VanEck questionou criptografia e privacidade do Bitcoin em entrevista à CNBC.

Computação quântica reacende debate sobre segurança das blockchains atuais.

Especialistas veem dúvidas como parte natural da evolução do Bitcoin.

Bitcoin Hyper surge como Layer-2 capaz de suprir limitações críticas.

O CEO da VanEck, Jan van Eck, reacendeu um debate sensível dentro da comunidade de Bitcoin.

Ele admitiu, em entrevista à CNBC, que a gestora pode abandonar sua exposição ao ativo caso preocupações estruturais se confirmem.

Durante o programa Power Lunch, apresentado por Brian Sullivan, van Eck afirmou que os problemas discutidos atualmente no ecossistema não têm relação apenas com a volatilidade de curto prazo.

Segundo ele, há questões tecnológicas e de privacidade do Bitcoin que precisam ser encaradas com seriedade.

Se a tese quebrar, VanEck pode sair

Van Eck disse que sua análise do Bitcoin segue os mesmos critérios aplicados a qualquer outro ativo da empresa:

A VanEck existia antes do Bitcoin e continuará existindo depois dele. Se acharmos que a tese está fundamentalmente quebrada, podemos sair. Não achamos isso agora, mas precisamos sempre reavaliar a tecnologia.

As principais dúvidas levantadas pelo executivo envolvem dois pontos:

Se o Bitcoin possui criptografia suficiente para resistir ao avanço de tecnologias emergentes, incluindo computação quântica;

Se o nível de privacidade do Bitcoin ainda atende às expectativas do mercado, especialmente com a transparência total da movimentação de fundos na blockchain.

Além disso, Van Eck destacou que muitos veteranos do setor têm observado alternativas como o Zcash, que ele descreveu como ‘relacionado ao Bitcoin, mas com muito mais privacidade’.

Privacidade do Bitcoin na berlinda

O CEO da VanEck reforçou que o modelo público da blockchain do Bitcoin pode se tornar um desafio à medida que a demanda por confidencialidade aumenta:

Quando você move dinheiro no Bitcoin, qualquer pessoa pode ver. Da sua carteira para outra. Essa transparência absoluta está sendo questionada.

Após a entrevista, ele publicou no X que o atual mercado de baixa reflete três fatores: efeitos do halving, preocupações com a criptografia diante da computação quântica e o avanço de moedas de privacidade como o ZEC.

Dúvidas são normais: a evolução do Bitcoin depende delas

Discussões sobre privacidade, criptografia e segurança não enfraquecem a rede. Aliás, pelo contrário, fazem parte do processo natural de amadurecimento do Bitcoin.

Afinal, trata-se de uma tecnologia com mais de 15 anos, criada em um cenário muito diferente do ambiente digital atual.

Muitos especialistas reconhecem que o Bitcoin ainda tem limitações técnicas importantes, como baixa velocidade de transações e capacidade reduzida de processamento.

Por isso, não é surpresa que o mercado questione se a arquitetura atual é suficiente para atender às demandas de 2025 e dos próximos anos.

Por exemplo, há a chegada da computação quântica e a pressão por utilidade real além da simples reserva de valor.

É justamente desse ambiente de questionamentos que nasce a próxima etapa da evolução.

Estamos falando das Layer-2 construídas para complementar o que o Bitcoin não consegue entregar sozinho. E, entre elas, uma desponta com força.

Bitcoin Hyper: a resposta mais avançada às limitações do Bitcoin

O Bitcoin Hyper (HYPER) surge como a Layer-2 mais ambiciosa construída para o ecossistema BTC.

Isso porque ele apresenta uma abordagem inédita ao aliar a Solana Virtual Machine (SVM) à segurança da blockchain do Bitcoin.

Assim, enquanto o Bitcoin permanece sólido como camada de consenso e proteção, o Hyper resolve as lacunas que, há anos, impedem o BTC de competir com as blockchains mais modernas.

Algumas das soluções que o projeto promete são:

Transações ultrarrápidas, graças à execução paralela típica da Solana;

Escalabilidade real, capaz de suportar dApps, jogos, pagamentos e integrações corporativas;

Uso do BTC como ativo utilitário, via wrapped Bitcoin emitido e liquidado pela própria Layer-2;

Arquitetura que preserva a segurança original do Bitcoin, sem alterar seu protocolo.

Em outras palavras, o Bitcoin continua sendo o ouro digital, enquanto o Hyper transforma esse ouro em combustível.

Assim, quando líderes como Jan van Eck levantam dúvidas sobre o futuro do Bitcoin, a conversa não aponta para o fim da moeda, e sim para sua evolução.

E o Bitcoin Hyper representa exatamente esse próximo passo: um BTC mais rápido, mais útil, mais preparado para o futuro.

Naturalmente, tudo isso vem acompanhado de um potencial explosivo de valorização quando o mercado virar.

