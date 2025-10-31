نقاط رئيسية

نظام البنك الجديد يقوم بأتمتة تحويلات الأموال باستخدام العقود الذكية لتحلَّ محل الحوالات النقدية اليدوية والتسويات.

هناك خطط لإطلاق ضخم مَطلع عام 2026 مع إضافة ميزاتٍ جديدة طوال العام.

أقر الرئيس التنفيذي جيمي ديمون (Jamie Dimon) بشرعية العملات الرقمية في مؤتمر تم عقده مؤخراً، ما يُمثل تحوّلاً عن موقفه المتحفظ السابق.

قام بنك جي بي مورجان تشايس (JPMorgan Chase) بتمثل أسهم صندوقه الاستثماري على منصة Kinexys رقمياً، متيحاً منتجاته لعملائه الأثرياء في تطوّر جرى الإعلان عنه يوم أمس الخميس، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أن أول معاملةٍ مباشرة تمت باستخدام نظام Kinexys Fund Flow الجديد تضمّنت صندوق JPMorgan الاستثماري لإدارة الأصول، وبنك JPMorgan، وصندوق أصول Kinexys الرقمية، بالإضافة إلى مدير الصندوق Citco، وجرى إتمام المعاملة على شبكة البلوكتشين الخاصة بالبنك التي يتطلب استخدامها الحصول على إذن مسبق.

إتمام أولى المعاملات المباشرة

تعمل منصة Kinexys Fund Flow على تمثيل سجلات المستثمرين رقمياً، حيث تستخدم العقود الذكية لأتمتة نقل الاستثمارات فيما بين حسابات الوساطة الخاصة ببنك JPMorgan ومديري الصناديق، ويستبدل النظام تسويات المعاملات التقليدية والتحويلات البنكية التي تهيمن حالياً على أنشطة الصناديق الاستثمارية الخاصة.

ويتوقع بنك JPMorgan إطلاقاً واسع النطاق لنظام Kinexys Fund Flow مطلع عام 2026، مع إضافة ميزاتٍ جديدة طوال العام، كما ذكرت شركة Citco أن هذه التقنية يُمكنها تقليل الأخطاء وخفض التكلفة عبر القطاع، ووصف البنك هذا الجهد بأنه محاولة لتحديث توزيع الأصول البديلة وخدماتها.

أتمتة أنشطة الصندوق الاستثماري الخاص

تحدّث الرئيس التنفيذي جيمي ديمون في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي (Future Investment Initiative) في الرياض بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر مشيراً إلى أن “العملات الرقمية أصبحت واقعاً عملياً”، وأن العقود الذكية سيتم استخدامها لتسهيل تسوية المعاملات وتحسين خدمة العملاء، لتُشكل تعليقاته تحوّلاً عن موقفه المتشكك السابق تجاه قطاع الكريبتو.

🚨 JUST IN: JPMorgan CEO Jamie Dimon clarifies his stance: "Crypto is real," maintaining stablecoins, smart contracts, and blockchain will be used by JP Morgan to facilitate better transactions. pic.twitter.com/CRdT8HPbug — CoinDesk (@CoinDesk) October 30, 2025

وجاء هذا الإطلاق بعد توقيع الرئيس ترامب على قانون Genesis هذا الصيف، والذي أنشأ إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة، كما أعلن بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs) وبنك نيويورك ميلون (New York Mellon) في تموز/يوليو عن دخولهما في شراكةٍ لإطلاق عملات رقمية خاصةٍ بصناديق السوق النقدية.

كما أطلق بنك JPMorgan حل إعادة الشراء اليومي على البلوكتشين عبر منصة Kinexys في آب/أغسطس، حيث طوّر البنك عملته الخاصة جي بي إم كوين (JPM Coin) عام 2019 وأطلق وحدة البلوكتشين الخاصة به Onyx عام 2020، والمُدمَجة حالياً في منصة Kinexys.

من جهته، أعلن البنك مؤخراً عن خططه في استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) كضمانات للقروض المؤسساتية، وأطلق مفهوماً لعملةٍ تُستخدم في الإيداع على شبكة بيس (Base)، وتزامنت تحركاته مع قيام منافسيه -بمن فيهم مجموعة Citi المصرفية- بعقد شراكة مع منصة كوينبيس (Coinbase) لربط الخدمات المصرفية باقتصادات البلوكتشين.