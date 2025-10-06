نقاط رئيسية

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) اخترق حاجز 4,600$ للمرة الأولى منذ أسبوعين رغمَ أنشطة بيع داخلية موسعةٍ من مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation).

أسواق المشتقات أظهرت ازدياداً في أعداد الصفقات الجديدة المُضاربة على الارتفاع مع ارتفاع قيمة العقود المفتوحة المُرتبطة بالعملة بنسبة 1.7% وسط استقرار أحجام التداول نهاية الأسبوع.

استمرار ورود استثماراتٍ مؤسساتية قوية أسهم في تلقي صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) صافي استثماراتٍ لخمسة أيام متتاليةٍ مع تجاوز حيازة شركة بيتماين (Bitmine) من العملة مبلغ 2.65 مليون عملة ETH.

سجّل سعرُ عملة إيثيريوم (Ethereum) ارتفاعاً بنسبة 1.4% أمس الأحد 5 تشرين الأول/أكتوبر مُخترقاً حاجز 4,600$ للمرة الأولى منذ أسبوعين، فيما أظهرَت بيانات أسواق المشتقات قدرة العملة على إغراء البعض لفتح صفقاتٍ جديدة مُضاربةٍ على ارتفاع سعرها، حتى بعد تأكيد مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) بيعَها 1,000 عملة ETH الجمعة الماضية.

فتبعاً لموقع CoinMarketCap، سجّل سعرُ عملة إيثيريوم (Ethereum) أعلى مستوياته السعرية بالأمس عند 4,619$، رغم ضعف أحجام تداول أسواق التداول الفوري للعملة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنّ المُثير هو أنّ انطلاقتها جاءت عقبَ إعلان مؤسسة إيثيريوم عن نيتها بيع 1,000 عملة ETH مقابل عملات مستقرة لتمويل أنشطتها البحثية والمنح والتبرّعات.

1/ Today, The Ethereum Foundation will convert 1000 ETH to stablecoins via 🐮 @CoWSwap's TWAP feature, as part of our ongoing work to fund R&D, grants and donations, and to highlight the power of DeFi. — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 3, 2025

يُذكر أنه تاريخياً تسبّبت أنشطة مؤسسة إيثيريوم البيعية في معاناة العملة من ضغوطٍ هابطةٍ، لكنّ نشاط أسواق المشتقات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد خفّف من هذا الأثر.

وتُظهر أحدث بيانات منصة Coinglass ارتفاع العقود المفتوحة المرتبطة بعملة إيثيريوم (Ethereum) بمعدل 1.7% في آخر 24 ساعة لتبلغ 41.3 مليار دولار وسَط تراجع أحجام التداول بنحو 7.9%، في تباينٍ يُوحي بأنّ أنشطة البيع المُكثفة لمؤسسة إيثيريوم لم تُضعِف ثقة المتداولين بالمضاربة على ارتفاع سعر العملة.

الثيران يواصلون التحدي رغم أنشطة البيع المكثفة لمؤسسة إيثيريوم

في العادة، تثير معاملات المُطلعين موجات بيع قوية بدافع الخوف، لكنّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) نجحَ باختراق حاجز 4,600$، واجتذبَ صافي استثماراتٍ جديدة بقيمة 700 مليون دولار من العقود الآجلة خلال يوم الأحد. هنا، يبدو أن الأسواق لم تتأثر سلباً ببيع مؤسسة إيثيريوم 1,000 عملة ETH بقيمة 4.6 مليون دولار وفق الأسعار الحالية، مع توفير الطلب المؤسساتي والاستثمارات الواردة إلى صناديقها المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) ثقلاً وازَنَ كفّتي العرض والطلب.

كذلك، تُظهر بيانات FarsideInvestors تسجيل صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs) ورود صافي استثماراتٍ بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار 5 أيام متتاليةٍ الأسبوع الماضي، مع استمرار أنشطة تجميع أرصدة العملة وإضافتها إلى أصول خزائن المؤسسات، حيث رفعت رائدة هذا المجال -شركة Bitmine (BMNR)- حيازتها الإجمالية من العملة إلى 2.6 مليون عملة ETH.

ولتُوفر هذه الاستثمارات مجتمعةً السيولة اللازمة لاختراق سعر العملة حاجز 4,600$، ما قد يدفعه لاختبار لاحقه عند 4,750$ الأسبوع المقبل إذا استمر ازدياد العقود المفتوحة بالتوازي مع تلقي صناديق Ethereum ETFs استثماراتٍ إضافية.