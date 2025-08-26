أبرز النقاط

منصة Lookonchain رصدت مسارعة زوج من الحيتان (كبار المستثمرين) إلى شراء 13.73 مليون و1.414 مليون عملة ترون (Tron) توالياً.

سبق للحوت الثاني تحقيق مكاسب بلغت 277,000$ من تداول العملة.

قد تكون عملة ترون (Tron) مهيأةً لانطلاقةٍ قوية، لكنّ عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) تُواصل خطف الأضواء.

أحاطت أنشطةٌ قوية مؤخراً بعملة ترون (Tron) -البالغ سعرها حالياً 0.34$- إثرَ مسارعة الحيتان مؤخراً إلى شرائها وتجميع أرصدتها، فقد رصدت منصة Lookonchain -المختصة بتحليل بيانات البلوكتشين- إنفاق زوج من هؤلاء الحيتان مبلغاً كبيراً لشراء العملة.

أنشطة الحيتان المتعلقة بعملة ترون (Tron) تشعل التكهنات

أنفق أحد الحيتان -صاحب محفظة كريبتو يبدأ عنوانُها بـ TNQsyU””- 5.02 مليون عملة تيثر (Tether-USDT) لشراء 13.73 مليون عملة ترون (Tron) في 24 آب/أغسطس وفقاً لمنصة Lookonchain.

كذلك، أنفق أحد كبار المستثمرين الآخرين -صاحب محفظة يبدأ عنوانُها بـ “TWfFe1”- قرابة 500,000$ لشراء 1.414 مليون عملة ترون (Tron)، علماً أنه حقق مكاسب بنحو 277,000$ من أنشطة تداوله السابقة للعملة.

بذلك، يبلغ إجمالي أرصدة عملة ترون (Tron) التي اشتراها زوج الحيتان قرابة 15.1 مليون عملة TRX، فيما يتم تداول العملة -وقت النشر- على تراجع حول 0.3514$ وسط استمرار معاناتها مع بقية السوق، وهو ما استغله كبار المستثمرين لشراء كمياتٍ كبيرة منها.

فمع استقرار سعرها مؤخراً على تراجع بنحو 3.71%، ربما اتبع هؤلاء المستثمرون نهج “استغلال فرصة التراجع للشراء” نظراً لتوقعاتهم المتفائلة بشأن ارتفاع سعر عملة ترون (Tron) الوشيك.

يُذكر نجاح سعر عملة Tron بالتماسك حول مستوى دعمه الرئيسي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وحتى عندما أكد فريق بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) الدخول في شراكة إستراتيجية مع مطوري محفظة ميتاماسك ((MetaMask تتيح توافق الأخيرة معَها مباشرةً، لم يُحرك سعر العملة ساكناً.

فكما هو معروف، يبقى سعر العملة بحاجةٍ إلى محفز قوي لاكتساب زخم يُمكّنه من بلوغ مستهدفه عند 0.37$، فيما تعكس مؤشرات أخرى بعض التقلبات في دلالةٍ على تباين المزاج العام بشأن الأصول الرقمية.

مقالات ذات صلة: سعر عملة ترون (Tron) يحتفظ بمستوى دعم يبلغ 0.35$ مع إعلان مؤسس بلوكتشين ترون جاستن صن عن توافق محفظة ميتاماسك معها

وفيما استقرت القيمة السوقية لعملة ترون (Tron) في آخر 24 ساعة على تراجع بنحو 3.61% حول 33.26 مليار دولار، ازدادت أحجام تداولها اليومي بنسبة 116.54% لتبلغ قيمتها 1.65 مليار دولار.

من جانبها، تفاعلت أوساط الكريبتو مع منشور Lookonchain على منصة X، حيث أشار البعض بإيجابية إلى تحركات الحيتان، إلى جانب اعتقاد داعمي القطاع بأن عملة ترون (Tron) توشك على انطلاقةٍ قويةٍ ربّما تبشر بانطلاق موسم العملات البديلة المنتظر.

الانضمام إلى مصاف أصحاب الملايين مع عملة توكن 6900 (TOKEN6900)

بينما يحاول المضاربون على ارتفاع سعر عملة ترون (Tron) من الثيران دفعَ سعرها للمرور بموجة ارتفاعاتٍ قوية، لا بدَّ من لفت الانتباه إلى تبقي يومين فقط على انتهاء المرحلة الحالية من اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) الذي فاقت حصيلته حتى الآن 2.5 مليون دولار.

وتُعد عملة توكن 6900 (TOKEN6900) أكثر قوةً من العملة المستوحاة منها -إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)- بتوفيرها مزايا أقوى؛ فخلال فترة زمنيةٍ قصيرة، أحدثت عملة TOKEN6900 ضجة فاقت نظيرتها لبعض العملات البارزة، ليُصبح اكتتابها حالياً أحد أفضل اكتتابات العملات الرقمية لهذا الموسم.

البيانات الحالية للاكتتاب:

السعر الحالي: 0.0071$

الحصيلة الحالية: 2.666 مليون دولار

مسمى العملة: TOKEN6900

للمشاركة في اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900)، ننصحكم بمراجعة دليلنا المتعلق بكيفية شراء عملة TOKEN6900، فعلى المهتمين التحرك سريعاً لشرائها بسعرها المخفض الحالي قبل ازدياده المقرر خلال يومين.