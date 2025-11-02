نقاط رئيسية

يُقدّر الخبراء أن الحواسيب الكمومية التي ستُصبح قادرةً على كسر تشفير عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تظهر خلال 5-10 سنواتٍ استناداً إلى التقدّم الذي أحرزته شركتا IBM وGoogle مؤخراً في هذا المجال.

تواجه أرصدة العملة الخاملة منذ عصر ساتوشي -البالغ إجماليها نحو 1.72 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) والمُحتفظ بها ضمن عناوين قديمةٍ بتنسيقاتٍ تقليدية- أعلى مستويات الخطر من الهجمات المعتمدة على الخوارزميات الكمومية.

ما يزال مجتمع عملة بيتكوين (Bitcoin) مُنقسماً حول كيفية التعامل مع هذه الأرصدة المُعرّضة للخطر بين من يدعو إلى إتلافها (حرقها) نهائياً ومن يقترح نقلها إلى عناوين أكثرَ أماناً، غير أنّ الحلول المقترحة لمقاومة هجمات الحوسبة الكمومية قد تتسبّب بتحدياتٍ متعلقةٍ بقابلية التوسّع.

في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، نشرت مؤسسة حقوق الإنسان (HRF) تقريراً حذّرت فيه من أن الحواسيب الكمومية القادرة على كسر التشفير تُشكّل تهديداً بالغ الخطورة لأمان أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وأوضح التقرير أن نحوَ 6.51 مليون عملة BTC معرضةٌ لهجماتٍ كموميةٍ محتملةٍ خلال السنوات الخمس القادمة.

وتبعاً للتقرير، تشمل هذه الكمية 1.72 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) مرتبطةٍ بعناوين بيع أرصدة العملة للعامة عند إطلاقها، والتي تُقدَّر قيمتها حالياً بنحو 188 مليار دولار -وفقاً للتقرير- وتُعد أرصدةً خاملة، ويُعتقد أن من بينها نحو 1.1 مليون عملة مرتبطةٍ بمُطور بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto). كذلك، أشارَ التقرير إلى أن 4.49 مليون عملة إضافية تبقى مهدّدةً، إلا أن مالكيها النشطين يُمكنهم نقلها إلى عناوين آمنةٍ كمّومياً لحمايتها من أيّ اختراق مستقبلي مُحتمل.

الجدول الزمني والتهديدات التقنية

قدّر ثمانون خبيراً شاركوا في قمة بيتكوين الكمومية (Bitcoin Quantum Summit) التي انعقدت في بريزيديو خلال تموز/يوليو 2025 أن الحواسيب الكمومية القادرة على كسر تشفير عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تظهر خلال 5-10 سنوات، ويتوافق تحذير المُحلل المالي تشارلز إدواردز (Charles Edwards) لعام 2026 بشأن التهديد الكمي مع مستوى القلق الذي عبّر عنه المشاركون في القمة.

يُذكر أن الإنجازات التقنية الحديثة التي حققتها شركة IBM بتوفير نظامها قدرة معالجةٍ تُوازي 120 كيوبت (qubit)، وشريحة Google المسماة Willow ذات قدرة المعالجة البالغة 105 كيوبت أكسبَت تقييم التهديدات المحتملة وزناً إضافياً وأهمية عاجلة.

وتُحذّر النتائج من أن الحواسيب الكمومية العاملة وفق خوارزمية شور (Shor’s algorithm) قد تتمكّن من شنّ هجماتٍ ممتدة النطاق تطال العناوين ذات مفاتيح الوصول المُعرَّضة للمخاطر، كالعناوين ذات صيغة P2PK والعناوين المُعاد استخدامها، كما أن الهجمات محدودة النطاق التي ستستهدف المعاملات الحديثة خلال فترة انكشافها القصيرة تُمثل تهديداً إضافياً لخوارزميات أمان بلوكتشين بيتكوين.

جدل مجتمعي بشأن الأرصدة الخاملة

ألقى التقرير الضوء على وجود خلافٍ مُجتمعيّ حاد بشأن كيفية التعامل مع أرصدة حقبة ساتوشي الخاملة وغيرها من العناوين القديمة الأكثر عُرضةً لهجمات الحوسبة الكمومية، فيما وصفه التقرير بمعضلة “الحرق أم السرقة”، وأكدّت قمة بريزيديو على غياب توافق مجتمعي بشأن ما إذا كان يجب حرق تلك الأرصدة بشكلٍ دائم أو تركها عرضة لهجمات سرقة الحواسيب الكمومية لهذه الأرصدة.

وقدّم الخبراء عدداً من آليات التوقيعات المُقاومة لهجمات الحوسبة الكمومية، بما فيها النماذج القائمة على البنى الشبكية وتلك المعتمدة على خوارزميات التجزئة، لكنّ هذه الحلول تفوق التوقيعات التقليدية حجماً بما يتراوح بين عشرة إلى ثمانيةٍ وثلاثين ضعفاً، ما يطرحُ تحدياتٍ مُعقدةً بشأن قدرة البلوكتشين على التوسع.

وقد شهدت القمة بروز عدة مقارباتٍ متنافسة، شملت مفاهيم التواقيع +SPHINCS وLifeboat وBIP360، غير أن المشاركين لم يتوافقوا على خطةٍ مُوحّدة للمضي قدماً، وانتهى الخبراء إلى اتفاق مُوحّد على خطوة عاجلة تتعلق بضرورة منع إعادة استخدام العناوين وبخاصةٍ من قبل المنصّات وجهات الحفظ الوصائي، وأكدّت القمة على ضرورة أن يعتمد موفرو حلول الحفظ الوصائي للأصول الرقمية ممارساتٍ تشغيلية أكثرَ صرامةً لتقليل مستوى التعرض للمخاطر قبل أن تصبح الحواسيب الكمومية أمراً واقعاً.