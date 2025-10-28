نقاط رئيسية

أضافت شركة BitMine إلى حيازتها 77,055 عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال أسبوع واحد، ما يُظهر تسارع وتيرة التجميع سعياً لبلوع هدفها الإستراتيجي المتمثل بامتلاك 5% من معروض العملة المتداول.

ارتفع سعر سهم شركة بيتماين (BitMine-BMNR) بنسبة 6.12% ليغلق عند 53.48$ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مُسجلاً أحد أكبر أحجام التداول والسيولة في سوق الأسهم الأمريكية.

تتصدّر BitMine قائمة الشركات المُدرجة عالمياً من حيث حجم احتياطيات عملة إيثيريوم (Ethereum) متفوقة على شركاتٍ مثل SharpLink Gaming وBit Digital.

أعلنت شركة BitMine Immersion Technologies (المُدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BMNR) عن امتلاكها أصولاً رقمية وسيولة نقدية بقيمة إجمالية توازي 14.2 مليار دولار، لتُرسّخ مكانتها كأكبر خزينةٍ مؤسساتيةٍ لعملة إيثيريوم (Ethereum) عالمياً.

وتشمل الأصول الحالية للشركة 3.31 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ تقدر بنحو 13.8 مليار دولار، و192 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بمتوسطٍ سعريّ للعملة يقارب 113,856$، وسيولة نقدية غير مقيدة تبلغ 305 مليون دولار، واستثمار بقيمة 88 مليون دولار في شركة Eightco Holdings، لتمتلك الشركة حالياً نحو 2.8% من معروض عملة إيثيريوم (Ethereum)، لتقتربَ بذلك من هدفها الإستراتيجي بامتلاك 5% من معروضها المتداول.

وصرّح توماس “توم” لي (Tom Lee) -رئيس مجلس إدارة شركة بيتماين (BitMine) ورئيس شركة Fundstrat- بأن شركة BitMine أضافت 77,055 عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال الأسبوع الأخير، مشيراً إلى أن تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد يُسهم في استقرار الأسواق بعد تصفية صفقات المضاربة باستخدام الرافعة المالية على نطاق واسع مَطلع تشرين الأول/أكتوبر، وأضاف Lee: “لقد تجاوزنا منتصف الطريق نحو بلوغ حيازتنا 5% من معروض عملة إيثيريوم (Ethereum)”.

سعر سهم BMNRيرتفع وسط نشاط المستثمرين

تزامن إعلان شركة BitMine مع تجدد زخم تداول سهمها، فقد بلغ سعر السهم 53.48$ أمس 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بارتفاع نسبته 6.12% خلال اليوم مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 50.41$، ويُظهر السهم متوسط تداول يومي يتجاوز 51 مليون سهم، مع قيمة سوقية توازي 14.79 مليار دولار.

وتشير بيانات ياهو فاينانس (Yahoo! Finance) إلى أن سعر سهم BMNR تراوح خلال الشهر الماضي بين 48$ و63$، ليُصبح من أكثر الأسهم تمتعاً بالسيولة في الولايات المتحدة، ليأتي السهم حالياً بعد سهم شركة Quantum Computing Inc.، ولكن متقدماً على شركة آبل (Apple Inc.) من حيث أحجام التداول بالدولار.

شركة BitMine تتصدر خزائن عملة إيثيريوم (Ethereum)

وفقاً لبيانات CoinGecko، تتصدّر شركة BitMine قائمة الشركات المدرجة من حيث احتياطيات عملة إيثيريوم (Ethereum)، تليها شركات SharpLink Gaming (SBET) بنحو 859,853 عملة ETH، وBit Digital (BTBT) بامتلاكها 150,244 عملة ETH، وكوينبيس Coinbase (COIN) التي يخضع لإدارتها أكثر من 136,782 عملة ETH ضمن خزائن مؤسساتية، وETHZilla (ETHZ) التي أطلقت مؤخراً خزينةً للعملة بقيمة 403 مليون دولار.

🧵 BitMine provided its latest holdings update for Oct 27, 2025: $14.2 billion in total crypto + "moonshots":

– 3,313,069 ETH at $4,164 per ETH (Bloomberg)

– 192 Bitcoin (BTC)

– $88 million stake in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshots”) and

-… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) October 27, 2025

كما تحتل BitMine المركز الثاني عالمياً من حيث حيازة الأصول الرقمية الإجمالية بعد شركة Strategy Inc (MSTR) التي بحوزتها 640,808 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 73 مليار دولار، ما يُعزز مكانة BitMine كشركةٍ رائدة في استثمارات العملات الرقمية، وسهم مرتبطٍ بالأصول الرقمية يتمتع بحجم تداولٍ مرتفع.

الدعم المؤسساتي والنهج الإستراتيجي

تحظى الشركة بدعم مؤسساتٍ استثماريةٍ كبرى مثل ARK Invest وFounders Fund وPantera Capital وKraken وDCG وGalaxy Digital. كذلك، تواصل التوسّعَ عبرَ أنشطة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) والخدمات الاستشارية في ولاية تكساس ودولة ترينيداد، مستفيدةً من تكاليف الطاقة المنخفضة لتعزيز هوامش الربح.

وبالعودة إلى تصريحات توم لي (Tom Lee)، فقد شبّه التغيرات التنظيمية الأخيرة -التي تشمل قانون GENIUS ومبادرة مشروع الكريبتو (Project Crypto) التي أطلقتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)- بالتحولات التاريخية التي شهدتها الأسواق المالية بعد إنهاء معيار الذهب عام 1971، مُعتبراً أنّ الأصول الرقمية أصبحت تُشكّل حجر الزاوية للبنية التحتية المالية المقبلة.