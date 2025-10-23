نقاط رئيسية

ارتفعت عوائد المنصة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) بنسبة 124%عن الربع الماضي لتبلغ 178.6 مليون دولار، إلى جانب تحسّن هوامش الربح.

ارتفع حجم التداول على المنصة إلى 561.9 مليار دولار بوجود 5.2 مليون مستخدم يملكون حساباتٍ ممولة.

استحواذات إستراتيجية ساهمت في توسّع الشركة، شملت منصة Small Exchange وإطلاق أسهم ممثلةٍ رقمياً على البلوكتشين.

نشرت منصة تداول العملات والأصول الرقمية الأمريكية كراكن (Kraken) نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، ما كشف عن زخمٍ إيجابي شاملٍ لجميع المقاييس تقريباً، بما فيها العوائد والأصول المُدارة والأرباح ما قبل الضرائب.

وبحسب بيانٍ صحفي صادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر: بلغت عوائد الشركة في الربع الثالث 648 مليون دولار، ويُعَد هذا رقماً غير مسبوق في تاريخ الشركة ويُمثل زيادةً بنسبةٍ تقارب 47% عن عوائد الربع السابق البالغة 432.2 مليون دولار، وصرّحت المنصة أن هذا النموَّ في العوائد “يشمل جميع منتجاتها تقريباً”.

Q3’25 marks a pivotal milestone in our mission to accelerate the transition to an open, digital financial system where financial freedom is native. • Revenue $648M, (+50% QoQ)

• Adjusted EBITDA $178.6M (+124% QoQ)

• Total platform volume $561.9B (+23% QoQ).

• Assets on… pic.twitter.com/tqs3YtsUe1 — Kraken (@krakenfx) October 22, 2025

أداءٌ غير مسبوق من منصة كراكن (Kraken) خلال الربع الثالث

سجّلت المنصة أيضاً مكاسب مُعدّلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) قدرها 178.6 مليون دولار، ما يمثل زيادة 124% عن الربع السابق مع ارتفاع هامش الربح بمقدار 9 نقاط ليصبح 27.6%، كما وصل حجم التداول الإجمالي على المنصة إلى 561.9 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 23% عن الربع السابق، فيما بلغت قيمة الأصول على المنصة 59.3 مليار دولار مرتفعةً بنسبة 34%.

مقالة مرتبطة: صافي أرباح شركة جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) يرتفع إلى 505 مليون دولار في الربع الثالث، بزيادة بلغت 1,546% عن الربع الثاني

وأفادت منصة كراكن بوجود 5.2 مليون حساب ممول بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن بلغ عددها 4.6 مليوناً في الربع الثاني من عام 2025، و3.5 مليوناً في الربع الثالث من عام 2024.

التوسع السريع يؤدي إلى نمو مستدام

يبدو أن عام 2025 سيكون ناجحاً لمنصة تداول العملات الرقمية القائمة في وايومينغ، وذلك بفضل العديد من التوسعات الخدمية والتجارية التي أدّت إلى تحقيق العوائد المذكورة أعلاه.

وحسب ما أفاد موقعنا Coinspeaker، قامت كراكن بالاستحواذ على شركة Small Exchange المختصة بأسواق العقود المعينة (DCM) والمُرخصة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتم الإعلان عن الصفقة بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر وبلغت قيمتها 100 مليون دولار، وصرّحت الشركة أن هذا الاستحواذ سيضع حجر الأساس لإطلاق مجموعةٍ أمريكية بالكامل من المشتقات والمنتجات.

كما قامت كراكن بإطلاق xStocks في حزيران/يونيو بالتعاون مع شركة Backed لتوفير 60 سهماً أمريكياً ممثلاً على البلوكتشين لعملائها خارج الولايات المتحدة.