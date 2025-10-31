نقاط رئيسية

منذ إطلاقه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عالج البروتوكول 6.41 مليون عملية مبادلةٍ شملت 124 أصلاً رقمياً عبر أكثر من 20 شبكة بلوكتشين.

حصلت تقنية توحيد شبكات البلوكتشين (Chain-Abstraction) التي يعتمدها البروتوكول على دعم كبار روّاد القطاع من أنظمة بيتكوين وبوليجون وسولانا التقنية.

شهدت الفترة الأخيرة عمليات دمج جديدةً مع بلوكتشين ترون (Tron blockchain) وبلوكتشين كاردانو (Cardano blockchain) وبلوكتشين أبتوس (Aptos blockchain)، كما صوَّت مجتمع مدققي بلوكتشين نير (Near Blockchain) على خفض معدل التضخم إلى 2.5%.

يقترب مشروع NEAR Intents -وهو بروتوكول مبنيٌّ على بلوكتشين نير (Near Blockchain) بهدف ربط شبكات البلوكتشين المختلفة وتبسيط التفاعل بينها- من تحقيق حجم تداول يبلغ 3 مليار دولار منذ إطلاقه، إذ تم تحقيق أكثر من نصف هذا الرقم خلال الشهر الأخير فقط. يأتي ذلك وسَط تصاعد ملحوظٍ في الاعتراف به داخل القطاع ودعمه من قبل مشاريع رائدة، ما جعله مَحَطّ أنظار المُطوّرين والمستثمرين والمستخدمين على حدٍّ سواء.

وأظهرت بيانات موقعنا Coinspeaker المستقاة من لوحة بيانات NEAR Intents على منصة Dune Analytics بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ حجم التداول الإجمالي بلغ 2.95 مليار دولار عبر 6.41 مليون عملية مبادلةٍ تُغطي 124 أصلاً رقمياً عبرَ أكثرَ من 20 بلوكتشين.

واللافت للنظر أنّ الأيام الثلاثين الأخيرة وحدَها شهدَت اشتراك 471,316 حساباً فريداً وحجمَ تداول قدره 1.56 مليار دولار، أي أكثرَ من نصف إجمالي حجم التداولات على البروتوكول منذ إطلاقه في كانون الأول/ديسمبر 2024. كذلك، بلغت قيمة التداولات 406.68 مليون دولار خلال الأيام السبعة الماضية، و67.38 مليون دولار خلال 24 ساعة فقط، ما يُمهّد الطريق لتجاوز عتبة الثلاثة مليارات دولار خلال فترة زمنيةٍ أقصر من ذلك.

مشروع NEAR Intents يحظى بدعم واسع من قطاع العملات الرقمية

على غرار ما حدَث مع مشروع عملة زي كاش (Zcash-ZEC) قبل أكثر من شهر عندما كان سعرها عند 56$، بدأ مشروع NEAR Intents بجمع دعم متزايد من مختلف أوساط قطاع الكريبتو متجاوزاً الطابع القَبَلي الذي يُميز عادةً مجتمعات وأنصار مشاريع الكريبتو المختلفة، وجاذباً نحوه المطوّرين والخدمات والمستثمرين والمستخدمين من أنظمةٍ تقنيةٍ متعددة.

فعلى سبيل المثال، نشر إيريك وول (Eric Wall) – أحد الشخصيات البارزة في مجتمع عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وأحد مؤسسي مشروع Taproot Wizards- سلسلة تغريداتٍ على منصة X بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر أشاد فيها بقيمة NEAR Intents و”قدرته على تمكين المستخدمين من الدفع بأي عملة ولأي عنوان وعلى أي بلوكتشين”. وأضاف وول أن تنفيذ هذه الميزة عبر محفظة Zashi يُبرز الاستخدام العملي لتقنية Zcash في المُعاملات المَحمية.

I didn’t get that the purpose of Near Intents in the Zcash Zashi wallet is to pay for anything in any coin to any address on any blockchain while just making simple in-app shielded-to-shielded (z2z) transactions. Someone else makes the transaction on the other chain for you. — Eric Wall | BIP-444 (@ercwl) October 24, 2025

وفي الآونة الأخيرة، أوضح بريندان فارمر (Brendan Farmer) – الشريك المؤسس لمشروع عملة بوليجون (Polygon-POL)- أنه شعر في البداية “ببعض الشكوك حيال آلية النوايا في بروتوكول نير (NEAR)”، لكنّه غيَّر موقفه لاحقاً بفضل استخدامات بلوكتشين زي كاش (Blockchain Zcash).

وأشارَ فارمر إلى أنّ السببَ وراء ذلك هو أن “عملات الخصوصية” أصبَحت قابلة للدمج مع “النظام التقني للعملات الرقمية بأكمله” بطريقةٍ سهلةٍ ومُيسّرة.

I was a little skeptical of @NEARProtocol intents at first, but I think that the use case with zcash is really cool. Private money that's composable with the entire crypto ecosystem is awesome. Better than something hard to access and at risk of getting cut off by CEXs. — Brendan Farmer (@_bfarmer) October 29, 2025

فمنذ كانون الأول/ديسمبر 2024، أبدى ميرت (Mert) -الرئيس التنفيذي لشركة Helius وأحد أبرز المدافعين عن بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) ومن الأسماء البارزة في الترويج لعملة زي كاش (Zcash) على منصة X- دعمه لبروتوكول NEAR Intents منذ انطلاقه، حيث قام في بداياته بمُبادلة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مقابل عملة سولانا (Solana-SOL).

بدورها، تبنّت منصة ريديوم (Raydium) -وغيرها من البروتوكولات الرائدة المبنية على بلوكتشين سولانا- بروتوكول NEAR Intents كآليةٍ خلفيةٍ لتنفيذ عمليات المبادلة عبر شبكات البلوكتشين بكفاءة عالية، ووصفه دان سميث (Dan Smith) من Blockworks Research بأنه “مُنتج استثنائيٌّ بحق”، فيما اعتبره جوش سويهارت (Josh Swihart) -الرئيس التنفيذي لشركة Electric Coin Co- “تكاملاً مثالياً” مع بلوكتشين زي كاش (Blockchain Zcash) لدوره في توسيع نطاق الوصول إلى الأصول الرقمية حول العالم بطريقةٍ آمنةٍ ومحمية.

وشملت الإضافات الأخيرة إلى NEAR Intents كلاً من بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) وبلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain) وبلوكتشين أبتوس (Aptos Blockchain)، وذلك بحسب ما ذكره موقعنا Coinspeaker في تقريره الصادر بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر.

يأتي هذا التوسع متماشياً مع تطوراتٍ جوهريةٍ أخرى يشهدها نظام مشروع نير التقني. ففي 29 تشرين الأول/أكتوبر، وافق مجتمع المدققين على خفض معدل التضخم في بلوكتشين نير (Blockchain Near) إلى النصف بنسبة تصويتٍ تجاوزت 80%، لينخفض معدل الإصدار السنوي لعملة نير (Near Protocol-NEAR) من 5% إلى 2.5%.

في الوقت نفسه، انضمّت شركة SovereignAI المدعومة من OceanPal والمُدرَجة في بورصة ناسداك إلى نظام مشروع نير التقني، مُعلنةً عن نيتها استثمارَ 120 مليون دولار تم جمعها حديثاً لإنشاء أداة بيانات (DAT) قائمةٍ على بلوكتشين نير، وفقاً لما أوردته منصة The Block.