المحاور الرئيسية

مستثمرون اشتروا أكثر من 226,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) على مدار الأسبوع الماضي.

موجة خروج الاستثمارت من صناديق الـ ETH ETFs توقفت أخيراً بتسجيل ورود صافي استثماراتٍ يومية بقيمةٍ تجاوزت 44 مليون دولار.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) استمرَّ بالمعاناة دون حاجز 4,400$، لكنّ الزخم الهابط ربّما يوشك على الانتهاء.

بدأ شهر أيلول/سبتمبر بتوقعاتٍ مبشرة، لكنّ الآمال بالارتفاع سرعان ما تبددت إثرَ تعرض السوق لموجات بيع متتاليةٍ بقيادة عملة إيثيريوم (Ethereum) البالغ سعرها حالياً 4,442$، فقد مرّت رائدة العملات البديلة بموجة تراجع ممتدة استمرت منذ 24 آب/أغسطس بعد تسجيل سعرها أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق عند 4,953$.

فقد سبَّب خروج استثماراتٍ من صناديق تداولها الفوري في البورصات الأمريكية (Ethereum Spot ETFs) ضغطاً إضافياً على العملة؛ فتبعاً لبيانات موقع Farside Investor، سجّلت هذه المنتجات الاستثمارية خروج صافي استثمارات بقيمة 1.04 مليار دولار خلال 6 أيام تداول متتاليةٍ بين 29 آب/أغسطس و8 أيلول/سبتمبر. أما حالياً، فيتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) على تراجع بنحو 13% مقارنةً بأعلى مستوياتها السعرية المسجلة مؤخراً حول 4,442$.

مع ذلك، تشهد العملة البديلة الأبرز زخماً إيجابياً مصحوباً بأنشطة تجميع قوية؛ ففي 9 أيلول/سبتمبر، شهدت منتجات Ethereum Spot ETFs داخل الولايات المتحدة ورود صافي استثماراتٍ بقيمة 44.2 مليون دولار، تعود غالبيتها إلى صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك (BlackRock)، فيما لم تُسجّل بقية الصناديق الثمانية الأخرى تغييراً يُذكر.

داعمو عملة إيثيريوم (Ethereum) لم يوقفوا دعمهم لها

على الرغم من المزاج العام السلبي المحيط بعملة إيثيريوم (Ethereum) نتيجة استمرار خروج استثماراتٍ من صناديقها المتداولة في البورصة (ETH ETFs) وموجة التصحيح الممتدة، واصل بعض المستثمرين تجميع أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum).

فتبعاً لبيانات منصة كوينجلاس (CoinGlass)، تمَّ سحبُ أرصدة بلغت 226,400 عملة ETH بقيمةٍ تناهز 980 مليون دولار من كبريات منصات الكريبتو المركزية (CEXs) في آخر 7 أيام، تصدَّرتها منصة كراكن (Kraken) بسحب أرصدة بلغت 146,000عملة إيثيريوم (Ethereum)، تلتها منصتا كوينبيس (Coinbase) وبيتفينيكس Bitfinex)) بسحب أرصدة بلغت 105,170 و34,330 عملة ETH توالياً.

من جانبها، سجّلت منصتا بينانس (Binance) وبايبت (Bybit) ورود صافي أرصدة بلغت 34,500 و20,400 عملة ETH خلال الفترة ذاتها.

ويُرجَّح أن تكون أنشطة نقل الأرصدة هذه مرتبطة بموجة الخوف من فوات فرصة الكسب (FOMO) نتيجة التوقعات التي تُرجّح بدء الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة قريباً، الأمر الذي قد يشعِلُ انطلاقة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) البالغ سعرها حالياً 113,880 وبقية أسواق الكريبتو أيضاً.

أخيراً ونتيجة استمرار أنشطة التجميع الحالية وموجة الخوف من فوات فرصة الكسب بسبب توقعات خفض معدلات الفائدة، سيحتاج سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى كسر حاجز 4,500$ النفسي لتعزيز زخم انطلاقته المنتظرة.