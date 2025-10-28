نقاط رئيسية

حدَّد مُحلل الكريبتو CrypNuevo مُستهدَف عملة بيتكوين (Bitcoin) الرئيسي عند 121,000$، والذي تشكّل على خلفية زوج مجمعات سيولةٍ تم إنشاؤها خلال موجة انهيار يَومَي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر.

المتداول وازن رؤيته بوضع أوامر شراء مُحددة ضمن نطاق 111,000-112,000$، مُتوقعاً تراجعاً محتملاً قبل مواصلة الارتفاع.

وتيرة التبني المؤسساتي تشهد تسارعاً، حيث أضافت شركتا MicroStrategy و American Corporation أكثر من 1,800 عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى حيازتها وسط ورود استثماراتٍ بقيمة 400 مليون دولار في نهاية الأسبوع.

تعرّضت عملة بيتكوين (Bitcoin) وأسواق الكريبتو لأحد أسوأ موجات الانهيار في يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر نتجَ عنها موجة تصفيةٍ غير مسبوقةٍ بقيمة 19.35 مليار دولار. وبعد أسبوعين، يبدو أن سعر العملة يستعد لإعادة اختبار مستويات ما قبل الانهيار، وفقاً لمُحلل مشهور ومتداولٍ محترف.

ففي تحديثه أمس الإثنين بخصوص عملة بيتكوين (Bitcoin)، وفر المُحلل CrypNuevo خارطة طريق لمسار العملة هذا الأسبوع، متناولاً نقاط توفر السيولة التي قد تجتذب تحركات السعر. فتبعاً لتحليله، قد يستهدف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إعادة اختبار مستوى 121,000$ الذي تشكل إثرَ توفر زوج من مجمعات السيولة نتيجة انهيار 10-11 تشرين الأول/أكتوبر وموجة تصفية الصفقات.

$BTC Monday update: As you know from my last tweet, I managed to fill all my orders after we filled the CME gap at $107k. Therefore, I'm in a full size trade and I believe that we're going to retrace the LP imbalances at $121k. Now, the question is whether we're going to fill… pic.twitter.com/3ynPiuDQxv — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) October 27, 2025

غير أن الخطرَ ما يزال مُحدقاً بعملة بيتكوين (Bitcoin) مع تحذير CrypNuevo من أن سعرها قد يتجه أولاً إلى سد “فجوة بورصة شيكاغو التجارية (CME) للعقود الآجلة” التي تشكلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مُوضحاً أنه بادر إلى جني ثلث أرباح صفقاته المُضاربة على الارتفاع، فيما تحوَّط من التراجع المُحتمل بوضع أوامر شراء مُحددة حول مستويي 111,000 و112,000$.

وتمَّ فتح صفقات المضاربة على الارتفاع باتباع إستراتيجيةٍ مماثلةٍ وإجراء عمليات شراء مُخططةٍ عند “فجوة بورصة CME” السابقة عند 107,000$ وفقاً لمنشور سابق تناول هذه الاحتمالية.

$BTC update: Not sure if price will ignore the new small CME gap or if we'll hit it next – that's the importance of splitting entries (DCA in position). But seems clear that the trend is to the upside. Once $116k-$117k short liquidations hit, it can force a move higher +$120k. https://t.co/hVaaHY7P29 pic.twitter.com/VYQdejT0SZ — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) October 20, 2025

يُذكر أن CrypNuevo هو متداول ومحلل كريبتو يتسم أداؤه بالدقة العالية، ويشارك تحركاته وآرائه مع الجمهور لسنوات. وتبعاً لمنشوره بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ معدل مكاسبه 100% في 13 صفقة خلال شهر قبل المنشور، مُحققاً مكاسبَ بنسبة 103%.

+103% in 30 days.

13 trades, 0 losses. Proof > words Logic, patience, and risk control – that’s the formula. pic.twitter.com/ni7E3j2Qr6 — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) October 9, 2025

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يبدأ الأسبوع بقوة

من المثير للاهتمام أنّ عملة بيتكوين (Bitcoin) وسواها من العملات الأخرى بدأت الأسبوع بأداء قوي، ما شكَّل فترةً إيجابية بشكلٍ عام لأسواق الكريبتو حسبما أفاد تقرير موقع Coinspeaker.

وفي نهاية الأسبوع، قامَ المستثمرون برهن أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 400 مليون دولار بعد أن بادروا إلى تدوير استثماراتهم بعيداً عن الذهب وفقاً لترجيحات التحليل، فيما أضافت شركتا ستراتيجي (Strategy) و American Corporation مزيداً من أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى احتياطياتها.

مقالات ذات صلة: توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): المستثمرون يراهنون على عملة بيتكوين بمبلغ 400 مليون دولار بالتزامن مع لقاء ترامب بالرئيس الصيني شي (Xi) في كوريا

وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025، اشترت شركة Strategy -التي شارك بتأسيسها مايكل سايلور (Michael Saylor)- 390 عملة بيتكوين (Bitcoin) أخرى مقابل 43.4 مليون دولار بسعر وسطي بلغ 111,053$، وبذلك يصل إجمالي ممتلكاتها إلى 640,808 عملة BTC بقيمةٍ تقارب 74 مليار دولار. في هذه الأثناء، أضافت شركة American Corporation ما قدره 1,414 عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى حيازتها، لتُصبح رابع أكبر الشركات العامة امتلاكاً للعملة وفقاً لموقع Coinspeaker.

من جانب آخر، شهدت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) -وصيفة ترتيب العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية- تحركاتٍ قوية، حيث اخترق سعرُها حاجز المقاومة البالغ 4,200$ متبعاً مسار تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin).