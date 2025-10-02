Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

VisionSys AI anuncia plano de US$ 2 bilhões em tesouraria Solana

Parceria com Marinade Finance marca aposta em staking corporativo e reforça a presença institucional no ecossistema Solana.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
VisionSys AI anuncia plano de US$ 2 bilhões em tesouraria Solana

Resumo da notícia

  • VisionSys AI planeja tesouraria corporativa de US$ 2 bilhões em Solana.
  • Primeira fase prevê US$ 500 milhões em compras via Marinade Finance.
  • Ações da VisionSys caem 40%, mas Solana sobe 6% no dia.
  • Movimento pode consolidar staking como estratégia para tesourarias digitais.
  • Snorter Bot desponta como aliado em oportunidades no mercado de memecoins.

A VisionSys AI, empresa listada na Nasdaq, revelou um ambicioso plano para estruturar uma tesouraria corporativa de US$ 2 bilhões em Solana (SOL). Essa é uma das iniciativas mais ousadas já registradas envolvendo ativos digitais fora do Bitcoin.

A operação será liderada por sua subsidiária Medintel Technology, que ficará responsável tanto pela aquisição quanto pelo staking dos tokens.

O movimento inicial prevê a compra e alocação de US$ 500 milhões em SOL, em parceria com o protocolo Marinade Finance, referência em soluções de staking dentro da rede.

Tesouraria Solana: uma aposta fora do eixo Bitcoin

Até agora, a maioria das tesourarias corporativas expostas a criptoativos focava no Bitcoin, como no caso da MicroStrategy. A VisionSys, com sua tesouraria Solana, aposta em uma estratégia diferente, priorizando uma das altcoins mais famosas e seu potencial em aplicações descentralizadas e DeFi.

Segundo o CEO Heng Wang, a parceria com a Marinade Finance representa ‘uma oportunidade única de integrar ativos digitais ao DNA corporativo’.

O executivo afirma que a decisão não se limita à diversificação de caixa, abordando também a construção de uma fundação voltada para o futuro das finanças digitais. Segundo ele:

Ao alavancar a expertise da Marinade, não estamos apenas fortalecendo nossa tesouraria; estamos estabelecendo as bases de longo prazo para integrar blockchain em nossa operação.

A companhia deve concluir uma fase inicial de US$ 500 milhões em aquisições dentro dos próximos seis meses. Ainda assim, analistas destacam que a discrepância entre a ambição do plano e os recursos disponíveis em caixa levanta dúvidas sobre a sustentabilidade da estratégia.

Reação do mercado: ações em queda, Solana em alta

No entanto, o anúncio gerou reações mistas no mercado. As ações da VisionSys recuaram 40% após a divulgação do plano, reflexo da preocupação de investidores com a solidez financeira da companhia. Afinal, um relatório anterior da SEC mostrou apenas US$ 15 milhões em caixa até dezembro de 2024.

Por outro lado, o token SOL registrou alta de 6% no dia. Isso reflete a confiança do mercado na expansão de seu ecossistema e no potencial de atrair mais players institucionais para além do Bitcoin e Ethereum.

Impacto potencial para o DeFi e tesourarias digitais

Especialistas avaliam que a iniciativa pode ter efeitos significativos no mercado de finanças descentralizadas (DeFi).

Ao apostar em staking de larga escala via Solana, a VisionSys AI pode incentivar novas estratégias corporativas baseadas em ativos produtivos, em contraste com a simples acumulação de reservas passivas.

O movimento também reforça a tendência crescente de diversificação entre empresas que decidem alocar capital em cripto.

Se bem-sucedida, a VisionSys AI pode abrir caminho para que outras companhias sigam modelos semelhantes, criando tesouraria em Solana como alternativa ou complemento ao Bitcoin.

Reguladores e investidores acompanham de perto os próximos passos, já que qualquer movimento dessa magnitude em ativos digitais tende a ter repercussões globais.

Para o ecossistema Solana, a entrada de um player corporativo desse porte pode se tornar um marco, ampliando a legitimidade da rede como infraestrutura para tesourarias digitais institucionais.

Solana: a rede das memecoins

Nos últimos anos, a Solana se consolidou como a ‘rede das memecoins’, atraindo projetos que encontraram no ecossistema velocidade, baixo custo e forte tração comunitária.

Tokens como Bonk (BONK), Dogwifhat (WIF) e Popcat (POPCAT) são exemplos desse movimento. Eles surgiram de forma quase espontânea, mas rapidamente ganharam milhões em capitalização de mercado, mostrando o poder das narrativas meméticas dentro da rede.

Esse ambiente fértil para novas memecoins cria oportunidades, mas também riscos para investidores. Com tantos tokens surgindo diariamente, distinguir promessas reais de armadilhas é um desafio.

É justamente nesse ponto que os bots de trading ganham relevância, e ferramentas como o Snorter Bot podem atuar como aliadas estratégicas.

Elas ajudam os usuários a detectar tendências, analisar liquidez e identificar a próxima grande oportunidade antes que ela vire febre no varejo.

Snorter: precisão e velocidade no mercado das memecoins

Previsão de preço do Snorter Bot: uma análise completa para 2025 e 2030 e como comprar

O Snorter Bot Token (SNORT) é um projeto que une automação avançada e inteligência aplicada ao mercado de memecoins.

Nascido de forma nativa na Solana, o bot tem como diferencial a capacidade de escanear mempools em tempo real, detectando lançamentos de tokens, movimentos de liquidez e possíveis sinais de manipulação.

Essa abordagem oferece ao investidor uma chance de agir antecipadamente, entrando em negociações promissoras antes que o hype atinja o grande público.

Além da detecção precoce, o Snorter integra ferramentas de staking, governança e taxas competitivas, criando um ecossistema em que o token SNORT não serve apenas como acesso ao bot, mas também como ativo de utilidade.

Para os traders que buscam se posicionar em um cenário volátil como o das memecoins Solana, o Snorter funciona como uma bússola. Afinal, combina dados, velocidade e filtragem de risco para transformar o caos do mercado em oportunidades reais.

Visite a página do Snorter

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Solana
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados