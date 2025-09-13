Banco Central prepara novas regras para stablecoins no Brasil

Resumo da notícia

Banco Central prepara regulação específica para stablecoins, com foco em conduta, governança e segurança cibernética.

A medida busca reduzir riscos de fraude e lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos.

Diretor Renato Gomes enfrenta pressão política em meio à tentativa de destituição de membros do BC.

O Banco Central (BC) deve apresentar em breve uma resolução para regular as stablecoins no Brasil. A informação é do diretor de organização do sistema financeiro, Renato Gomes.

Segundo Gomes, cerca de 90% das transações de criptomoedas no país utilizam esse tipo de ativo. Por isso, o objetivo é aumentar a segurança do setor e trazer emissores e prestadores de serviços para dentro do perímetro regulatório.

BC mira em segurança para stablecoins no Brasil

Gomes afirmou que a norma terá como foco a conduta dos emissores de stablecoins no Brasil, incluindo novas criptomoedas.

O foco também estará sobre a governança das exchanges e custodiantes, assim como em segurança cibernética. Será exigido o fortalecimento das políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC). Recentemente, o BC emitiu um alerta sobre movimentações atípicas com stablecoins.

O diretor do BC lembrou que, atualmente, quando ocorrem fraudes, muitos recursos vão parar em empresas de criptoativos que ainda não estão sob supervisão direta do BC. Então, a nova resolução visa corrigir essas falhas e ampliar a proteção dos investidores.

A regulação deve complementar a Lei nº 14.478/22, que já exige licença para operação de corretoras de cripto no Brasil. Em seguida, o BC deve analisar as contribuições recebidas em consultas públicas antes de publicar o texto final.

Diretor do BC sofreu pressão política recentemente

O nome de Gomes ganhou destaque após a tentativa frustrada de venda de parte do Banco Master para o BRB. Afinal, ele se mostrou resistente ao negócio, alegando falta de garantias.

Lideranças do Centrão chegaram a entrar com um pedido de urgência para um projeto de lei que permitiria ao Congresso remover diretores do BC. Pela proposta, isso seria possível quando houvesse ‘interesse nacional’.

Hoje, apenas o presidente da República pode tomar essa decisão, e em condições bastante específicas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.