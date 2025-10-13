نقاط رئيسية

ارتد سعر عملة سولانا (Solana) بنسبة 5% لتستعيد قيمتها السوقية البالغة 100 مليار دولار وسط نشاط تداولٍ غير مسبوق على منصات التداول اللامركزية (DEXs).

سجّلت منصات التداول اللامركزية القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) حجومَ تداولٍ تجاوزت 8 مليار دولار خلال موجة تصفية الصفقات، ما يشير إلى صلابة نظامها التقني.

ارتفعت قيمة الصفقات المفتوحة لعملة سولانا (Solana) بنسبة 6.9% لتبلغ 10.2 مليار دولار، ما يعكس تفاؤلاً متزايداً بارتفاع سعر العملة.

ارتدَّ سعر عملة سولانا (Solana) بنسبة 3% يوم الأحد 8 تشرين الأول/أكتوبر ليَصلَ إلى 190$، وبذلك استعادت العملة قيمتها السوقية البالغة 100 مليار دولار للمرة الأولى منذ بدايات أيلول/سبتمبر. جاء هذا التعافي بعد أسبوعٍ من التقلب الناتج عن تهديد الرئيس دونالد ترامب بتجديد الرسوم الجمركية على الصين، ما أطلق موجة تصفية صفقاتٍ غير مسبوقةٍ عبر أسواق الكريبتو العالمية.

ارتداد سعر عملة سولانا (Solana) فوق مستوى 190$ ونشاط التداول على منصات التداول المركزية يُسجل 8 مليار دولار

كشف النظام التقني اللامركزي لعملة سولانا (Solana) صلابة استثنائية رغم الانخفاض العام للسوق، حيث كشفت بيانات مجمّع أخبار سولانا يوم السبت معالجة حجوم تداول بلغت 8 مليار دولار على منصات تداول العقود الدائمة اللامركزية على شبكة سولانا (Solana Network) بالرغم من نكسة السوق، حيث سجّلت 4 منصات تداول لامركزية قائمة على بلوكتشين سولانا (Solana) حجوماً تجاوزت المليار دولار خلال 24 ساعة، وأهمّها منصات Orca (2.49 مليار دولار) وMeteora (1.7 مليار دولار) وRaydium (1.5 مليار دولار).

📊Report: During last night’s massive liquidation event, @Solana DEXs processed over $8B in trading volume with @orca_so leading at $2.49B. Four Solana DEXs crossed $1B in 24-hour volume. pic.twitter.com/BJlG9Epth7 — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 11, 2025

وشهد عموم سوق الكريبتو انسحاباً للسيولة فيما عدا النظام التقني لمنصات التداول اللامركزية القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)؛ حيث نجح بالحفاظ على رأس المال وإعادة تدويره وإبقاء قيمة الشبكة محصورةً ضمنها، وعادةً ما يؤدي نشاط التداول المرتفع -خلال فترات التقلب- إلى زيادة رسوم المدققين ونشاط حرق العملات، وقد يُساهم هذا التفاعل في استقرار سعر عملة سولانا (Solana) وارتدادها بشكلٍ أسرَع من الأصول المنافسة في قطاع الطبقة الأولى يوم الأحد.

كما يعكس تداول المشتقات مدى التفاؤل بارتداد سعر عملة سولانا (Solana) بشكلٍ عام، وتكشف بيانات موقع Coinglass ارتفاع قيمة الصفقات المفتوحة للعملة بنسبة 6.9% لتبلغ 10.2 مليار دولار يوم الأحد رغم ارتفاع السعر بنسبة 5% فقط ليُصبح 192$؛ ويقترحُ هذا الافتراق فتح صفقات المضاربة على الارتفاع بوتيرةٍ أعلى من طلب التداول الفوري، ويشير هذا إلى عودة المتداولين باستخدام الرافعة المالية لفتح صفقاتٍ جديدة بعد موجة التصفية الكبيرة يوم الجمعة.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): هل يمكن الحفاظ على الزخم فوق مستوى 200$؟

تتوافق حركة المؤشرات الفنية مع تحسّن البيانات على البلوكتشين وبيانات المشتقات، ما يقترح استعادة الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر) للسيطرة تدريجياً، ونلاحظ في المخطط أدناه ارتداد سعر عملة سولانا (Solana) عن دعم الخط السفلي لمؤشر بولينجر باند (Bollinger Band) المُوافق لمستوى 181.6$، ما يؤكد تجدّد الاهتمام بالشراء بعد موجة البيع الكبيرة في عموم السوق.

ويقترب سعر عملة سولانا (Solana) حالياً من المستوى الوسطي للنطاق المُستقر عند 213.3$، والذي يُمثل حاجز المقاومة الرئيسي التالي، ويُمكن لاختراقه بشكلٍ حاسم إفساح المجال لمواصلة الارتفاع صوب الحد العلوي للنطاق الموافق لمستوى 244.9$، والواقع على امتداد أعلى مستويات انطلاقة آب/أغسطس، والمرشح أن يكون هدف الثيران الأساسي لهذا الأسبوع.

من جانب آخر، ارتدّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستويات البيع الزائد عند 41.1 لتستقر حول النطاق الوسطي ببلوغها مؤخراً 49.7، في دلالةٍ على انحسار الزخم الهابط، لكنّ الفشل في اختراق حاجز 213$ قد يُمهد لإعادة اختبار مستوى الدعم الأقرب عند 181$.