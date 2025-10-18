Resumo da notícia

A Solmate Infrastructure anunciou a compra de US$ 50 milhões em tokens Solana (SOL). Anteriormente conhecida como Brera Holdings, a empresa comprou os tokens diretamente da Solana Foundation, marcando uma das aquisições corporativas mais expressivas do ano.

A operação, realizada em meio a uma das fases mais turbulentas da história recente do mercado cripto, mostra a crescente confiança no potencial de longo prazo da blockchain Solana.

Aliança estratégica entre Solmate e Solana

Conforme o comunicado oficial, a aquisição foi feita sob o programa ‘Solana By Design’ e contou com um desconto de 15% sobre o preço de mercado.

Os tokens serão usados para alimentar os projetos de infraestrutura bare-metal da Solmate nos Emirados Árabes Unidos (EAU), garantindo integração da blockchain em diversas iniciativas governamentais e corporativas.

A parceria também prevê que a Solana Foundation terá o direito de indicar dois membros ao conselho da Solmate. Isso reforça o alinhamento estratégico entre as duas organizações.

Aliás, o CEO da Solmate Infrastructure, Marco Santori, destacou que o modelo de negócios da empresa, com foco em infraestrutura, garante posição de liderança na inovação blockchain:

Nossa presença nos Emirados Árabes, conhecidos como a ‘Capital do capital’, nos coloca em uma posição única para conectar as finanças globais à tecnologia descentralizada.

Ark Invest amplia participação para 11,5%

Em paralelo, a Ark Invest, de Cathie Wood, revelou que ampliou sua participação na Solmate Infrastructure para 11,5%. Com isso, tornou-se uma das maiores investidoras institucionais do setor.

A gestora já havia participado da rodada PIPE (Private Investment in Public Equity) da Solmate, adquirindo mais de 6,5 milhões de ações. Agora, acrescentou 779 mil novas ações à sua posição.

O movimento marca a primeira vez que um ETF americano regulado participa de um financiamento privado de infraestrutura cripto. Além disso, reforça a estratégia da Ark de se expor aos melhores criptoativos baseados em utilidade e infraestrutura, não apenas especulativos.

Analistas veem a decisão como um sinal de forte confiança institucional na Solana e no modelo de negócios da Solmate. Além disso, ocorre em um momento em que o mercado passa por uma reestruturação após as liquidações históricas da semana passada.

SOL se recupera após liquidações massivas

Segundo dados da SolanaFloor, a rede Solana registrou mais de US$ 116 milhões em liquidações durante o crash recente do mercado. Desse total, US$ 75 milhões vieram de plataformas de derivativos on-chain e US$ 41 milhões de exchanges centralizadas.

NEWS: In the last 24 hours, over $116M in $SOL positions got liquidated amid a broader crypto market decline. Onchain liquidations via @Solana-based perps ($75M) continue to surpass those on CEXs, with only $41M liquidated on centralized exchanges. pic.twitter.com/dVvAXcDHSl — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 14, 2025

Apesar da turbulência, a Solana se recuperou rapidamente. O token SOL voltou a ser negociado na faixa dos US$ 200, com alta diária de 1,2% após uma queda semanal de 13,5%.

O analista Trader Tardigrade observou que o SOL se recuperou com força a partir do suporte de US$ 172, registrando ganhos de mais de 22% em uma hora. Este movimento levou o preço a ultrapassar a marca dos US$ 210, indicando renovado interesse comprador.

Se o impulso de alta se mantiver, a próxima resistência relevante da Solana está na faixa dos US$ 268 a US$ 280, enquanto o suporte crítico permanece entre US$ 200 e US$ 210.

Rede Solana ganha nova força institucional

Com a Solmate expandindo operações e a Ark Invest aumentando sua exposição, a Solana consolida seu papel como um dos principais ecossistemas institucionais da Web3.

O movimento reforça uma tendência crescente nos últimos meses. Afinal, empresas e fundos globais estão deixando de lado a especulação de curto prazo e apostando em infraestrutura blockchain real, com foco em eficiência, escalabilidade e integração com o mundo corporativo.

