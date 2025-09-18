BNB supera US$ 1.000 e atinge máxima histórica

Flavio Aguilar é jornalista e economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua há mais de 15 anos como repórter e editor em jornais e portais de notícias no Brasil. No momento, está cursando o mestrado em estudos literários da Universidade do Porto.
O BNB, token nativo da blockchain da Binance, alcançou pela primeira vez o valor de US$ 1.000 nesta quinta-feira (18/09).
O ativo chegou a marcar US$ 1.004 antes de recuar para a faixa de US$ 990. No entanto, ainda registra uma alta de 0,7% nas últimas 24 horas, segundo o CoinMarketCap.
Agora, a capitalização de mercado do token é de US$ 138 bilhões, com 139 milhões de moedas em circulação. O limite máximo previsto é de 200 milhões.
Rumores impulsionam valorização
A Bloomberg noticiou que a Binance está próxima de encerrar um monitoramento de compliance imposto pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 2023.
O acordo visa por fim às acusações relacionadas a falhas no controle de transmissão de dinheiro, que levaram a corretora a pagar US$ 4,3 bilhões. Essa foi uma das maiores multas corporativas da história dos EUA.
No entanto, a possível dispensa não encerraria todas as obrigações da exchange. A supervisão do Tesouro, por meio da rede de combate a crimes financeiros (FinCEN), continuará em vigor.
Apesar disso, o BNB continua firme entre as melhores altcoins do mercado. Além disso, pode ganhar ainda mais força com o acordo.
CZ celebra marco histórico
O fundador da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, comemorou o resultado em seu perfil no X. Ele lembrou que o BNB foi lançado valendo apenas US$ 0,1. Portanto, atingiu uma valorização de 10.000 vezes para chegar ao pico de US$ 1.000:
Tivemos nossos desafios ao longo do caminho, mas trabalhamos duro, construímos e resistimos. É realmente um esforço de toda a comunidade! Isto é apenas o começo. Rumo aos próximos 10.000x juntos.
Watching #BNB go from $0.10 ICO price 8 years ago to today's $1000 is something words cannot explain.
I, not representing any entity or title, as just a community member and a #BNB holder, thank everyone in the #BNB and crypto ecosystem, for your support.
We had our challenges…
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 18, 2025
CZ precisou se afastar da empresa após admitir sua culpa em crimes financeiros e cumprir quatro meses de prisão. Ele foi condenado por não implementar medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, uma exigência da legislação americana.
Perspectivas para a Binance
Caso a informação da Bloomberg se confirme e o DOJ dê fim à supervisão, a Binance deverá adotar medidas adicionais. Por exemplo, precisará apresentar relatórios de conformidade mais rígidos.
O mercado vê essa possibilidade como um sinal de estabilização regulatória, o que pode sustentar o desempenho do BNB no médio prazo.
