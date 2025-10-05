نقاط رئيسية

شهدت صناديق تداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs) أياماً متتالية من الواردات اقتربت حصيلتها الإجمالية من المليار دولار.

وصفت شركة Swissblock التراجع السعري من 117,000$ إلى 108,000$ بإعادة الضبط البنّاءة.

تكشف بيانات البلوكتشين انخفاضاً في عدد العملات الرقمية غير المصروفة (UTXO) في إشارةٍ إلى تجميعها من قبل الحيتان.

تقترب عملة بيتكوين (Bitcoin) من قمتها السعرية التاريخية المُسجلة عند 124,000$ بالتزامن مع تسجيل صناديق تداولها الفوري في البورصة (spot ETFs) خمسة أيامٍ متتاليةٍ من الواردات؛ فقد استقبلت 985 مليون دولار في 3 تشرين الأول/أكتوبر وحده، وانضمت صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) إلى هذه الموجة بتسجيل وارداتٍ -لليوم الخامس على التوالي- قدرها 234 مليون دولار، كما ارتفع سعرها بنسبة 12% خلال الأسبوع الماضي مُخترقاً مستوى 4,500$.

On October 3, Bitcoin spot ETFs recorded total net inflows of $985 million, marking five consecutive days of net inflows. Ethereum spot ETFs saw total net inflows of $234 million, also extending their streak to five consecutive days.https://t.co/Hj2Gs49bWa pic.twitter.com/X0vbUoOL9w — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 4, 2025

صناديق تداول عملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs) تقود التجميع المؤسساتي

تُعبر الزيادة في واردات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) عن ارتفاع الطلب المؤسساتي بعد فترة هدوءٍ قصيرة خلال أيلول/سبتمبر، وتقترح هذه الواردات المستمرة عودة المستثمرين الكبار إلى السوق لاستغلال التراجع السعري الأخير من 117,000$ إلى 108,600$، فيما وصف مُحللو شركة Swissblock هذا التصحيح “بإعادة الضبط البناءة لا الاستسلام” مُوضحين أن الحركة عكسَت ضغوطاً مؤقتة في النظام دون أن تكشف عن ضعفٍ هيكلي في السوق.

The move that took BTC from $117K down to $108.6K was a constructive reset, not capitulation. It showed stress in the system, but not fragility. Resets like these create opportunity. 🧵 pic.twitter.com/nWAv8WppRO — Swissblock (@swissblock__) October 3, 2025

ونوّه المحللون بامتصاص كتلة البيع في نهاية آب/أغسطس بين مستويي 114,000$ و118,000$ وتمهيده لإعادة اختبار القمة السعرية التاريخية (ATH)، ويتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) -في وقت كتابة المقال- بسعر 122,000$، والذي يَحتاج ارتفاعاً بنسبة 1.6% فقط لبلوغ ذروته التاريخية (124,000$) ما يُؤكد على قوة الارتداد السعري الأخير.

كما يتجه المستثمرون على المدى الطويل -بحسب شركة Swissblock– نحو تخفيف شدة البيع في إشارةٍ إلى تراجع ضغط المعروض وبداية تجميع العملات، وعادةً ما تسبق هذه الأنماط حركةً صاعدةً جديدةً للسوق.

المؤشرات على البلوكتشين تعكس نضج السوق

تكشف بيانات البلوكتشين من موقع CryptoQuant انخفاض عدد عملات بيتكوين (Bitcoin) غير المصروفة (UTXO) إلى 166.6 مليون عملة، وهو أدنى مستوى مُسجّل منذ نيسان/أبريل 2024 ويُمثل انخفاضاً بنسبة 11% من الذروة المسجلة في بدايات عام 2025. وفيما يبدو انخفاض هذا المؤشر سلبياً للوهلة الأولى، لكنه يشير إلى استقرار الشبكة وتجميع الحيتان وانخفاض نشاط التداول.

كذلك، يتماشى انخفاض UTXO مع ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من 99,000$ إلى 122,000$، ويشير إلى تزايد تخزين العملات من قبل المالكين على المدى الطويل بدلاً من إنفاقها.

ويشير انخفاض تعداد UTXO عادةً إلى تراجع ضغط البيع وتحسّن كفاءة الشبكة ودخول مرحلةٍ ناضجةٍ من تطور السوق.

بيانات المشتقات تشير إلى ثقة المضاربين

وصلت قيمة الصفقات المفتوحة لمشتقات عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ذروةٍ غير مسبوقةٍ على منصة بينانس (Binance) عند 14.37 مليار دولار متجاوزةً القمة السابقة المُسجّلة في آب/أغسطس عند 14.31 مليار دولار. وبحسب موقع CryptoQuant، يشير ارتفاع قيمة الصفقات برفقة ارتفاع السعر من 108,000$ إلى 122,000$ منذ نهاية أيلول/سبتمبر إلى اعتماد الحركة الصاعدة على الواردات الجديدة والصفقات المضاربة على ارتفاع السعر، أكثرَ من اعتمادها على الشراء لتغطية الصفقات المضاربة على الانخفاض.

وقد حذّر المحللون من ارتفاع قيمة الصفقات المفتوحة بالتزامن مع انخفاض السعر وإمكانية إطلاقه لموجةٍ من تصفية الصفقات، فيما تبقى الهيكلية الحالية في حالةٍ صحيةٍ بوجود وارداتٍ وحجوم تداول تدعم الحركة الصاعدة.