XRP sobe 30% na semana e assume 2º lugar na Coinbase

Resumo da notícia:

O preço do XRP vem mostrando força, tendo subido 5% nas últimas 24 horas e chegando perto dos US$ 3. Além disso, o volume diário de negociação saltou para US$ 9,1 bilhões.

A moeda já alcançou o segundo lugar no ranking da Coinbase em termos de volume, atrás apenas do Bitcoin.

Além disso, o XRP acumulou alta de 30% na semana e alcançou o terceiro lugar em valor de mercado, ultrapassando o USDT. Hoje, a capitalização da criptomoeda é de US$ 172 bilhões.

Em um momento de busca por criptomoedas promissoras, o XRP segue se consolidando como uma opção forte no mercado.

O movimento de alta acontece às vésperas do lançamento do ETF de futuros da ProShares, previsto para 18 de julho.

O analista cripto Ali Martinez se mostrou otimista com o desempenho do ativo. Afinal, segundo ele, um fechamento semanal acima de US$ 3 pode abrir caminho para uma nova valorização. Por exemplo, o preço poderia chegar a US$ 6 ou até mais, na sua visão.

When you zoom out on $XRP , it's hard not to go all in. A weekly close above $3 could set the stage for a rally to $6 or even higher! pic.twitter.com/h8fROcAC7t

Também chama atenção o volume expressivo de negociações, que se aproxima dos US$ 10 bilhões. De acordo com dados da CoinGlass, o interesse aberto em futuros de XRP subiu 7,9%, totalizando US$ 8 bilhões.

Esses números indicam que os traders podem estar confiantes com a possibilidade de mais ganhos adiante.

Além disso, a empresa de análise Santiment apontou que a recente alta vem junto de uma maior atividade na rede. Por exemplo, houve um aumento na criação de novas carteiras de XRP, assim como no interesse do varejo.

📈 XRP has pumped to a high of $2.97 today, breaking out to a 4-month high. This is coinciding with a major increase in network growth (new wallets created) & rise in retail interest across social media.

🔗 Track these metrics any time on this chart: https://t.co/pk1BSHPO8G pic.twitter.com/AD8sUSUfu6

— Santiment (@santimentfeed) July 11, 2025