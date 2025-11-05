نقاط رئيسية

هذا التعاون يُمثل أول تكاملٍ في القطاع بين متعة الألعاب الاجتماعية وقدرات التداول ضمن أسواق التوقعات.

منصة Crypto.com تواصل توسّعها المتزايد بعد الموافقات التنظيمية الأمريكية الأخيرة، والتي شملت تراخيص أسواق المشتقات من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وطلب الحصول على ترخيص مصرفي محلي محدود من مكتب مراقبة العملة (OCC).

هذه الشراكة أعقبت صفقاتٍ مماثلة مع منصتي Hollywood.com وUnderdog، حيث تكتسب أسواق التوقعات زخماً قوياً.

أعلنت منصة التكنولوجيا المالية Crypto.com -ومقرها سنغافورة- إبرامها شراكة إستراتيجية لتوفير خدمات أسواق التوقعات عبر شبكة الألعاب الاجتماعية التابعة لكازينو MyPrize الإلكتروني.

فتبعاً لبيان صحفي صادر عن منصة Crypto.com في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، ستتيح هذه الصفقة طرحَ “مُنتج فريد يتيح للمستخدمين الوصول إلى أسواق الألعاب الاجتماعية وأسواق التوقعات للمرة الأولى عبر منصةٍ موحدة”.

ستُركز الشراكة على الجمع بين استخدامات الألعاب الاجتماعية -كأنشطة البث المباشر- وأنظمة أسواق التوقعات، بما يتيح للمستخدمين ممارسة أنشطة التداول وفقاً لتوقعاتهم المتعلقة بنتائج الأحداث الرياضية والسياسية وتلك المرتبطة بقطاع الكريبتو.

📣 @myprizeus becomes first social gaming business to offer prediction markets in strategic partnership with https://t.co/vCNztATkNg. Looking forward to working with @ZachBruch and the MyPrize team. Read more here: https://t.co/VBanfyjWUn pic.twitter.com/A3xldcta07 — Crypto.com (@cryptocom) November 4, 2025

منصة Crypto.com تنتهز فرص النمو

شهدت أسواق التوقعات ازدهاراً ملحوظاً مؤخراً، ما أثارَ اهتمام شركات الكريبتو المحلية بالإضافة إلى عدد متزايد من شركاتٍ خارج القطاع تتطلع إلى عقد شراكاتٍ معها، وكانت Crypto.com من بين روّاد هذا المجال.

فكما أفاد موقع Coinspeaker بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الشركة عقد شراكة مع Hollywood.com -أحد المواقع الإخبارية المهتمة بالمحتوى الترفيهي- لتوفير خدمات أسواق التوقعات التي تُركز على الأفلام والموسيقى ونتائج البرامج والمُسابقات التلفزيونية.

اقرؤوا أيضاً: ارتفاع سعر عملة كرونوس (Cronos-CRO) بنسبة 5% بعد إعلان منصة Truth Social التابعة لدونالد ترامب عن خطط لإطلاق أسواق توقعات بالتعاون مع Crypto.com

كما كشفت المنصة عن نظام مكافآت Level Up الجديد، والذي يتميز بمستويات اشتراكٍ مُتدرجةٍ ورسوم تداول معدومة، إلى جانب عقدها شراكة مع منصة الألعاب الرياضية Underdog بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر لدمج أسواق التوقعات ضمن أحداث الرياضات الافتراضية.

يُذكر أن جزءاً كبيراً من الحراك الأخير لمنصة Crypto.com يبدو مدفوعاً بسلسلة الطلبات والموافقات التنظيمية الأخيرة للمنصة، حيث تقدمت بطلب إلى مكتب مراقب العملة (OCC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للحصول على ترخيص مصرفي محلي محدود بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر.

وقبلها في 30 أيلول/سبتمبر، أعلنت الشركة أنها أصبحت أولى شركات الكريبتو الرئيسية حصولاً على “باقةٍ كاملةٍ” من تراخيص تداول عقود المشتقات من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، وتشمل منحَها ترخيص وسيط عقود آجلة (FCM) وترخيص سوق عقود مخصص (DCM) وترخيص تسوية عقود المشتقات (DCO).