Resumo da notícia

BitMine comprou 202.037 unidades de Ethereum em poucos dias, investindo US$ 838 milhões.

Empresa agora detém mais de 3 milhões de ETH, equivalente a 2,5% de toda a oferta em circulação.

Holdings totais da BitMine atingiram US$ 12,9 bilhões, tornando-a maior tesouraria de Ethereum do mundo.

Estratégia 'Alquimia de 5%' visa acumular 5% de todo o Ethereum global.

Investidores institucionais como Cathie Wood e Pantera Capital apoiam a estratégia de Tom Lee.

A BitMine Immersion Technologies consolidou sua posição como a maior tesouraria corporativa de Ethereum do mundo após adquirir 202.037 unidades de ETH durante a recente queda do mercado de criptomoedas.

O anúncio revela que a empresa aproveitou a liquidação histórica de US$ 19 bilhões registrada na última sexta-feira (10/10) para expandir suas reservas estratégicas da segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado.

Com Thomas Lee, renomado analista de Wall Street e fundador da Fundstrat Global Advisors, como Chairman, a BitMine executou uma compra agressiva no valor de aproximadamente US$ 838 milhões durante o período de maior volatilidade.

A operação elevou as reservas totais da empresa para 3.032.188 unidades de Ethereum, representando 2,5% de toda a oferta em circulação da criptomoeda.

BitMine aproveita volatilidade e executa compra estratégica

A decisão de compra da BitMine coincidiu com o maior evento de liquidação já registrado no mercado de criptomoedas.

Na última sexta-feira, mais de US$ 19 bilhões em posições alavancadas foram liquidadas após o presidente Donald Trump ameaçar a China com tarifas de 100% sobre produtos chineses. O Ethereum chegou a cair 14% durante o pânico, sendo negociado abaixo de US$ 3.700 em alguns momentos.

Thomas Lee descreveu a estratégia como oportunista e fundamentada. Em comunicado oficial, o Chairman da BitMine afirmou que a volatilidade gera desalavancagem e permite que ativos sejam negociados com descontos substanciais em relação aos fundamentos.

A empresa identificou a janela de oportunidade e executou a compra de 202.037 ETH rapidamente, aproveitando preços médios significativamente abaixo dos patamares anteriores à crise.

Empresa agora detém 2,5% de todo o Ethereum em circulação

Com as recentes aquisições, a BitMine ultrapassou a marca de 3 milhões de unidades de Ethereum em sua tesouraria corporativa. Os 3.032.188 ETH representam aproximadamente 2,5% dos 120,69 milhões de tokens em circulação, segundo dados da CoinGecko. Portanto, ela consolidou sua liderança como a maior tesouraria corporativa de ETH do mundo.

A BitMine supera concorrentes como SharpLink Gaming e outras empresas que adotaram estratégias similares de acumulação de criptomoedas. A empresa ocupa agora a segunda posição entre todas as tesourarias corporativas de criptomoedas, ficando atrás apenas da Strategy (anteriormente MicroStrategy), que detém 640.031 unidades de Bitcoin avaliadas em mais de US$ 70 bilhões.

Além das reservas em Ethereum, a BitMine mantém participações em outros ativos digitais e de alto risco denominados ‘moonshots’. O portfólio total da empresa, incluindo criptomoedas, caixa e investimentos estratégicos, soma US$ 12,9 bilhões.

Estratégia ‘Alquimia de 5%’ visa dominar oferta de Ethereum

A BitMine opera sob um plano ambicioso batizado de ‘Alquimia de 5%’, que estabelece como meta a aquisição de 5% de toda a oferta global de Ethereum. Atualmente, com os 2,5% já acumulados, a empresa atingiu a metade de seu objetivo estratégico.

Portanto, para completar a meta, a BitMine precisaria adquirir aproximadamente mais 3 milhões de unidades de ETH, o que exigiria investimentos adicionais de cerca de US$ 12,7 bilhões aos preços atuais.

Por isso, Thomas Lee defende que o Ethereum está entrando em um superciclo de valorização sustentado por três pilares fundamentais.

Em primeiro lugar, há uma crescente adoção de aplicações de inteligência artificial construídas sobre a rede Ethereum. Em seguida, haveria a migração de instituições financeiras tradicionais de Wall Street para soluções baseadas em blockchain. Por fim, ocorreria a consolidação do Ethereum como infraestrutura preferencial para finanças descentralizadas e tokenização de ativos reais.

I am 100% aligned with almost all of what Tom @fundstrat says here. Yes, Wall Street will stake because they currently pay for their infrastructure and Ethereum will replace much of the many siloed stacks they operate on (e.g. JPMorgam probably operates on several siloed stacks… https://t.co/bW93kkX1gW — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) August 30, 2025

Além disso, a estratégia de acumulação da BitMine conta com apoio significativo de investidores institucionais proeminentes. Entre os principais apoiadores estão Cathie Wood, fundadora da ARK Invest e conhecida por suas apostas em tecnologias disruptivas, Bill Miller III, gestor lendário de fundos, e gigantes do setor cripto como Pantera Capital, Kraken e Galaxy Digital.

Ações da BitMine entre as mais negociadas dos Estados Unidos

O mercado de capitais respondeu positivamente à estratégia agressiva da BitMine. Segundo dados da Fundstrat, as ações da empresa (BMNR) ficaram em 22º lugar entre as mais negociadas nos Estados Unidos, com volume médio diário de US$ 3,5 bilhões, considerando os últimos cinco pregões.

A liquidez coloca a BMNR à frente de gigantes corporativos como UnitedHealth e logo atrás da Coinbase, principal exchange de criptomoedas dos Estados Unidos.

A alta liquidez das ações reflete o interesse crescente de investidores que buscam exposição ao Ethereum por meio de veículos tradicionais do mercado de capitais. Enquanto a compra direta de criptomoedas ainda enfrenta barreiras regulatórias e operacionais para investidores institucionais, ações de empresas como BitMine oferecem alternativa regulamentada e familiar.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.