نقاط رئيسية:

قفز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مستوى جديد بلغ 126,198$ قبل أن يتراجع قليلاً بفعل عمليات جني الأرباح.

شهدت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) استثماراتٍ غير مسبوقةٍ أشعلت موجة الارتفاع الأخيرة.

لمّحت السيناتور سينثيا لوميس (Cynthia Lummis) إلى أن تمويل الاحتياطي الأمريكي من عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يبدأ “في أيّ وقت”.

سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً قمة جديدةً فوق 126,000$ مدفوعاً باستثماراتٍ واردة غير مسبوقةٍ إلى صناديق التداول الفوري في البورصة وبموجة تفاؤل جديدة فيما يُعرَف بتشرين الأول/أكتوبر الصاعد، فقد لامس سعرُ أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية مستوى 126,198$ خلال ساعات المساء من 6 تشرين الأول/أكتوبر قبل أن يشهد تصحيحاً طفيفاً، فيما يتم تداولها حالياً عند 124,000$، بقيمة سوقية تبلغ 2.47 تريليون دولار.

صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) تسجل ثاني أعلى استثمارات واردة يومية منذ إطلاقها

جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تسجيل صناديق Bitcoin Spot ETFs ثاني أكبر استثماراتٍ واردة يومية منذ إطلاقها في كانون الثاني/يناير 2024، ووفقاً لبيانات SoSoValue بلغ إجمالي الاستثمارات الواردة في 6 تشرين الأول/أكتوبر نحو 1.19 مليار دولار، تصدَّرها صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock باستثماراتٍ تجاوزت 967 مليون دولار.

من جانبه، أشار نيت جيراسي (Nate Geraci) رئيس شركة The ETF Store إلى أنّ صندوق IBIT يقف على أعتاب تجاوز 100 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مُوضحاً أن أكبر صندوق استثماري في العالم -Vanguard S&P 500 ETF- استغرَق أكثر من 2,000 يوم للوصول إلى المستوى ذاته.

iShares Bitcoin ETF on verge of surpassing *$100bil* AUM… World’s largest ETF, Vanguard S&P 500 ETF, took 2,000+ days to hit that mark. IBIT about to do it in < 450 days. Easily fastest ever. First ETF launched in 1993, so we’re talking 30+yrs of history. h/t @EricBalchunas pic.twitter.com/7cWpxjdHQ7 — Nate Geraci (@NateGeraci) October 6, 2025

وشدّد جيراسي على أن قطاع الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لم يشهد خلال تاريخه الممتد لأكثر من ثلاثة عقود نموّاً بهذه السرعة المذهلة من قبل. يأتي هذا الطلب المؤسساتي الضخم عقب استثماراتٍ تراكميةٍ بلغت 3.2 مليار دولار خلال الأسبوع السابق، وهي ثاني أكبر زيادة أسبوعية لصناديق Bitcoin ETFs منذ إطلاقها.

تمويل الاحتياطي الأمريكي من عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يبدأ قريباً

لمّحت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس -المعروفة بدعمها لقطاع الكريبتو- إلى أنّ تمويل “الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي لعملة بيتكوين (Bitcoin)” الذي طال انتظاره قد يبدأ قريباً، حيث أوضحت في منشور حديثٍ على منصة X (تويتر سابقاً) أن العملية التشريعية ما تزال “بطيئة ومُضنية”، لكنّها أضافت أنه بفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن “تخصيص الأموال لصندوق SBR قد يبدأ في أي وقت”.

This is a fabulous articulation of why the SBR and passing the BITCOIN Act makes so much sense. Legislating is a slog and we continue to work toward passage but, thanks to President Trump, the acquisition of funds for an SBR can start anytime. ⤵️ https://t.co/gUkeZBPQr4 — Cynthia Lummis 🦬 (@CynthiaMLummis) October 6, 2025

ورغم أن آلية التمويل الدقيقة ما تزال غير واضحة المعالم، إلا أن وثيقة رسمية صادرةً عن الحكومة الأمريكية تشير إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي سيبدأ باستخدام عملات بيتكوين (Bitcoin) التي تحتفظ بها وزارة الخزانة الأمريكية مُسبقاً، بما في ذلك الأصول المُصادرَة عبر القضايا الجنائية أو المدنية.

ومن المتوقع أن تتم عمليات الاستحواذ الإضافية على العملة من خلال قنوات تمويل محايدة الميزانية، بحيث لا تُحمّل دافعي الضرائب الأمريكيين أية تكاليف إضافية.

يُذكر أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في وقتٍ سابق من هذا العام قد أرَسَى الإطار التنظيمي الرسمي لإنشاء “الاحتياطي الإستراتيجي لعملة بيتكوين (Bitcoin)”، إلا أن تفاصيل هيكليته وجدول إطلاقه ما تزال غامضة حتى الآن.