Tether anuncia nova stablecoin nos EUA: ‘USAT’

A Tether anunciou na sexta-feira (12/09) o lançamento da USAT, uma stablecoin criada especificamente para o mercado norte-americano. A Anchorage Digital ficará responsável por emitir o token, com lançamento previsto até o final deste ano.

A empresa afirma que projetou o USAT para estar em total conformidade com o GENIUS Act, novo marco legal para stablecoins nos EUA.

Tether invented the stablecoin. Now we’re bringing it home 🇺🇸 Meet USA₮ — the digital dollar for creators, earners, and everyone left behind. Made for America. Fast. Borderless. Tether is powering digital dollars for the next generation. Coming soon.. pic.twitter.com/1ANlhR1oqR — USAT (@USAT_io) September 12, 2025

USAT terá ex-funcionário de Trump como CEO

Além disso, a Tether confirmou que Bo Hines, ex-diretor executivo do grupo de ativos digitais da Casa Branca, será o CEO da USAT.

Hines deixou o governo de Donald Trump no mês passado. Em seguida, a Tether fechou sua contratação como conselheiro estratégico para políticas públicas.

A sede da operação ficará em Charlotte, no estado da Carolina do Norte. Essa é a primeira vez que a empresa estabelece uma presença tão clara nos EUA. Portanto, o movimento marca uma guinada importante.

Afinal, a Tether evitava se envolver profundamente com o mercado americano. Mas, agora, terá uma das novas criptomoedas com maior potencial no país.

Mudança de postura regulatória

Após a reeleição de Trump, a Tether passou a buscar alinhamento com autoridades locais para competir com rivais que já operam sob regras mais rígidas.

Por outro lado, o USDT — que movimenta US$ 170 bilhões — ainda não passou por auditorias de grandes empresas, o que alimenta críticas ao token.

No entanto, o CEO Paolo Ardoino reiterou que a Tether pretende adaptar o USDT às exigências do GENIUS Act. Isso exige auditorias detalhadas e políticas rígidas de combate à lavagem de dinheiro:

Temos três anos para garantir que esse processo seja concluído corretamente.

Evento reforça apoio político

O anúncio da USAT ocorreu em um museu de espionagem em Manhattan, com forte simbolismo patriótico.

O evento contou com a presença de figuras de peso de Washington, incluindo Patrick Witt, sucessor de Hines na Casa Branca, e o deputado Bryan Steil.

Ardoino aproveitou a ocasião para destacar outras iniciativas. Por exemplo, citou a expansão da capacidade de mineração de Bitcoin pela Tether, reforçando declarações anteriores.

A Tether vai se tornar a maior mineradora de Bitcoin do mundo até o final deste ano.

