نقاط رئيسية

شركة إدارة الأصول فيديليتي -والتي تخضعُ لإدارتها أصول بقيمة 5.8 تريليون دولار- توفر حالياً لعملائها خدمة تداول عملة سولانا (Solana) إلى جانب دعمها لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH).

لجنة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج أعطت الضوء الأخضر لإطلاق صندوق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETF) التابع لشركة ChinaAMC في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وسط ترقب صدور موافقاتٍ مشابهةٍ في الولايات المتحدة.

زخمُ السوق دفع سعر عملة سولانا (Solana) للارتفاع من 180$ إلى 192$، لتُصبح الأفضل أداءً بين العملات الرقمية الكبرى في ذلك اليوم.

حصلت عملة سولانا (Solana) على دعم مؤسساتي كبير في 23 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن أدرجتها شركة إدارة الأصول فيديليتي في منصة التداول الخاصة بها، حيث أكد فريق مشروع سولانا في منشور رسمي عبر منصة X (تويتر سابقاً) أمس الخميس أن شركة فيديليتي -التي تدير أصولاً بقيمة 5.8 تريليون دولار- أضافت إمكانية تداول عملة SOL، إلى جانب دعمها لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum).

BREAKING: @Fidelity, the asset manager with $5.8 Trillion in AUM, makes SOL accessible for all US brokerage customers 🔥 pic.twitter.com/t5F1DauESm — Solana (@solana) October 23, 2025

ويتماشى إدراج عملة سولانا (Solana) في منصة فيديليتي (Fidelity) مع الإستراتيجية الأوسع للشركةِ الهادفةِ إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأصول الرقمية لعملائها من شركات الوساطة، وتشير البيانات الرسمية للشركة أن صندوقها Wise Origin Bitcoin Fund -المُدرج في بورصة شيكاغو التجارية (CBOE) تحت رمز التداول FBTC- يحتفظ حالياً بـ 205,888.4 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 22.77 مليار دولار، أي نحوَ 0.98% من معروضها الكلي البالغ 21 مليون عملة BTC.

صناديق عملة سولانا المتداولة في البورصة (Solana ETF) تحصل على موافقة هونج كونج

في خطوة إضافيةٍ تعكس الزخم المؤسساتي المتزايد، وافقت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) مؤخراً على إطلاق أول صندوق من صناديق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETFs) من شركة ChinaAMC والمُقرّر بدءُ تداوله في 27 تشرين الأول/أكتوبر، لتسبق هونج كونج بذلك الولايات المتحدة من ناحية توفير وصول مؤسساتي مُنظم إلى عملة سولانا (Solana).

وأرسل هذا التطور إشاراتٍ مبشرةً قوية إلى السوق، حيث ازدادت احتمالات الموافقة على إطلاق صناديق مشابهة لعملة سولانا (Solana ETFs) في بورصات الولايات المتحدة حتى 99% وفقاً لأسواق التوقعات.

من جانب آخر، انعكسَ هذا الزخم على تحركات السوق، إذ ارتفع سعر عملة سولانا (Solana) بنسبة 6% خلال تداولات أمس الخميس ليصل إلى 192$ بعد أن بدأ اليوم دون مستوى 180$، لتبرز عملة SOL كأفضل العملات الرقمية أداءً ضمن قائمة العشر الأوائل من حيث القيمة السوقية بالأمس بفضل اجتماع مُحفزي إدراج شركة فيديليتي للعملة في منصتها وموافقة هونج كونج على إطلاق صندوق متداول في البورصة للعملة(Solana ETF) .

