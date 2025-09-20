Resumo da notícia

Bots de trading no Telegram já movimentam mais de US$ 15 bilhões por mês.

Relatos de falhas, taxas altas e riscos impulsionam busca por novas soluções.

Snorter opera nativamente em Solana, com taxas baixas e alta velocidade.

Raydium, Pump.fun e PumpSwap estão cobertos pelo bot.

O mercado de trading bots integrados ao Telegram voltou ao centro das atenções nesta semana após novas discussões sobre segurança e usabilidade desses sistemas, que movimentam bilhões em operações diárias em redes como Ethereum e Solana.

Projetos como Banana Gun e Maestro ajudaram a popularizar a categoria desde 2023. No entanto, em paralelo a esse crescimento, aumentaram também os relatos de falhas de execução, taxas elevadas e riscos para traders de varejo.

De acordo com dados recentes, a soma dos volumes de negociação com bots no Telegram ultrapassa US$ 15 bilhões mensais. Portanto, esse setor já se consolidou como porta de entrada prática para investidores que preferem executar negociações rápidas via chat.

No entanto, especialistas alertam que a competição está cada vez mais acirrada. Afinal, os bots precisam oferecer velocidade, confiabilidade e baixo custo para conquistar um público que teme perder oportunidades por segundos de atraso.

O caso do token Snorter Bot no Telegram

É nesse ambiente que surge o Snorter Bot Token (SNORT), projeto que vem chamando a atenção ao combinar arquitetura nativa em Solana, conhecida por suas taxas baixas e throughput elevado, com um conjunto de atualizações que colocam o produto em posição de competir diretamente com líderes de mercado.

Na pré-venda, o Snorter já captou quase US$ 4 milhões em pouco tempo. Portanto, reforça a percepção de que há demanda para soluções novas que corrijam falhas vistas em projetos mais antigos.

Um dos principais diferenciais do Snorter está em sua capacidade de identificar criptomoedas promissoras antes que se tornem virais.

O bot se conecta diretamente ao mempool por meio de endpoints RPC dedicados, conseguindo enxergar transações e injeções de liquidez antes que apareçam em livros de ordens públicos.

Isso permite que usuários do varejo tenham acesso a uma vantagem historicamente restrita a whales e insiders: a capacidade de entrar cedo em moedas com potencial de valorização.

Atualizações de trading bots chamam a atenção

Até recentemente, a maior parte dessas operações acontecia na Raydium, DEX mais usada do ecossistema Solana.

No entanto, a atualização de agosto expandiu o alcance do Snorter para o Pump.fun e o PumpSwap, launchpads responsáveis pelo nascimento de grande parte das novas memecoins.

Com isso, o bot passou a rastrear contratos recém-lançados e a atuar em negociações de forma instantânea, ampliando a chance de capturar oportunidades logo no início do ciclo de cada token.

Esse tipo de integração é decisivo para a comunidade de varejo, que muitas vezes só tem acesso a tokens depois que boa parte da valorização já foi capturada por players mais rápidos. No caso do Snorter, a promessa é nivelar o jogo para quem opera diretamente pelo Telegram.

Novas funções: copy trading e MEV protection

Outro conjunto de atualizações lançado em setembro trouxe melhorias em funções de copy trading, permitindo que carteiras sejam espelhadas em tempo real com maior confiabilidade. Isso resolve um dos problemas recorrentes em outros bots: a execução fora de sincronia, que pode fazer usuários perderem movimentos de traders profissionais.

Além disso, o Snorter introduziu proteções contra MEV (Miner Extractable Value). Dessa maneira, mitiga o risco de que bots maiores interceptem e reorganizem transações de usuários, fenômeno conhecido como front-running.

Essa camada de proteção, combinada a notificações instantâneas de execução, adiciona mais segurança e previsibilidade à experiência de quem negocia.

O projeto também anunciou melhorias em sistemas de retirada de fundos, incluindo novos cálculos de taxas e testes de segurança para evitar falhas em transferências de SOL e outros tokens.

Em um setor onde traders frequentemente enfrentam transações travadas ou falhas de saque, esse tipo de refinamento no Telegram é visto como um diferencial competitivo.

Por que investidores veem potencial 30x no SNORT

O entusiasmo em torno do Snorter se reflete nos números da pré-venda, que se aproximam da marca de US$ 4 milhões captados. A cada nova rodada, o preço do token sobe. Por exemplo, no momento, o SNORT é negociado a US$ 0,1047, e isso deve aumentar nas próximas horas.

A tese de investimento gira em torno de três pontos centrais:

Taxas competitivas: usuários que usam o token SNORT desbloqueiam a menor fee do mercado, de apenas 0,85% por operação;

Utilidade no ecossistema: o token também serve para staking, recompensas e governança, criando uma base de uso além da simples especulação;

Narrativa de crescimento: analistas já projetam um potencial de até 30x para o token, caso o Snorter consiga consolidar sua posição frente a concorrentes como Banana Gun, Maestro e Trojan.

Ou seja, a combinação entre utilidade prática e narrativa de valorização é um dos motores por trás da adesão de traders. Isso se aplica tanto a traders de varejo quanto a investidores maiores que desejam se antecipar ao lançamento oficial em exchanges.

Como participar da pré-venda

Para entrar na pré-venda, usuários podem acessar o site oficial do Snorter e usar tokens usando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou cartão de crédito.

A recomendação é utilizar carteiras não custodiais compatíveis com WalletConnect, como a Best Wallet, que já integra o SNORT em sua seção de Upcoming Tokens. Os saldos aparecem diretamente no app, e o processo de claim é simplificado após o término da venda.

Com quase US$ 4 milhões já captados em pré-venda, o projeto entra em rota de colisão com os gigantes do setor. Portanto, se entregar as promessas de velocidade, segurança e custo reduzido, pode se tornar não apenas mais um bot, mas um divisor de águas para a participação do varejo em negociações on-chain.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.