Resumo da notícia

Sinais de melhora da liquidez macro, como o aumento dos empréstimos dos bancos dos EUA e a pausa programada do QT, podem impulsionar uma recuperação do preço do BTC.

Dados da Swissblock sugerem que a pressão vendedora do Bitcoin pode estar perto do fim.

Apesar do otimismo, o risco de mercado continua alto.

O Bitcoin ainda não retomou a resistência entre US$ 88 mil e US$ 90 mil.

O cofundador da BitMEX Arthur Hayes acredita que o preço do Bitcoin (BTC) sofrerá uma nova desvalorização no mercado, caindo abaixo de US$ 80 mil.

Por outro lado, Hayes afirmou que as tendências de liquidez macro mostram sinais iniciais de melhora. Por isso, ele acredita que isso pode gerar uma recuperação do preço do Bitcoin no curto prazo.

O especialista mantém confiança de que as condições de liquidez vão melhorar após o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, encerrar o aperto quantitativo (QT) no dia 1º de dezembro.

Arthur Hayes prevê queda final do BTC

O veterano da indústria cripto Arthur Hayes afirma que o Bitcoin deve continuar abaixo dos US$ 90 mil no curto prazo.

Ele alerta para a possibilidade de um último movimento do BTC abaixo da faixa dos US$ 80 mil. Também acredita que a região dos US$ 80 mil deve atuar como suporte.

minor improvements in $ liq:

– fed qt stops dec 1, this wed will prob be last fall in b/s

– us banks increased lending in nov we chop below $90k, maybe one more stab down into low $80k's but i think $80k holds. might start nibbling, but leave the bazooka until the new year — Arthur Hayes (@CryptoHayes) November 24, 2025

Hayes afirma que, mesmo com a queda, ele considera fazer pequenas compras. No entanto, o especialista pretende deixar as compras maiores para o início de 2026.

O cofundador da Bitmex disse que as tendências de liquidez macro já indicam uma melhora. Ele destaca dois pontos centrais. O primeiro é que o Federal Reserve vai pausar o QT em 1º de dezembro.

O segundo é que os bancos dos EUA aumentaram a atividade de crédito em novembro. Isso também sugere uma maior liquidez, beneficiando ativos de risco como o BTC e outros ativos digitais.

Aliás, a empresa de pesquisa Swissblock fez uma previsão semelhante. Ela registra forte queda em seu ‘Risk-Off Signal’, o que indica que a fase mais intensa de vendas pode ter acabado.

A empresa afirma também que qualquer fraqueza restante deve surgir como uma onda secundária menor. Isso pode indicar exaustão dos vendedores. Mas o movimento tende a abrir espaço para nova pressão compradora.

BTC lidera saída de capital de ativos digitais

Os dados da CoinShares mostram que produtos de investimento em ativos digitais registraram US$ 1,94 bilhão em saídas em apenas uma semana.

No total, as saídas das últimas quatro semanas somam US$ 4,92 bilhões. Esse período representa o terceiro maior ciclo contínuo de saídas desde 2018.

Atualmente, o Bitcoin lidera o movimento, com US$ 1,27 bilhão deixando o ativo na semana, durante a correção do preço do BTC.

Mas o relatório registra uma reversão parcial na última sexta-feira (21/11). Nessa data, a criptomoeda recebeu US$ 225 milhões em entradas.

Por outro lado, na semana passada, o ETF de Bitcoin da BlackRock registrou saídas recordes e liderou o movimento. As primeiras horas de negociação da segunda-feira (24/11), mostraram que o fundo continua em queda.

O preço do Ethereum (ETH) também sofreu forte pressão. Afinal, os investidores retiraram US$ 589 milhões. Na semana passada, a altcoin registrou saídas equivalentes a 7,3% dos seus ativos totais sob gestão (AuM).

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.