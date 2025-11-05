نقاط رئيسية

هناك احتياطيات موازية لمعروض العملة المستقرة بنسبة 103% تشمل احتفاظ الشركة بسندات خزانة أمريكية وودائع مصرفية مؤمنةٍ من قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) تحت إشراف إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS).

عملة آر إل يو إس دي (Ripple USD) المستقرة تعمل على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين ريبل (XRP Ledger) مع 38,166 من ملّاك العملة يُجرون تحويلاتٍ شهرية بقيمة 5.05 مليار دولار.

تستخدم المنظمات الإنسانية -بما فيها World Central Kitchen- حالياً عملة ريبل المستقرة (Ripple USD) ضمن أنشطة الدفع الدولية للمُساعدات إلى جانب استخدامها في خدمات الوساطة المؤسساتية الرئيسية.

تجاوزت القيمة السوقية لعملة شركة ريبل (Ripple) المستقرة المُرتبطة بالدولار الأمريكي آر إل يو إس دي (Ripple USD) عتبة المليار دولار مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بعدَ أقل من عام على إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2024، وحققت هذا الإنجاز بفضل التبني المؤسساتي والشراكات مع المنظمات الإنسانية، ما جعلها تحتل المرتبة العاشرة بين أعلى العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي ترتيباً من حيث القيمة السوقية مُسجّلة نمواً بنسبة 1,278% منذ بداية العام.

وتُظهر البيانات المباشرة على البلوكتشين بلوغ قيمة معروض عملة آر إل يو إس دي (Ripple USD) الحالي 1.02 مليار دولار، منه معروض بقيمة 819.7 مليون دولار على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وآخر بقيمة 203 مليون دولار على بلوكتشين ريبل (XRP Ledger) وفقاً لموقع CoinGecko، كما تبلغ أعداد مالكيها 38,166 من الملّاك وتشهد أحجام تحويلاتٍ شهرية وسطيةٍ بقيمة 5.05 مليار دولار، مع أحجام تداول يومية بقيمة 174 مليون دولار، وهي أحجام مُقاربة لنظيرتيها عملة باي بال يو إس دي (PayPal USD- PYUSD) وعملة داي (Dai-DAI) المُستقرتين.

عملة آر إل يو إس دي (Ripple USD) تنضم إلى قائمة العملات المستقرة العشر الأوائل

تقوم شركةStandard Custody & Trust -وهي شركة مملوكة بالكامل من قِبلِ شركة Ripple- بإصدار معروض عملة آر إل يو إس دي (Ripple USD) العاملة على شبكتي البلوكتشين إيثيريوم و XRP Ledger تحت إشراف إدارة الخدمات المالية في نيويورك.

وتحتفظ الشركة باحتياطياتٍ موازيةٍ لمعروض عملتها المستقرة على هيئة سندات خزانة أمريكية ذات آجال استحقاق لا تتجاوز 3 أشهر، وصناديقَ حكوميةٍ وودائع في بنوكٍ مؤمنةٍ من قبل مؤسسة FDIC، وأفادت شركة Standard Custody بأن معروض العملة البالغ 908.5 مليون عملة آر إل يو إس دي (Ripple USD) حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025 كان مدعوماً باحتياطياتٍ موازيةٍ بقيمة 950.9 مليون دولار.

بالتالي، تُحافظ الشركة على احتياطياتٍ مُوازيةٍ فائضةٍ عن معروض العملة المستقرة بنسبة 103% من خلال احتفاظها بـ 3% إضافيةٍ مع تعديلاتٍ متباينة يومية، كما يحتفظ بنك نيويورك ميلون (Bank of New York Mellon) بالاحتياطيات غير النقدية الخاضعة للحفظ الوصائي بغرض فصلها عن الأصول الخاضعة لجهة الحفظ الوصائي Standard Custody، ويقوم مُحاسب قانونيٌّ مُستقل مُعتمد بإصدار شهاداتٍ شهريةٍ تعلن عن الاحتياطيات والمعروض المتداول.

التبني المؤسساتي والإنساني

أطلقت شركة ريبل (Ripple Labs) خدمات الوساطة الرئيسية في أسواق التداول الفوري الأمريكية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بعد استحواذها على شركة الوساطة Hidden Road مقابل 1.25 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر، وتسمَحُ خدماتها للعملاء المؤسساتيين بتنفيذ معاملاتٍ مباشرة خارج المنصات تشمل أصولاً رقمية متعددة، بما فيها عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة آر إل يو إس دي (Ripple USD).

من جهتها، أعلنت منظمات غير هادفةٍ للربح -بما فيها World Central Kitchen وWater.org- عن عقدها شراكاتٍ مع World Central Kitchen لاستخدام عملة آر إل يو إس دي (Ripple USD) في عمليات الدفع الخاصة بالمساعدات الإنسانية الدولية، وجاءَ هذا النمو بعد إعلان شركة ريبل عن خطةٍ لإعادة شراء أرصدة بقيمة توازي المليار دولار من عملة ريبل (Ripple) في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بهدف تعزيز خزينتها الخاصّة بالعملة.