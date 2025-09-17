النقاط الرئيسية:

بلغت إيرادات منصة Pump.fun اليومية 3.38 مليون دولار، متجاوزةً إيرادات منصة Hyperliquid البالغة 3.06 مليون دولار.

ارتفع سعر عملة بامب (Pump Token) بنسبة 8% يوم أمس، مواصلاً مكاسبه الأسبوعية التي بلغت 70%.

أدت عمليات إعادة الشراء الضخمة للعملات وتجدّد نشاط التداول إلى تحسُّن المزاج العام.

حققت منصة إطلاق العملات الرقمية Pump.fun القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) مكاسبَ يوميةً بنسبة 8% في 16 أيلول/سبتمبر، على الرغم من ضعف تحركات سوق الكريبتو العام.

بذلك، تجاوزت الإيرادات اليومية للمنصة نظيرتها الخاصة بمنصة تداول العقود الدائمة الشهيرة هايبرليكويد (Hyperliquid).

ووفقاً لبيانات موقع DeFiLlama، حققت منصة Pump.fun إيراداتٍ بقيمة 3.38 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، مُسجلةً بذلك أعلى إيراداتٍ يوميةٍ لها منذ 13 شباط/فبراير الفائت.

في المقابل، حققت منصة هايبرليكويد (Hyperliquid) إيراداتٍ بلغت 3.06 مليون دولار. وبينما تحفظ الأخيرة تفوّقها على أساسٍ أسبوعي وشهري، فإن الارتفاع الحادَّ الذي شهدته إيرادات Pump.fun في يومٍ واحد يشير إلى تزايد الطلب عليها.

يُشار إلى أن منصة Pump.fun تُحقق إيراداتها من الرسوم على إنشاء عملات الميم الجديدة، وخطط السيولة الأولية، وحجم التداول اللاحق لهذه العملات.

فبعد أن بلغت إيرادات المنصة ذروَتها متجاوزةً 6.7 مليون دولار في كانون الثاني/يناير، عادت كي تشهدَ انخفاضاً حاداً في الأول من آب/أغسطس لتصل إلى 206,000$ فقط.

وشهدت المنصة انتعاشاً متواصلاً في وقتٍ لاحق من ذلك الشهر، مدفوعاً جزئياً بسياسة إعادة الشراء الجريئة التي تنتهجها منصة Pump.fun، حيث يتم استخدام كامل الإيرادات لإعادة شراء عملات بامب (Pump Token) يومياً.

ومنذ تموز/يوليو، أنفقت المنصة ما يقرب من 98 مليون دولار على عمليات إعادة الشراء هذه، ما أدى إلى إزالة حوالي 6.7% من المعروض المتداول. واليوم، تحتل منصة Pump.fun المرتبة الثالثة في قائمة DeFiLlama لأكبر مُحققي الإيرادات اليومية بعد شركتي إصدار العملات المستقرة تيثر (Tether) وسيركل (Circle).

تصنيف البروتوكولات بناءً على الإيرادات | المصدر: DeFiLlama

هل سيشهد سعر عملة بامب (Pump Token) قفزة كبيرة قريباً؟

في وقت كتابة هذا الخبر، يتم تداول عملة بامب (Pump Token) عند حوالي 0.0081$ بقيمة سوقية تبلغ 2.87 مليار دولار. ويُراقب المتداولون السعرَ عن كثب، حيث يُحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 69% مع زيادة بمقدار 1.2 مليار دولار في القيمة السوقية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت منصة تداول الكريبتو الرائدة بينانس (Binance) أيضاً عن إمكانية إدراجها عملة بامب (Pump Token) في الأيام المقبلة. وبفضل هذا الارتفاع الكبير، حوَّل أحد الحيتان (كبار المستثمرين) خسارةً قدرها 3.4 مليون دولار إلى ربح بمقدار 3.86 مليون دولار، وفقاً لبيانات موقع LookOnChain.

Whale AA21BS has flipped a $3.4M loss into a $3.86M profit on $PUMP with the recent rally. He initially spent 1M $USDC to buy 250M $PUMP in the public sale, then spent another $5.16M to buy 962.38M $PUMP at $0.005363 avg. Over the past 5 days, he sold 1B $PUMP($8.25M) at… pic.twitter.com/NONsye9LCS — Lookonchain (@lookonchain) September 16, 2025

وعلى المخطط البياني في إطار زمني لساعات، يظهرُ دعمٌ قويٌّ للسعر بالقرب من 0.0064$، وهو أمرٌ تُفسّره عمليات التجميع السابقة للعملة. عن ذلك، أشار محلل الكريبتو Broke Doomer على منصة X إلى تشكُّل منطقة استقرار سعري ضيقةٍ حول مستوى 0.0080$ على المخطط البياني في إطار ساعات.

Quick scalp for traders.$PUMP on the edge to test its high again. Testing your patience rn, nothing is different at this point. Patience > Rewards Simple as that. Ape in as per your R/R. Interesting things on the way, i am locking in. Let's pump $PUMP pic.twitter.com/S3ayTW0AJI — Broke Doomer🔺 (@im_BrokeDoomer) September 16, 2025

وأوضح المُحلل أن العملة تحافظ على “قاع قوي”، ما يشير إلى استمرار نشاط المشترين. وفي حال تمكّن سعر عملة بامب (Pump Token) من تجاوز نطاق الاستقرار النسبي هذا، فقد يشهد ارتفاعاً إلى مستوى 0.0092$.

كما ألمح Broke Doomer أيضاً إلى أن منصة Pump.fun على موعدٍ مع “تطوراتٍ مثيرة قادمة”، متوقعاً ارتفاعاتٍ محتملة للسعر مستقبلاً.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يتخطى 2.2 مليون دولار مع إثارة عملة بامب (Pump Token) شهية المستثمرين

مع تَصدُّر عملة بامب (Pump Token) الارتفاع الحالي في أسعار عملات الميم، تجذب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) اهتماماً كبيراً حالياً، وتتمتع هذه العملة الرقمية المستوحاة من صالات الألعاب الرياضية بالحيوية التي تتشاركها ثقافة اللياقة البدنية وسرعة تداولات السوق الصاعدة، وقد جمع اكتتابها الجاري حالياً 2.22 مليون دولار حتى تاريخه.

كذلك، يدعم المشروع نموَّه من خلال صندوق Maxi Fund المخصص لدعم السيولة وتكوين شراكاتٍ إستراتيجية. ويستفيد المشاركون الأوائل من نسبة عوائد سنوية سخيّةٍ تبلغ 146% على الرهن، ما يمنح داعمي المشروع على المدى الطويل حَوافزَ إضافية.

لمحة عن اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

رمز التداول : Maxi

السعر الحالي : 0.0002575$

المبلغ المجموع : 2.22 مليون دولار

ويُشارك مالكو عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) في مناقشاتٍ حيويةٍ حول التداول برافعة مالية عالية، ويشاركون في مسابقاتٍ أسبوعية، كما يتنافسون ضمن تحدياتٍ متعلقة بالعملة تُبقي مجتمع المستثمرين نشطاً ومتفاعلاً.

إذا كنتم مهتمين بالانضمام إلى الاكتتاب، فننصحكم بالاطلاع على دليلنا حول كيفية شراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge).