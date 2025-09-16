نقاط رئيسية:

ميتاماسك (MetaMask) طرحت العملة المستقرة mUSD عالمياً عبر بطاقة ميتاماسك في أكثرَ من 150 مليون متجر.

رفعت شركة Bitmine إجمالي امتلاكها إلى 2.15 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) بعد شراء 82,233 عملة جديدة.

التحليل الفني يُظهر مستوى دعم عند 4,399$ ومقاومة عند 4,584$ قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في 17 أيلول/سبتمبر.

أطلقت شركة ميتاماسك -أكبر محفظة رقمية على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) رسمياً عملتها المستقرة الأصلية mUSD يومَ الإثنين 15 أيلول/سبتمبر، ما وفر زخماً إيجابياً يساعد على استقرار سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بالقرب من مستوى 4,495$ على الرغم من انخفاضها في وقتٍ سابق بنسبة 3% خلال اليوم.

MetaMask USD ($mUSD) is now live. 🦊 The best way in and out of crypto is here. pic.twitter.com/h6zSUao7Ka — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) September 15, 2025

وتقدم العملة الجديدة حوافز قوية للسيولة على شبكة Linea، وعمليات إيداع سهلة ومنخفضة التكلفة للعملات المحلية (التقليدية) من خلال منصة ميتا ماسك (MetaMask)، وتكاملاً مباشراً مع وظائفها Swap وBridge. كذلك، سيتم طرح عملة ميتا ماسك (MetaMask) الجديدة –إم يو إس دي (mUSD)- عالمياً من خلال بطاقة (MetaMask Card) المتاحة في أكثر من 150 مليون موقع تجاري.

يتزامن هذا الإطلاق مع سباق اعتماد العملات المستقرة المتزايد الذي اجتاح الشركات الأمريكية منذ توقيع الرئيس ترامب على قانون Genius. ومن خلال إطلاق عملة ميتا ماسك (MetaMask) الأصلية، تسمح محفظة ميتا ماسك للمستثمرين بالاحتفاظ بمزيد من الأصول داخل النظام التقني لعملة إيثيريوم (Ethereum)، بدلاً من الانتقال إلى العملات المستقرة على شبكاتٍ منافسة.

ومع توقع تحقيق قيمةٍ مضافةٍ من معاملات بطاقة ميتا ماسك على السلسلة، وقد يُسهم هذا التطور في تعزيز قدرة عملة إيثيريوم (Ethereum) على الصمود سعرياً، خصوصاً خلال فترات اضطراب السوق عندما يتجه المتداولون إلى العملات المستقرة كخيار آمن.

🟢 SΞR NEWS: Bitmine Immersion $BMNR has acquired 82,233 ETH ($370M), raising total holdings to 2,151,676 ETH ($9.71B). The company still holds $569M in cash and turned a $20M investment in $ORBS into $214M. pic.twitter.com/lGf2lboOFD — Strategic ETH Reserve (SΞR) (@SERdotxyz) September 15, 2025

من جهتها، أضافت التدفقات المؤسساتية مزيداً من الدعم للنظام التقني لعملة إيثيريوم (Ethereum). ففي 15 أيلول/سبتمبر، أعلنت شركة Bitmine –عبر إعادة نشر تعليقات مجتمعها– أن ممتلكاتها وصلت إلى 2.15 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) تُعادل 9.74 مليار دولار، بعد شراء 82,233 عملة إيثيريوم (Ethereum) إضافية.

وإلى جانب احتياطي نقدي في خزانتها يصل إلى 569 مليون دولار، بلغت صافي قيمة أصول شركة Bitmine من العملات الرقمية مستوى 10.31 مليار دولار، ما يؤكد إيمان الشركة الراسخ بعملة إيثيريوم (Ethereum) على المدى الطويل رغم التحديات الاقتصادية الكبرى.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): هل يستهدف الثيران اختراق مستوى 5,000 دولار؟

على الرغم من الانخفاض الذي شهدته عملة إيثيريوم (Ethereum) في غضون يوم واحد، يُشير التحليل الفني إلى أنها في طور التماسك وليس الانهيار. تُظهر أحدث بيانات تداول المشتقات الخاصة بعملة إيثيريوم (Ethereum) على منصة Coinglass أن الانخفاض الفوري في السعر بنسبة 3% جاء على خلفية تصفية مراكز شراء بقيمة 98 مليون دولار أمريكي في آخر 24 ساعة، مقابل إغلاق مراكز بيع بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

هذا الخلل المائل إلى الهبوط يؤكد أن خسائر عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال اليوم قد تفاقمت بسبب متداولي الثيران الذين استخدموا رافعة مالية مفرطة والذين تفاجؤوا ببيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة حيث جاءت مرتفعة.

مع ذلك، تشير بيانات تداول أخرى إلى أن احتمالات تعافي سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) لا تزال قائمة. فقد ارتفع حجم تداول العقود الآجلة لعملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 63.39% ليصل إلى 90.65 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت الفائدة المفتوحة بشكلٍ طفيفٍ بنسبة 0.17% إلى 63.98 مليار دولار أمريكي.

وغالباً ما يعكس هذا النشاط المرتفع للمشتقات خلال انخفاض السعر في السوق أنّ غالبية المتداولين من الثيران الذين فقدوا سيولتهم مؤخراً يُعيدون تمركزهم تحسباً للتحركات قصيرة الأجل، خصوصاً بعد خسائرَ بلغت حوالي 100 مليون دولار أمريكي في آخر 24 ساعة.

وتدعم المؤشرات الفنية هذه الفرضية بشكلٍ أكبر، حيث يؤكد مؤشر (Chande Kroll Stop) وجود منطقة دعم قصيرة الأجل بالقرب من 4399$ ومقاومةٍ فورية بالقرب من 4584$، فيما يتطلب الإغلاق المستمر فوق 4,585$ إعادة تأكيد سيطرة الاتجاه الصاعد.

إلى جانب ذلك، يبقى مؤشر قناة السلع (CCI) عند 78.53، وهو مستوى مرتفع نسبياً لكنّه يقل عن ذروة الشراء، وقد تكون إشارات الزخم المحايدة هذه جاذبة للمشاركين الإستراتيجيين الذين يتطلعون إلى المضاربة في اللحظة الأخيرة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن الفائدة المُقرر في 17 أيلول/سبتمبر.

وقد يؤدي الاختراق دون مستوى 4398$ إلى انخفاض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) نحو 4200$.

اكتتاب Best Wallet يواصل الزخم إلى جانب الحديث عن عملة إيثيريوم (Ethereum)

ساهمت التطورات الداخلية الإيجابية داخل النظام التقني لعملة إيثيريوم (Ethereum) -قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة- في تنامي الاهتمام بمشاريع التخزين على عدة شبكاتٍ مثل Best Wallet. وبفضل خدماتها الآمنة على عدة شبكات بلوكتشين مدعومةٍ بأعلى معايير الأمان المؤسساتي، فقد شهدت Best Wallet طلباً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة.

ووصل الاكتتاب إلى أكثر من 15.8 مليون دولار حتى الآن بفضل المستثمرين الجدد الذين ينتقلون من العملات البديلة الكبرى والتي لا تشهد تحركاتٍ سعرية إلى المشاريع التي تملك احتمال ارتفاع عالياً.

أخيراً، يُمكن للمشاركين المهتمين زيارة موقع Best Wallet بهدف المشاركة في اكتتاب عملة بيست (Best Wallet) قبل ارتفاع السعر الحالي -وهو 0.0256$- للعملة.