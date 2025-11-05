Resumo da notícia

A Fortress Investment Group liderou a rodada de financiamento, com participação da Brevan Howard e Marshall Wace.

A stablecoin atrelada ao dólar da empresa alcançou forte crescimento, tornando-se a décima maior do setor em menos de um ano.

A Ripple Prime agora oferece serviços de corretagem institucional após a aquisição da Hidden Road, enquanto organizações humanitárias testam sua tecnologia.

A Fortress Investment Group liderou uma rodada de investimentos de US$ 500 na Ripple. No dia 5 de novembro, o CEO da empresa, Brad Garlinghouse, afirmou que 2025 foi um dos melhores anos da empresa.

Isso acontece mesmo com a volatilidade recente do mercado cripto. Ele destacou também que o novo aporte veio de vários investidores além da Fortress Investment Group.

Entre os participantes da rodada estão Brevan Howard e Marshall Wace.

Garlinghouse disse que o investimento não é apenas uma validação da estratégia da Ripple, mas também uma aposta no futuro das criptomoedas.

‘Tenho muito orgulho do que construímos e do que ainda vem pela frente’, afirmou o executivo em uma publicação no X.

2025, without a doubt, has been an incredible year for @Ripple, and a record year for crypto as a whole. Although we have a couple of months left, this announcement feels like the cherry on top of a mountain of good news: Today we announced a $500M investment in Ripple, from… https://t.co/vuMAQfKo1n — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 5, 2025

Crescimento da Ripple antes do investimento

A Ripple desenvolveu a stablecoin RLUSD, um projeto cripto promissor. A moeda, lastreada em dólar, ultrapassou US$ 1 bilhão em valor de mercado no início de novembro de 2025.

Assim, com menos de um ano de existência, o ativo digital já tornou-se a décima maior stablecoin lastreada em dólar do mundo.

Desde o início de 2025, a RLUSD acumulou um crescimento de 1.278%. Ou seja, refletindo o aumento da adoção do ecossistema Ripple.

Outras conquistas da empresa Ripple em 2025

A empresa também lançou a plataforma cripto Ripple Prime, uma corretora digital voltada para clientes institucionais dos Estados Unidos.

O lançamento ocorreu após a aquisição de US$ 1,25 bilhão da Hidden Road, agora rebatizada como Ripple Prime. Com isso, investidores podem realizar operações spot com margem cruzada, utilizando todo o portfólio de ativos digitais.

Além disso, World Central Kitchen, Water.org, GiveDirectly e Mercy Corps estão testando o uso da RLUSD e da tecnologia da Ripple para acelerar transferências internacionais e aumentar a transparência nos repasses.

Sendo assim, esses testes mostram o potencial da Ripple para tornar pagamentos globais mais rápidos e eficientes.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.