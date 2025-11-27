This content is provided by a sponsor

عقبَ اكتتاب قوي جمع 17.6 مليون دولار قبل الإطلاق، تستعد محفظة بيست واليت (Best Wallet) -إحدى أفضل المَحافظ التي تدعمُ شبكات بلوكتشين متعددة- لإطلاق عملتها الأصلية -عملة BEST- على منصة التداول العالمية MEXC هذا الأسبوع.

وتم فتح إمكانية الإيداع بالفعل، وسيتم تداول زوج عملة تيثر/عملة بيست واليت (BEST/USDT) ضمن منطقة الابتكار في منصة MEXC بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في الساعة 14:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).

ويُمكن لمالكي العملة سحب عملاتهم بعد 24 ساعة، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة 14:00 (UTC). وكما هو الحال مع جميع الإدراجات في منطقة الابتكار ضمن منصة MEXC، يجب أن يُدرك المستخدمون أنّ السعر قد يشهد تقلباتٍ كبيرة.

وللاحتفال بالإدراج، تطلق منصة MEXC حملة توزيعاتٍ ضخمةٍ تشمل توزيع 1,200,000 عملة بيست واليت (Best Wallet) و45,000 عملة تيثر (Tether-USDT) على المشاركين. وفق ذلك، يستمر الحدث بدءاً من اليوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 الساعة 14:00 (UTC) حتى 4 كانون الأول/ديسمبر 2025 الساعة 14:00 (UTC)، وسيدخل المشاركون الذين يقومون بإيداع وتداول عملة BEST خلال هذه الفترة فرصة سحب مشترك على 1,200,000 عملة BEST و20,000 عملة USDT، بينما سيَحصل من يُكمل 25 عملية سحب على 25,000 عملة USDT إضافيةٍ كمكافآتٍ للعقود الآجلة.

أمان وابتكار ودعم لعدة شبكات بلوكتشين: معلومات أساسية حول محفظة بيست واليت (Best Wallet)

تُعَد محفظة بيست واليت (Best Wallet) إحدى أبرز محافظ الويب الثالث (Web3) غير الوصائية والآمنة والتي تعمل على عدة شبكات بلوكتشين، وقد تمَّ تصميمها لمساعدة المتداولين وصغار المستثمرين على إدارة أصولهم في مكان واحد. وتوفّر المنصة حلاً متكاملاً للتخزين، والمبادلة، والرهن، والوصول إلى إصدارات العملات الجديدة.

كما تُتيح العملة للمستخدمين فتح جميع مزايا المحفظة، مع حدٍّ أقصى للمعروض يبلغ 10 مليار عملة بيست واليت (Best Wallet).

وتنفرد محفظة بيست واليت (Best Wallet) بكونها الأولى التي تتبنى تقنية MPC-CMP من Fireblocks، لتُوفر بذلك معايير أمان متطورةً، مع إتاحة ميزاتٍ مثل محافظ الأصول المتعددة القابلة للتخصيص، وتجربة شراء مُيسّرة في مرحلة الاكتتاب عبر علامة التبويب المبتكرة الخاصة بميزة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens) التي تحوّلت إلى واحدة من أبرز أدوات محفظة بيست واليت (Best Wallet) وأكثرها إثارةً للأحاديث بين المُستخدمين، إذ تتيح الوصول إلى أفضل اكتتابات العملات القادمة، وتُمكّنهم من شراء العملات ببضع نقراتٍ فقط.

كذلك، تجمَعُ محفظة بيست واليت (Best Wallet) بين السهولة والبساطة من جهة، والأمان من جهةٍ أخرى، إلى جانب إمكانية تقديم قيمةٍ كبيرة لمُستخدميها. لهذا، يستهدف المطورون حصة سوقية تصل إلى 40% من سوق محافظ الكريبتو بحلول نهاية 2026.

The $BEST token claim officially goes live on Friday, November 28th at 12PM UTC. 🔥



Make sure you’re prepared ahead of launch. ⚔️



We’ll be posting a full thread soon with clear steps to claim your tokens securely in Best Wallet.



Download the app! 📲 https://t.co/UtmAvtPVno pic.twitter.com/4Gd2iMJ3L1 — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 19, 2025

الاستخدام الوظيفي لعملة بيست واليت (Best Wallet) يجعل منها خياراً رابحاً

باعتبارها المحرك الأساسي لنظام محفظة بيست واليت التقني، تمنح عملة بيست واليت (Best Wallet) مالكيها العديد من المزايا الرئيسية:

خفض رسوم المعاملات عبر المنصة.

وصول مبكر إلى المشاريع الجديدة وفرص الاكتتابات.

عوائد رهن أعلى عبر مجمّع الرهن.

حقوق الحوكمة التي تسمح لمالكي العملة بالتصويت على تحديثات المحفظة.

مع اقتراب إدراجها على منصة MEXC، من المتوقع الإعلان عن تحديثاتٍ رئيسيةٍ جديدة قريباً. ومن نجاحها كأحد أقوى اكتتابات عام 2025 إلى تحوّلها المتوقع إلى إحدى أكبر المحافظ اللامركزية في عام 2026، يبدو أن عملة بيست واليت (Best Wallet) في طريقها كي تصبح عملة وظيفية ذات تأثير في قطاع المحافظ اللامركزية.

وما تزال عملة BEST متاحة بأحد أدنى أسعارها خلال مرحلة الاكتتاب حتى الساعة 12:00 (UTC) في 28 تشرين الثاني/نوفمبر عبر الموقع الرسمي للاكتتاب، أو من خلال تحميل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) عبر متجري Google Play وApple App Store.

أخيراً، يُمكنكم الانضمامُ إلى مجتمع المشروع عبر منصات إكس (X)، وتيليجرام (Telegram)، للحصول على أحدث المستجدات.

وللاطلاع على التفاصيل الكاملة، يُمكن زيارة موقع عملة بيست واليت (Best Wallet) الرسمي.