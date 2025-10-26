نقاط رئيسية

مطوّرو البروتوكول عقدوا شراكةً مع بروتوكول WalrusProtocol التابع لبلوكتشين سوي (SUI Network) لإنشاء مُجمّع لامركزي آمن للهوية البشرية دون تخزين بيانات البصمة الحيوية.

أكد تدقيق فريق Delphi Digital قدرة البروتوكول على منع التزور المُصطنع للهوية البشرية ضمن نظم التحقق.

يكشف قطاع البلوكتشين المستدام نمواً قوياً في عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع الطلب على تطبيقات الهوية الرقمية وتطبيقات توزيع الدخل الأساسي عالمياً (UBI).

ارتفع سعر عملة هيومانيتي بروتوكول (Humanity Protocol) بنسبة 70% بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر متجاوزاً قمته المسجلة قبلها عند 0.24$، لتكتسب العملة قيمة سوقية تقارب 525 مليون دولار، وجاءت انطلاقتها نتيجة تطور إيجابي مُرتبطٍ بتوسّعها تجاه النظام التقني لبلوكتشين سوي (SUI Network)، إلى جانب تقرير تقني إيجابي من فريق Delphi Digital يُؤكد دورَها في تحييد هجمات تزييف الهوية.

يُمثل بروتوكول هيومانيتي (Humanity Protocol) شبكة لامركزية لتدقيق الهوية مُصممة للتطبيقات الواقعية المستدامة، كتطبيقات الدخل الأساسي العالمي (UBI) وبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG) المؤسساتية، وأعلن فريق المشروع -بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر- عن تعاون إستراتيجي مع مطوري بلوكتشين سوي (Sui Network) سريعة النمو، والتي تبلغ القيمة السوقية لعملتها الأساسية سوي (Sui Network-SUI) نحو 9 مليار دولار وقت النشر.

وتسعى هذه الشراكة إلى الاستفادة من بروتوكول WalrusProtocol -الذي طوَّرَه فريق بلوكتشين سوي- لإنشاء مجمع لامركزي آمن وقابل للتحقق من صحة الهويات البشرية، كما نشرَ فريق منصة الأبحاث والتحليلات Delphi Digital تقريراً تقنياً يوم الخميس الماضي أكد فيه قدرة بروتوكول هيومانيتي (Humanity Protocol) على مواجهة هجمات الهويات المصطنعة الاحتيالية؛ والتي تُعَد من الهموم الشاغلة للأنظمة القائمة على الهوية.

الهوية البشرية اللامركزية والذكاء الاصطناعي يُسرّعان الابتكار المستدام في مجال البلوكتشين

تُمثل الهوية البشرية لمشروع هيومانيتي بروتوكول بديلاً لامركزياً لنموذج مسح قزحية العين الخاص بمشروع Worldcoin الذي قوبل بردود أفعال سلبية جعلته عُرضةً للحظر القانوني؛ حيث تعتمدُ آلية للتعرّف القائم على المحتوى دون حفظ البيانات الحيوية المميزة (كالبصمة)، لتُوفر بذلك مجمعاً لامركزياً للهوية البشرية مُوجّهاً للمشاريع البيئية المستدامة وبرامج الدخل الأساسي العالمي (UBI).

في ذات السياق، شهد قطاع البلوكتشين المستدام نمواً ملحوظاً في عام 2025 مدفوعاً بازدياد الطلب على مشاريع الهوية الرقمية وتطبيقات الطاقة النظيفة وبرامج الدخل الأساسي العالمي.

ففي مقابلته مع موقع Coinspeaker، صرّح آرت مالكوف (Art Malkov) -المستشار الإستراتيجي لمؤسسة Electroneum مُطوّرة شبكة البلوكتشين الصديقة للبيئة المتوافقة مع آلة إيثيريوم الافتراضية “EVM”- بأنَّ البلوكتشين سجّلت إقبالاً وتلقت تمويلاً جيداً، مع تركز نمو المستخدمين في المناطق المفتقرة إلى كفاءة البنية التحتية للطاقة، حيث أوضحَ المستشار الإستراتيجي لمؤسسة Electroneum آرت مالكوف (Art Malkov) أنّ:

“المقاييس البيئية تُساهم في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا على تمييز التأثير البيئي الفعلي عن المصطنع منه، فنحن لا نوظف قدرات الذكاء الاصطناعي لجعل البلوكتشين أكثرَ صداقة للبيئة وحسب، وإنما نستخدمه أيضاً لإثبات قدرتها على تسريع التأثير الاجتماعي والبيئي، وهو ما يجعل النظام التقني مستداماً بحق”.

وعند سؤاله عن دور الذكاء الاصطناعي في القطاع، تحدّث مالكوف عن نماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على البلوكتشين وتدريبها على تتبع الأثر البيئي والاجتماعي والتحقق منه، ما يُوسّع استخداماتها خارج نطاق أنظمة التحقق من الهوية.