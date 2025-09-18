BNB supera US$ 1.000 e atinge máxima histórica

Resumo da notícia

BNB ultrapassou US$ 1.000 pela primeira vez na história.

Alta é impulsionada por rumores de alívio no monitoramento do DOJ.

CZ celebrou o marco e destacou a valorização de 10.000x desde o lançamento da moeda.

O BNB, token nativo da blockchain da Binance, alcançou pela primeira vez o valor de US$ 1.000 nesta quinta-feira (18/09).

O ativo chegou a marcar US$ 1.004 antes de recuar para a faixa de US$ 990. No entanto, ainda registra uma alta de 0,7% nas últimas 24 horas, segundo o CoinMarketCap.

Agora, a capitalização de mercado do token é de US$ 138 bilhões, com 139 milhões de moedas em circulação. O limite máximo previsto é de 200 milhões.

Rumores impulsionam valorização

A Bloomberg noticiou que a Binance está próxima de encerrar um monitoramento de compliance imposto pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 2023.

O acordo visa por fim às acusações relacionadas a falhas no controle de transmissão de dinheiro, que levaram a corretora a pagar US$ 4,3 bilhões. Essa foi uma das maiores multas corporativas da história dos EUA.

No entanto, a possível dispensa não encerraria todas as obrigações da exchange. A supervisão do Tesouro, por meio da rede de combate a crimes financeiros (FinCEN), continuará em vigor.

Apesar disso, o BNB continua firme entre as melhores altcoins do mercado. Além disso, pode ganhar ainda mais força com o acordo.

CZ celebra marco histórico

O fundador da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, comemorou o resultado em seu perfil no X. Ele lembrou que o BNB foi lançado valendo apenas US$ 0,1. Portanto, atingiu uma valorização de 10.000 vezes para chegar ao pico de US$ 1.000:

Tivemos nossos desafios ao longo do caminho, mas trabalhamos duro, construímos e resistimos. É realmente um esforço de toda a comunidade! Isto é apenas o começo. Rumo aos próximos 10.000x juntos.

Watching #BNB go from $0.10 ICO price 8 years ago to today's $1000 is something words cannot explain. I, not representing any entity or title, as just a community member and a #BNB holder, thank everyone in the #BNB and crypto ecosystem, for your support. We had our challenges… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 18, 2025

CZ precisou se afastar da empresa após admitir sua culpa em crimes financeiros e cumprir quatro meses de prisão. Ele foi condenado por não implementar medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, uma exigência da legislação americana.

Perspectivas para a Binance

Caso a informação da Bloomberg se confirme e o DOJ dê fim à supervisão, a Binance deverá adotar medidas adicionais. Por exemplo, precisará apresentar relatórios de conformidade mais rígidos.

O mercado vê essa possibilidade como um sinal de estabilização regulatória, o que pode sustentar o desempenho do BNB no médio prazo.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.