انهيار سعر عملة ASTER بعد موجة صعود قادها CZ والحيتان تفتح صفقات بيع بقيمة 7 ملايين دولار

تراجعت عملة ASTER بعد الارتفاع الذي قاده CZ إذ قامت الحيتان بفتح صفقات بيع ضخمة، ما أدى إلى هبوط السعر بنسبة 15% من أعلى مستوى خلال اليوم.

سلمى بدوي
النقاط الرئيسية

  • محفظتان لحيتان كبيرتين قامتا بفتح مراكز بيع على عملة ASTER، وحققتا أرباحًا إجمالية تتجاوز 7 ملايين دولار.
  • يشير المحللون إلى أن سعر ASTER يتراجع حاليًا نحو منطقة الدعم 1.00–1.05 دولار بالقرب من مستوى فيبوناتشي 61.8%.
  • لمواصلة صعود العملات البديلة على منصات التداول اللامركزية يستعد المشترين لاختراق مستوى 1.29 دولار، وسط ارتفاع في أحجام التداول والفائدة المفتوحة.

بعد إعلان الشريك المؤسس لبورصة Binance، تشانغبينغ تشاو (CZ)، شراء عملات ASTER بقيمة 2.5 مليون دولار في 2 نوفمبر، قفزت العملة البديلة بنسبة 40% لتصل إلى ذروة 1.25 دولار. إلا أن العملة اللامركزية تواجه الآن رفضًا سعريًا قويًا، وقد خسرت تقريبًا كامل مكاسبها خلال اليوم، وفي المقابل، حقق كيانان من كبار الحيتان اللذين دخلا صفقات بيع على العملة أكثر من 7 ملايين دولار في الأرباح.

انخفاض حاد لعملة ASTER والحيتان تجني 7 ملايين دولار من صفقات البيع

بعد الارتفاع العمودي الأخير شهدت عملة ASTER هبوطًا سريعًا بنسبة 15% من مستوى 1.25 دولار، وهي تجد دعمًا قويًا مرة أخرى عند مستوى 1.05 دولار. ويتزامن هذا التراجع مع دخول جهتين من الحيتان في صفقات بيع على هذه العملة البديلة الخاصة بمنصات التداول اللامركزي بعد موجة الصعود التي قادها CZ مؤخرًا. وكان الشريك المؤسس لمنصة Binance قد أبدى دعمه لعملة ASTER خلال الأسابيع الماضية، في الوقت الذي يستعد فيه منافس منصة Hyperliquid للإدراج على منصة Robinhood.

ووفقًا لبيانات Lookonchain، حقق العنوان …81daAb أرباحًا تُقدّر بحوالي 6.15 مليون دولار، بينما جنى العنوان …5039ee6 نحو 1.56 مليون دولار من صفقات البيع.

تعليقًا على هذا التطور الأخير، كتب CZ:

“إنه عالم لامركزي. يمكن لأي شخص فتح صفقات بيع، ويمكن لأي شخص فتح صفقات شراء، ويمكن لأي شخص الاحتفاظ بصفقاته.”

وأشار محلل السوق الشهير Altcoin Ardi إلى أن سعر عملة ASTER يشهد حاليًا ارتدادًا عند مستوى فيبوناتشي 61.8%، بينما يعود لاختبار منطقة الدعم المحورية بين 1.00–1.05 دولار. وأكد المحلل أن تمسّك العملة بهذه المستويات يعد أمرًا مهمًا لاستمرار الاتجاه الصعودي.

العملة تختبر دعم 1.00–1.05 دولار وسط ارتفاع أحجام التداول والفائدة المفتوحة.

تشانغبينغ تشاو يراهن بقوة على العملة البديلة ASTER

قام مؤسس منصة Binance، تشانغبينغ تشاو (CZ)، برهان كبير على العملة البديلة ASTER الخاصة بالبورصات اللامركزية معلنًا عن شراء ضخم بقيمة 2.5 مليون دولار.

وجاءت عملية الشراء الأخيرة بعد ادعاءات اتهمت CZ ببيع 35 مليون عملة ASTER. وبعد انتشار تلك المزاعم، نفى الشريك المؤسس لمنصة Binance هذه الاتهامات بشكل قاطع.

أدى إعلان CZ الأخير إلى قفزة هائلة في حجم التداول اليومي لعملة ASTER، والذي ارتفع بنسبة 900% ليصل إلى 2.5 مليار دولار. كما تُظهر بيانات Glassnode ارتفاع الفائدة المفتوحة لعقود ASTER الآجلة بنسبة 45% لتبلغ 647 مليون دولار. وبذلك، لدى العملة فرصة للتعافي من المستويات الحالية. ومع ذلك، فإن اختراق مستوى 1.29 دولار هو ما سيؤكد الاتجاه الصعودي بالفعل.

 

سلمى بدوي
سلمى بدوي

سلمى كاتبة محتوى متخصصة في إنتاج الأخبار، الأدلة التعليمية والشروحات المبسطة للإستثمار و التداول في الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة و العقود الآجلة أو عقود الخيارات الثنائية للعملات الرقمية. انضمت سلمى إلى فريق تحرير النسخة العربية لموقع CoinSpeaker، و تركز في مقالاتها على تقديم المفاهيم المالية و التقنية المعقدة بطريقة واضحة وميسرة الفهم للمبتدئين.

