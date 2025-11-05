Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Ripple vale agora US$ 40 bilhões após investimento de US$ 500 milhões

Empresa cripto angariou financiamento do Fortress Investment Group e outros players, elevando sua avaliação no mercado.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Atualizado em 2 mins read
Ripple vale agora US$ 40 bilhões após investimento de US$ 500 milhões

Resumo da notícia

  • A Fortress Investment Group liderou a rodada de financiamento, com participação da Brevan Howard e Marshall Wace.
  • A stablecoin atrelada ao dólar da empresa alcançou forte crescimento, tornando-se a décima maior do setor em menos de um ano.
  • A Ripple Prime agora oferece serviços de corretagem institucional após a aquisição da Hidden Road, enquanto organizações humanitárias testam sua tecnologia.

A Fortress Investment Group liderou uma rodada de investimentos de US$ 500 na Ripple. No dia 5 de novembro, o CEO da empresa, Brad Garlinghouse, afirmou que 2025 foi um dos melhores anos da empresa.

Isso acontece mesmo com a volatilidade recente do mercado cripto. Ele destacou também que o novo aporte veio de vários investidores além da Fortress Investment Group.

Entre os participantes da rodada estão Brevan Howard e Marshall Wace.

Garlinghouse disse que o investimento não é apenas uma validação da estratégia da Ripple, mas também uma aposta no futuro das criptomoedas.

‘Tenho muito orgulho do que construímos e do que ainda vem pela frente’, afirmou o executivo em uma publicação no X.

Crescimento da Ripple antes do investimento

A Ripple desenvolveu a stablecoin RLUSD, um projeto cripto promissor. A moeda, lastreada em dólar, ultrapassou US$ 1 bilhão em valor de mercado no início de novembro de 2025.

Assim, com menos de um ano de existência, o ativo digital já tornou-se a décima maior stablecoin lastreada em dólar do mundo.

Desde o início de 2025, a RLUSD acumulou um crescimento de 1.278%. Ou seja, refletindo o aumento da adoção do ecossistema Ripple.

Outras conquistas da empresa Ripple em 2025

A empresa também lançou a plataforma cripto Ripple Prime, uma corretora digital voltada para clientes institucionais dos Estados Unidos.

O lançamento ocorreu após a aquisição de US$ 1,25 bilhão da Hidden Road, agora rebatizada como Ripple Prime. Com isso, investidores podem realizar operações spot com margem cruzada, utilizando todo o portfólio de ativos digitais.

Além disso, World Central Kitchen, Water.org, GiveDirectly e Mercy Corps estão testando o uso da RLUSD e da tecnologia da Ripple para acelerar transferências internacionais e aumentar a transparência nos repasses.

Sendo assim, esses testes mostram o potencial da Ripple para tornar pagamentos globais mais rápidos e eficientes.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Altcoins
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados