النقاط الرئيسية

محفظتان لحيتان كبيرتين قامتا بفتح مراكز بيع على عملة ASTER، وحققتا أرباحًا إجمالية تتجاوز 7 ملايين دولار.

يشير المحللون إلى أن سعر ASTER يتراجع حاليًا نحو منطقة الدعم 1.00–1.05 دولار بالقرب من مستوى فيبوناتشي 61.8%.

لمواصلة صعود العملات البديلة على منصات التداول اللامركزية يستعد المشترين لاختراق مستوى 1.29 دولار، وسط ارتفاع في أحجام التداول والفائدة المفتوحة.

بعد إعلان الشريك المؤسس لبورصة Binance، تشانغبينغ تشاو (CZ)، شراء عملات ASTER بقيمة 2.5 مليون دولار في 2 نوفمبر، قفزت العملة البديلة بنسبة 40% لتصل إلى ذروة 1.25 دولار. إلا أن العملة اللامركزية تواجه الآن رفضًا سعريًا قويًا، وقد خسرت تقريبًا كامل مكاسبها خلال اليوم، وفي المقابل، حقق كيانان من كبار الحيتان اللذين دخلا صفقات بيع على العملة أكثر من 7 ملايين دولار في الأرباح.

انخفاض حاد لعملة ASTER والحيتان تجني 7 ملايين دولار من صفقات البيع

بعد الارتفاع العمودي الأخير شهدت عملة ASTER هبوطًا سريعًا بنسبة 15% من مستوى 1.25 دولار، وهي تجد دعمًا قويًا مرة أخرى عند مستوى 1.05 دولار. ويتزامن هذا التراجع مع دخول جهتين من الحيتان في صفقات بيع على هذه العملة البديلة الخاصة بمنصات التداول اللامركزي بعد موجة الصعود التي قادها CZ مؤخرًا. وكان الشريك المؤسس لمنصة Binance قد أبدى دعمه لعملة ASTER خلال الأسابيع الماضية، في الوقت الذي يستعد فيه منافس منصة Hyperliquid للإدراج على منصة Robinhood.

ووفقًا لبيانات Lookonchain، حقق العنوان …81daAb أرباحًا تُقدّر بحوالي 6.15 مليون دولار، بينما جنى العنوان …5039ee6 نحو 1.56 مليون دولار من صفقات البيع.

Both whales shorting $ASTER are currently in profit —

0x9eec9 is up $5.9M, while 0xbadb is up $1.4M.https://t.co/KMir3v6Slwhttps://t.co/56qZmvzxsn pic.twitter.com/SMPUHtPLAq — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

تعليقًا على هذا التطور الأخير، كتب CZ:

“إنه عالم لامركزي. يمكن لأي شخص فتح صفقات بيع، ويمكن لأي شخص فتح صفقات شراء، ويمكن لأي شخص الاحتفاظ بصفقاته.”

وأشار محلل السوق الشهير Altcoin Ardi إلى أن سعر عملة ASTER يشهد حاليًا ارتدادًا عند مستوى فيبوناتشي 61.8%، بينما يعود لاختبار منطقة الدعم المحورية بين 1.00–1.05 دولار. وأكد المحلل أن تمسّك العملة بهذه المستويات يعد أمرًا مهمًا لاستمرار الاتجاه الصعودي.

تشانغبينغ تشاو يراهن بقوة على العملة البديلة ASTER

قام مؤسس منصة Binance، تشانغبينغ تشاو (CZ)، برهان كبير على العملة البديلة ASTER الخاصة بالبورصات اللامركزية معلنًا عن شراء ضخم بقيمة 2.5 مليون دولار.

Full disclosure. I just bought some Aster today, using my own money, on @Binance. I am not a trader. I buy and hold. pic.twitter.com/wvmBwaXbKD — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 2, 2025

وجاءت عملية الشراء الأخيرة بعد ادعاءات اتهمت CZ ببيع 35 مليون عملة ASTER. وبعد انتشار تلك المزاعم، نفى الشريك المؤسس لمنصة Binance هذه الاتهامات بشكل قاطع.

أدى إعلان CZ الأخير إلى قفزة هائلة في حجم التداول اليومي لعملة ASTER، والذي ارتفع بنسبة 900% ليصل إلى 2.5 مليار دولار. كما تُظهر بيانات Glassnode ارتفاع الفائدة المفتوحة لعقود ASTER الآجلة بنسبة 45% لتبلغ 647 مليون دولار. وبذلك، لدى العملة فرصة للتعافي من المستويات الحالية. ومع ذلك، فإن اختراق مستوى 1.29 دولار هو ما سيؤكد الاتجاه الصعودي بالفعل.