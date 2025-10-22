نقاط رئيسية

صفقةٌ تاريخيةٌ أبرمتها الشركة نيابة عن عملاء مؤسساتيين تضمّنت بيع 80,000 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمة 9 مليار دولار.

أحجام تداول الأصول الرقمية ازدادت بنسبة 140% مقارنةً بالربع السابق، لتزداد ربحيتها المُعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 629 مليون دولار.

سعرُ سهم شركة جالاكسي ارتفع بأكثرَ من 6% عقب إعلان الأرباح، ما يعكس ثقة المستثمرين القوية بإستراتيجية تنويع الشركة للاستثمارات.

أعلنت شركة جالاكسي ديجيتال -المُدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq)تحت رمز GLXY- عن تحقيقها صافي دخلٍ بلغ 505 مليون دولار للربع الثالث من عام 2025، ليرتفع نصيب السهم المُخفف من الأرباح إلى 1.01$، فيما بلغت ربحية الشركة المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ما قيمته 629 مليون دولار للربع الثالث، ويُمثل ذلك زيادةً مدفوعة بالأساس بأنشطة الأصول الرقمية، بعد أن سجلت أحجام تداولها وأنشطتها في أسواق التداول الفوري مستوياتٍ ربع سنوية غير مسبوقة.

وأرجعت الإدارة قفزة الربحية إلى الزيادة الحادة في أحجام تداول الأصول الرقمية -التي ازدادت بنسبة 140% مقارنةً بالربع الثاني- باعتبارها العامل الرئيسي، ليُسجّل قطاع الأسواق العالمية ربحية إجمالية مُعدلة غير مسبوقةٍ بلغت 295 مليون دولار مدفوعة بأنشطة تداول قوية في أسواق التداول الفوري وأسواق عقود المشتقات، إلى جانب تنفيذها بيع 80,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 9 مليار دولار نيابة عن أحد العملاء وفقاً لتقرير موقعنا CoinSpeaker في تموز/يوليو 2025.

Galaxy’s Q3 2025 results are in. pic.twitter.com/6XU9edN1za — Galaxy (@galaxyhq) October 21, 2025

وقد وصلت القيمة الإجمالية لأصول شركة جالاكسي نهاية الربع الثالث إلى 17 مليار دولار، منها أصول خاضعةٌ لإدارتها بقيمة 8.8 مليار دولار وأخرى تابعةٍ لعملائها بقيمة 6.6 مليار دولار، فيما بلغت سيولتها النقدية وما بحوزتها من العملات المستقرة 1.9 مليار دولار حتى 30 أيلول/سبتمبر 2025. جاء دعم رأس المال التشغيلي من خلال استثمار بقيمة 460 مليون دولار في أسهم الشركة من قِبلِ إحدى شركات إدارة الأصول العالمية الرائدة، مع تخصيص 325 مليون دولار من صافي العوائد لتوسيع مركز هيليوس (Helios) وتحقيق أهداف الشركة وفقاً للبيان الصحفي.

آفاق قوية لمركز البيانات وإدارة الأصول

وفرت شركة Galaxy تحديثاً مقتضباً ​​حول مركز Helios للبيانات التابع لها غرب ولاية تكساس، مشيرةً إلى استمرار الاقتراب من الجاهزية التشغيلية في عام 2026، وقد تم تأجير الموقع بأكمله لشركة CoreWeave المتخصصة بالذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة عالية الأداء بموجب اتفاقياتٍ تتيح سعة تصل إلى 800 ميجاوات.

ويُعد مركز Helios محورياً لإستراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبعها شركة Galaxy، إذ يُمثل تنويعاً لاستثماراتها من تداول الأصول الرقمية كي يشمل البنية التحتية للبيانات الداعمة لاقتصادات الذكاء الاصطناعي.

وفيما وفرت أنشطة أقسام إدارة الأصول وحلول البنية التحتية التابعة للشركة 23 مليون دولار من الأرباح الإجمالية المُعدلة، ويرجعُ ذلك بالأساس إلى ورود صافي استثماراتٍ بقيمةٍ تجاوزت 2 مليار دولار إلى نحو باقة الأصول البديلة وصناديقها المتداولة في البورصة (ETFs).

كما أضافت الأصول الرقمية المُفوضة لعدة سنواتٍ من جانب عملاء الخزانة أصولاً بقيمة 4.5 مليار دولار، ما دفع إيرادات الرسوم المتكررة سنوياً لتجاوز 40 مليون دولار، كما وفر إطلاق شركة Galaxy مؤخراً منصة GalaxyOneفي تشرين الأول/أكتوبر لعملائها من المستثمرين الأمريكيين الأفراد إمكانية الوصول إلى الاستثمارات النقدية عالية العوائد وتداول العملات الرقمية والأسهم.

استجابة سوقية إيجابية لتقرير الربع الثالث

مع صدور تقرير نتائج الربع الثالث، ازداد نشاط تداول أسهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) في بورصة ناسداك؛ فخلال 24 ساعة، ارتفع سعرُ السهم بنسبةٍ تجاوزت 6%، وبأحجام تداول بلغت 16,874,909 سهماً تبعاً لبيانات ياهو فاينانس (Yahoo Finance)، ليُواصل سهم شركة Galaxy Digital أداءَه القوي في عام 2025، بزيادة بلغت 82.55% منذ بدايته.

وأظهرَ نشاط التداول تزايد حدة التقلبات وأحجام التداول بما يتناسب مع حجم التطوّرات المالية والإستراتيجية المعلنة، ما يعكس استجابة إيجابية لإعلان شركة Galaxy Digital عن زيادة صافي أرباحها بنسبة 1,546% على أساس ربع سنوي، فضلاً عن تفاصيل أخرى تتعلق بالنمو المؤسساتي وتوسّع البنى التحتية.