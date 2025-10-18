Coinspeaker

Solmate compra US$ 50 mi em SOL e chama atenção da Ark Invest

Movimento reforça aposta institucional na Solana e no avanço da infraestrutura blockchain nos Emirados Árabes Unidos.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • Solmate comprou US$ 50 milhões em tokens SOL da Solana Foundation.
  • Acordo inclui 15% de desconto e direito a dois assentos no conselho.
  • A Ark Invest aumentou sua participação na Solmate para 11,5%.
  • Solana se recuperou após US$ 116 milhões em liquidações.
  • Snorter Bot surge como destaque entre os projetos baseados na rede.

A Solmate Infrastructure anunciou a compra de US$ 50 milhões em tokens Solana (SOL). Anteriormente conhecida como Brera Holdings, a empresa comprou os tokens diretamente da Solana Foundation, marcando uma das aquisições corporativas mais expressivas do ano.

A operação, realizada em meio a uma das fases mais turbulentas da história recente do mercado cripto, mostra a crescente confiança no potencial de longo prazo da blockchain Solana.

Aliança estratégica entre Solmate e Solana

Conforme o comunicado oficial, a aquisição foi feita sob o programa ‘Solana By Design’ e contou com um desconto de 15% sobre o preço de mercado.

Os tokens serão usados para alimentar os projetos de infraestrutura bare-metal da Solmate nos Emirados Árabes Unidos (EAU), garantindo integração da blockchain em diversas iniciativas governamentais e corporativas.

A parceria também prevê que a Solana Foundation terá o direito de indicar dois membros ao conselho da Solmate. Isso reforça o alinhamento estratégico entre as duas organizações.

Aliás, o CEO da Solmate Infrastructure, Marco Santori, destacou que o modelo de negócios da empresa, com foco em infraestrutura, garante posição de liderança na inovação blockchain:

Nossa presença nos Emirados Árabes, conhecidos como a ‘Capital do capital’, nos coloca em uma posição única para conectar as finanças globais à tecnologia descentralizada.

Ark Invest amplia participação para 11,5%

Em paralelo, a Ark Invest, de Cathie Wood, revelou que ampliou sua participação na Solmate Infrastructure para 11,5%. Com isso, tornou-se uma das maiores investidoras institucionais do setor.

A gestora já havia participado da rodada PIPE (Private Investment in Public Equity) da Solmate, adquirindo mais de 6,5 milhões de ações. Agora, acrescentou 779 mil novas ações à sua posição.

O movimento marca a primeira vez que um ETF americano regulado participa de um financiamento privado de infraestrutura cripto. Além disso, reforça a estratégia da Ark de se expor aos melhores criptoativos baseados em utilidade e infraestrutura, não apenas especulativos.

Analistas veem a decisão como um sinal de forte confiança institucional na Solana e no modelo de negócios da Solmate. Além disso, ocorre em um momento em que o mercado passa por uma reestruturação após as liquidações históricas da semana passada.

SOL se recupera após liquidações massivas

Segundo dados da SolanaFloor, a rede Solana registrou mais de US$ 116 milhões em liquidações durante o crash recente do mercado. Desse total, US$ 75 milhões vieram de plataformas de derivativos on-chain e US$ 41 milhões de exchanges centralizadas.

Apesar da turbulência, a Solana se recuperou rapidamente. O token SOL voltou a ser negociado na faixa dos US$ 200, com alta diária de 1,2% após uma queda semanal de 13,5%.

O analista Trader Tardigrade observou que o SOL se recuperou com força a partir do suporte de US$ 172, registrando ganhos de mais de 22% em uma hora. Este movimento levou o preço a ultrapassar a marca dos US$ 210, indicando renovado interesse comprador.

Se o impulso de alta se mantiver, a próxima resistência relevante da Solana está na faixa dos US$ 268 a US$ 280, enquanto o suporte crítico permanece entre US$ 200 e US$ 210.

Rede Solana ganha nova força institucional

Com a Solmate expandindo operações e a Ark Invest aumentando sua exposição, a Solana consolida seu papel como um dos principais ecossistemas institucionais da Web3.

O movimento reforça uma tendência crescente nos últimos meses. Afinal, empresas e fundos globais estão deixando de lado a especulação de curto prazo e apostando em infraestrutura blockchain real, com foco em eficiência, escalabilidade e integração com o mundo corporativo.

Snorter Bot: oportunidade para traders de varejo no ecossistema Solana

O aumento do interesse institucional na Solana, impulsionado por empresas como Solmate e Ark Invest, está criando um efeito dominó de oportunidades dentro da rede.

À medida que fundos e corporações injetam capital em infraestrutura e liquidez, novos projetos e ferramentas voltadas ao varejo também ganham força.

Por exemplo, o Snorter Bot Token (SNORT) se destaca como uma das iniciativas mais promissoras. O projeto, construído sobre a Solana, combina velocidade, análise preditiva e integração multichain, permitindo que investidores comuns operem com o mesmo nível de eficiência que os grandes players.

O bot identifica novos tokens antes de se tornarem tendência, elimina contratos de risco e envia alertas em tempo real via Telegram. Portanto, ajuda traders a agir com vantagem estratégica, algo essencial em um mercado tão competitivo.

Com a pré-venda do SNORT se encerrando no próximo dia 20, este é o momento ideal para quem busca exposição inicial ao crescente ecossistema da Solana.

Afinal, se o capital institucional está reforçando as bases, são as ferramentas inteligentes como o Snorter que permitirão aos investidores de varejo colher os frutos da próxima onda de valorização.

Aproveite a pré-venda do SNORT

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

