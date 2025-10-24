نقاط رئيسية

بيانات البلوكتشين تُظهر قيام الحيتان بتجميع عملة تشين لينك (Chainlink) وعملة إيثيريوم (Ethereum).

لا تزال العملتان دون مستوياتهما السعرية الحرجة عند 20$ للأولى و4,000$ للثانية.

احتلت عملة تشين لينك (Chainlink) المرتبة الثانية في نشاط التطوير خلال الثلاثين يوماً الماضية.

تُظهر بيانات السوق حالياً موجة شراء واضحة من جانب الحيتان لعملة تشين لينك (Chainlink) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، حيث تقف أسعارهما عند 17.37$ و3,854$ على التوالي، في ظل تزايد الزخم العام في سوق العملات الرقمية. وبحسب بيانات Lookonchain، اشترت المحفظة صاحبة العنوان “0xf386” ما مجموعه 62,207 عملة تشين لينك (Chainlink) من منصة التداول OKX صباح يوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول/أكتوبر.

Whales keep accumulating $LINK. Whale 0xf386 withdrew 62,207 $LINK($1.07M) from #OKX 5 hours ago — accumulating a total of 1.1M $LINK($19M) over the past 5 months. Whale 0xe8aa withdrew 66,113 $LINK($1.14M) from #Kraken 14 hours ago — accumulating a total of 307,684… pic.twitter.com/ioQ9pAOIwA — Lookonchain (@lookonchain) October 23, 2025

وتُظهر البيانات أن الحوت المعنيّ يمتلك حالياً 1.1 مليون عملة تشين لينك (Chainlink) تُقدّر قيمتها بنحو 19 مليون دولار وفق الأسعار الحالية. وفي تحرّكٍ منفصلٍ، سحبت محفظةٌ أخرى تحمل العنوان “0xe8aa” 66,113 عملة LINK أيضاً من منصة Kraken في وقتٍ متأخر من يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقاً لمنشور Lookonchain على منصة X، فقد اشترت هذه المحفظة خلال الثلاثين يوماً الماضية 307,684 عملة بقيمةٍ تقارب 5.34 مليون دولار.

كذلك، قام أحد الحيتان بتحويل 8,491 عملة إيثيريوم (Ethereum) تُقدّر قيمتها بنحو 32.47 مليون دولار من منصة OKX إلى عنوان محفظةٍ جديد.

وقد أدّى نشاط الحيتان المتزايد إلى حركةٍ صاعدة ملحوظةٍ لسعر كلٍّ من الأصلين.

مستويات نفسية في الطريق

غالباً ما ينتظر المستثمرون ومالكو الأصول أن يتجاوز سعر الأصل نقطة تقريبية تُعرَف بـ “الحاجز النفسي” قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء. وفي حالة السوق الحالية، تُمثل مستويات 20$ و4,000$ أهدافاً محورية لأسعار عملة تشين لينك (Chainlink) وعملة إيثيريوم (Ethereum) على التوالي.

وشهد سعر عملة تشين لينك (Chainlink) زخماً إيجابياً جديداً مع موجة التجميع الأخيرة، إذ ارتفع من 16.9$ إلى 17.6$ خلال أقل من 12 ساعة. جاء هذا الارتفاع بعد التصحيح السعري العنيف بين 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر عقبَ موجة تصفياتٍ ضخمة بلغت 19.35 مليار دولار، وأدّت إلى نكسةٍ عامةٍ في السوق، حيث انخفض السعر عن 22$.

أما حالياً، فتبلغ القيمة السوقية للأصل نحو 12 مليار دولار. ولتحقيق المزيد من المكاسب، يتعيّن على سعر العملة اختراق الحاجز النفسي عند 20$، وهو ما قد يفتح الطريق نحو هدف 25$. ووفقاً لبيانات Santiment، فقد حجز مشروع عملة تشين لينك (Chainlink) لنفسه مكاناً بين أعلى مشروعين من حيث نشاط التطوير خلال الفترة الأخيرة؛ فشبكة وساطة البيانات اللامركزية هذه تحتل المرتبة الثانية خلف محفظة الكريبتو الشهيرة غير الوصائية ميتاماسك (MetaMask).

في المقابل، ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 1% خلال آخر 24 ساعة ليتراوح الآن بالقرب من 3,900$. ويتوقّف تحقيق العملة لمستوياتٍ سعريةٍ جديدة على صمودها فوق مستوى 4,000$ الذي يُمثل حاجزاً فاصلاً بين التماسك والتراجع. مع ذلك، يبقى قطاع الكريبتو غارقاً في حالةٍ من التقلّبات الحادّة نتيجة ظروف الاقتصاد الكلي غير المستقرة، وفي ظل عمليات تصفية ضخمةٍ تحدث يومياً.