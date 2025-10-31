نقاط رئيسية

شركة Jump Crypto باعت 1.1 مليون عملة سولانا (Solana) بقيمة 205 مليون دولار لتشتري على الفور أرصدةً من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 265 مليون دولار خلال دقائق.

أسواق المشتقات أظهرت ازدياد صفقات المضاربة على الانخفاض مع ازدياد أحجام تداول العقود الآجلة بنسبة 7%، فيما وصل معدل المضاربة على الارتفاع مقابل الانخفاض إلى 0.93 في تأكيد على موجة التشاؤم.

هذا التراجعُ ينذر بخسارة القيمة السوقية للعملة علامة 100 مليار دولار رغم الموافقة مؤخراً على إطلاق أول صناديق تداولها الفوري في البورصات الأمريكية.

انخفض سعر عملة سولانا (Solana) يوم أمس 30 تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 6% إلى 182$ مع قيمة سوقية توازي 100.1 مليار دولار، ويُمثل هذا التراجع أكبر انخفاضٍ سعري يومي للعملة منذ انتكاسة السوق في 10 تشرين الأول/أكتوبر؛ والتي جاءت نتيجة تهديد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ما تسبّب بتصفية صفقات كريبتو بقيمة 19.4 مليار دولار حول العالم.

وتزامنت موجة البيع الأخيرة مع خطوة مؤثرة لشركة Jump Crypto تخلصت خلالها من 1.1 مليون عملة سولانا (Solana) بقيمة 205 مليون دولار، لتسارع بعدها إلى شراء 2,455 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 265 مليون دولار خلال دقائق.

Jump Crypto appears to be rotating a large amount of $SOL into $BTC! In the past 15 minutes, Jump Crypto transferred the unstaked 1.1M $SOL($205M) to #GalaxyDigital and received 2,455 $BTC($265M) in return.https://t.co/8EmhKZXhm0 pic.twitter.com/J1kglXO3IO — Lookonchain (@lookonchain) October 30, 2025

وبحسب موقع StakingRewards، انخفضت القيمة الإجمالية لأصول شركة Jump Crypto المرهونة بنسبة 29.65% خلال الأيام الثلاثين الماضية، لكنّها تبقى أحد أبرز مُستثمري عملة سولانا (Solana) التي تشكل 73% من أصولها البالغة قيمتها الإجمالية 202.78 مليون دولار.

متداولو عملة سولانا (Solana) يتوقعون تراجعات إضافية

تشير التعليقات على منشور منصة Lookonchain إلى أن المتداولين يعتبرون خطوة Jump Crypto محاولة هروبٍ إلى الأصول الآمنة، وبخاصةٍ بعد نتائج الاتفاق التجاري الذي تم عقده مؤخراً بين الصين والولايات المتحدة.

This rotation is significant and worth watching closely. When a major player like Jump moves 200 million plus from SOL to BTC, they're making a clear statement about where they see value and stability right now. Could be positioning for a Bitcoin run or simply risk management,… — redpicnic (@redpicnic) October 30, 2025

على صعيد متصل، ساهمت مؤشرات أسواق المشتقات في تعزيز موجة التشاؤم؛ حيث ازدادت أحجام تداول العقود الآجلة لعملة سولانا (Solana) بنسبة 7% في 24 ساعة لتبلغ 32.61 مليار دولار وفقاً لبيانات منصة Coinglass، كما ازدادت الفائدة المفتوحة (القيمة الإجمالية لعقود المشتقات السارية) بنسبة 2.28% كي تصبح 10.32 مليار دولار خلال ذات المدة.

ومع تراجع معدل المضاربة على الارتفاع مقابل الانخفاض إلى 0.93 وانخفاض سعر العملة بنسبة 6%، تشير الوضعية الحالية إلى هيمنة المضاربة على الانخفاض على الصفقات الجديدة، كما تكشف زيادة أحجام التداول مدى مسارعة المضاربين على الارتفاع إلى إنهاء صفقاتهم لتجنّب تكبد خسائرَ إضافية.

كما يُمكن لانخفاض سعر عملة سولانا (Solana) إلى ما دون مستوى 180$ دفعُ القيمة السوقية للتراجع إلى ما دون علامة 100 مليار دولار، وجاءت خطوة Jump Crypto بعد إطلاق أول صندوق تداول فوري لعملة سولانا في البورصات الأمريكية (Solana Spot ETF) بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فيما تلقى نظيرُه المشمول بخاصية الرهن Solana Staking ETF (BSOL) -التابع لشركة Bitwise والذي تم إطلاقه للتداول عبر بورصة نيويورك (NYSE)- استثماراتٍ بقيمة 69.5 مليون دولار في يومه الأول.