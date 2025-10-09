نقاط رئيسية:

استثمار الشركة الأم لبورصة نيويورك (NYSE) يُمثل أحد أكبر صفقات المؤسسات المالية التقليدية المتعلقة بقطاع الكريبتو.

تغلب كوبلان على صعوباتٍ مالية وتحدياتٍ تنظيمية مبكرة، بما فيها الغرامة التي فرضتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عليه عام 2022 وحظر المُستخدمين الأمريكيين.

حصلت أسواق بوليماركت على الموافقة التنظيمية عبر الاستحواذ على بورصةٍ مرخصةٍ من لجنة تداول السلع الآجلة مقابل 112 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2024.

أصبح شاين كوبلان (Shayne Coplan) -المؤسس والرئيس التنفيذي البالغ من العمر 27 عاماً لمنصة المراهنات بوليماركت (Polymarket)- أصغر ملياردير كريبتو عصاميّ بعد الاستثمار التاريخي لمؤسسة ICE، الشركة الأم لبورصة نيويورك (NYSE) لتداول الأوراق المالية.

والآن، يقود كوبلان -الذي ترك جامعة نيويورك في أوائل العشرينات من عمره لتطوير أسواق بوليماركت- مشروع كريبتو يُركز على أسواق التوقعات، لتُقدر قيمة منصته حالياً بنحو 8 مليار دولار بعد استثمار شركة ICE البالغ 2 مليار دولار.

يُذكر أن كوبلان واجه صعوباتٍ مالية شديدةً قبل عدة سنوات بعد تركه جامعة نيويورك، واضطرَّ في مرحلةٍ ما إلى بيع ممتلكاتٍ شخصيةٍ لسداد الإيجار وفقاً لوكالة بلومبيرج (Bloomberg)، ثم بدأ باستكشاف التأثير المجتمعي لأسواق التوقعات من خلال مراجعة أعمال الاقتصادي روبن هانسون (Robin Hanson).

وأطلق كوبلان منصة التوقعات بوليماركت (Polymarket) في عام 2020، وعمل في البداية من دورة مياه تم تحويلها إلى غرفةٍ خلال فترة الجائحة. وعلى الرغم المعوقات التنظيمية التي تضمنت إجراءً تنفيذياً من لجنة تداول السلع الآجلة وحظراً مؤقتاً للمُستخدمين الأمريكيين إلى جانب غرامة قدرها 1.4 مليون دولار عام 2022، استمرّت منصة كوبلان بتخطي العقبات.

2020, running out of money, solo founder, HQ in my makeshift bathroom office. little did I know Polymarket was going to change the world. pic.twitter.com/TktiCXQgXr — Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) November 6, 2024

الشركة الأم لبورصة نيويورك تستثمر 2 مليار دولار في أسواق بوليماركت (PolyMarket)، ما يمنحها تقييماً بنحو 8 مليار دولار

أعلنت شركة ICE -جهة تشغيل بورصة نيويورك (NYSE)- عن استثمار إستراتيجي يصل إلى 2 مليار دولار في أسواق Polymarket، لتصل قيمة منصة التوقعات قرابة 8 مليار دولار بانتظار ورود التمويل الجديد. وتضعُ هذه الصفقة شركة ICE في موقع المُوزّع العالمي للبيانات المُستندة إلى الأحداث المُضمّنة في مراهنات أسواق بوليماركت، مع فتح المجال لأنشطة تعاون مستمرة في مشاريعَ تتعلق بالتمثيل الرقمي للأصول المالية.

كما يُمثل هذا التعاون خطوةً مهمة من جانب المؤسسات المالية التقليدية نحو دمج أسواق التوقعات المدعومة بتقنية البلوكتشين في أنشطتها، ما يتيح لجهات الاستثمار المؤسساتي الوصول إلى أسواق المراهنات اللحظية على أحداث المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وحققت أسواق Polymarket إنجازاتٍ تنظيمية بارزةً في 4 أيلول/سبتمبر، أهمّها الاستحواذ على بورصةٍ مُرخَّصةٍ من لجنة السلع الآجلة (CFTC) بقيمة112 مليون دولار، ما أتاح لها العمل قانونياً داخل الولايات المتحدة.

عودة أسواق التوقعات مع بوليماركت (Polymarket)

تأسست أسواق بوليماركت بواسطة كوبلان عام 2020، وأصبحت حالياً أكبرَ أسواق التوقعات عالمياً، حيث تتعامل مع أحجام تداول بمليارات الدولارات وتستضيف أكثر من مليون مستخدم عبر أسواق مراهناتٍ متنوعةٍ، تشمل أحداث السياسة والرياضة والترفيه.

ويُعَد استثمار شركة ICE من أكبر الصفقات المتعلقة بقطاع الكريبتو في قطاع المؤسسات المالية التقليدية، ليضعَ ابتكارَ كوبلان رائد الأعمال في موقع قوي للتوسع المستدام، خاصة مع عودته إلى الأسواق الأمريكية بعد الحصول على الموافقة التنظيمية الكاملة.

يشار إلى أن كوبلان يحتفظ بحصة الأغلبية في المنصة ليتجاوز صافي ثروته حالياً حاجز المليار دولار، ويُصبح أصغر ملياردير عصاميّ في قطاع الكريبتو، وهو تقدمٌ يتميز بمرونة الاستجابة التنظيمية والنهج الابتكاري والشراكات مع شخصياتٍ بارزة.