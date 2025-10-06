نقاط رئيسية

سعر عملة ريبل (Ripple) يتجاوز مستوى 3$ مع ترقّب المتداولين للمكاسب المحتملة عقبَ تقدّم شركة ريبل بطلب للحصول على ترخيص مصرفي من مكتب المراقب المالي للعملة (OCC).

بيانات عقود المشتقات تكشف عن صفقاتٍ مفتوحةٍ بقيمة 8.9 مليار دولار، مشيرةً إلى عودة المضاربات المؤسساتية رغم ضعف السيولة في عطلة نهاية الأسبوع.

المؤشرات الفنية تُظهر دخول السعر منطقة مقاومةٍ هامةٍ بين 3.10$ و3.15$، مع احتمال انطلاقه نحو مستوى 5$ في الربع الرابع من العام.

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) يوم الأحد الموافق 5 تشرين الأول/أكتوبر، متجاوزاً حاجز 3$ واستقرَّ قرب متوسط الحركة لخمسة أيام؛ ورغم أن ارتفاعه لم يتجاوز 2%، فقد بدا أداؤه أقل من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) اللتين حققتا مكاسبَ تفوق 3% بعد أن سجّل سعرُ الأولى مستويات جديدة.

ويُظهر هذا التباين في الأداء أن سعر عملة ريبل (Ripple) ربّما كان في طور بناء زخم صاعد مؤجل، مع احتمال انتقال السيولة الناتجة عن الموجة الصاعدة التاريخية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى العملات البديلة ذات القيم السوقية الضخمة.

وتتمثل القصة المحورية وراء ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) في الوقت الحالي بالطلب الجاري الذي تقدّمت به شركة ريبل للحصول على ترخيص مصرفي من مكتب المراقب المالي للعملة (OCC). وفي حال الموافقة، ستنضم الشركة إلى منصة كراكن (Kraken) وشركة سيركل (Circle) ضمن نخبةٍ محدودة من شركات الكريبتو الحاصلة على اعتماد مصرفي فيدرالي، بما يُمكّنها من التعامل المباشر مع البنية التحتية للنظام المالي الأمريكي.

طلب الترخيص المصرفي لشركة ريبل يشعل موجة تكهّنات واسعة

سيَسمَحُ هذا الترخيص لشركة ريبل بإدارة الودائع، وتسوية المعاملات، وتقديم خدمات الوصاية بشكلٍ مباشر، مع اعتماد عملة ريبل (Ripple) كداعم لعمليات السيولة على البلوكتشين.

وتُبرز المناقشات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد حالة التفاؤل بشأن البنك الوطني المقترح لشركة ريبل، فقد أشار أحد المستخدمين إلى أن فترة دراسة الطلب قد تمتد من خمسة إلى ستة أشهر، الأمر الذي قد يُهيّئ عملة ريبل (Ripple) لتحقيق استجابةٍ سعرية إيجابية في الأسواق بحلول فترة أعياد الميلاد.

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!@Ripple’s OCC banking license application is now available for public review! #XRP 💥RIPPLE NATIONAL TRUST BANK💥 pic.twitter.com/0H3YIEzZA6 — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) October 5, 2025

ورغم غياب التأكيد الرسمي حتى الآن، يبدو أن معظم متداولي العقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) يستعدون لتتبع أداءٍ إيجابي خلال الأسبوع المقبل، حيث تُظهر بيانات CoinGlass أن حجم عقود العملة المفتوحة ارتفع بنسبة 4% خلال 24 ساعة ليصل إلى 8.9 مليار دولار، في حين تراجعت أحجام التداول الفوري خلال عطلة نهاية الأسبوع بنسبة 10.4% إلى نحو 5.9 مليون دولار.

فإذا سارت إجراءات طلب شركة ريبل لدى مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) بصورة إيجابيةٍ خلال الأسابيع المقبلة، فمن المرجّح أن يُسهم ذلك في تأجيج الزخم الصاعد الحالي المدعوم بالقرارات المنتظرة بشأن الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للعملات البديلة، فيما قد يُؤدي ارتفاع صفقات الرافعة المالية إلى تسريع تحرك سعر عملة ريبل (Ripple) باتجاه مستوى 5$.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): المضاربون على الارتفاع يستهدفون مستوى 5$ إذا حافظ السعر على دعم 3$

تميل المؤشرات الفنية على المخطط اليومي لسعر زوج عملة ريبل/عملة الدولار (XRP/USD) إلى الاتجاه الصاعد الواضح رغم انخفاض أحجام التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتحرّك سعر العملة حالياً قرب 2.99$، أي فوق الشريط الأوسط لمؤشر بولينجر بمدى 20 يوماً عند 2.93$، مدعوماً بخط الأساس في مؤشر التوقف والانعكاس المكافئ (Parabolic SAR) عند 2.74$.

من جانبه، تحوَّل مؤشر حجم التداول الصافي (Volume Delta) إلى قيمة موجبة عند +2.7 مليون بعد أسبوع من التباعد السلبي، في إشارةٍ إلى استعادة المشترين السيطرة على حركة السوق، فيما يقع الحد العلوي لمؤشر بولينجر (Bollinger band) عند 3.13$ مُحدداً منطقة المقاومة المحورية التالية.

ويُمكن لأي إغلاق يومي واضح فوق مستوى 3.15$ أن يمثل تأكيداً على اختراق النطاق السعري الضيق الممتد لأسبوعين، مع احتمال استهداف مستوى 5$ في حال الموافقة التنظيمية على الصناديق المتداولة في البورصة لعملة ريبل (Ripple ETFs) خلال الأسابيع القادمة.

أما في حال فشل السعر بالحفاظ على الدعم عند 2.93$، فقد يشهد السعر تصحيحاً قصير المدى باتجاه 2.74$، وهوَ المستوى الذي يُقدّم عنده مؤشر Parabolic SAR دعماً فنياً قوياً.