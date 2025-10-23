نقاط رئيسية

معدل العملات المستقرة على منصة Binace تراجَع إلى أدنى مستوياته في عامين.

شركتا تيثر وسيركل أصدرتا معروضاً جديداً من العملات المستقرة بقيمة 7 مليار دولار.

مجموعة سيتي (Citi) توقعت أن تصل القيمة الإجمالية لقطاع العملات المستقرة إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.

تم إصدار معروض جديد من عملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) بقيمة إجمالية بلغت 7 مليار دولار مع تجاوز قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى 108,000$ وفقا لبيانات منصة تحليلات البلوكتشين Lookonchain.

من جهةٍ أخرى، تراجع معدل أرصدة العملات المستقرة مقارنة بمعروض عملة بيتكوين (Bitcoin) على منصة بينانس (Binance) مُسجلاً أدنى مستوياته منذ عامين، ما يُظهر استعداد المستثمرين لأنشطة التجميع.

معدل العملات المستقرة على منصة بينانس يوحي بتوفر قوة شرائية كامنة

وفقاً لمنصة CryptoQuant، فقد تراجع مُعدل مبادلة أرصدة العملات المستقرة بأرصدة الدولار الأمريكي الرسمي (USD) عبر منصة Binance إلى 0.8149، ليُسجّل أدنى مستوياته منذ عام 2023؛ ويقارن هذا المعدل احتياطيات عملة بيتكوين (Bitcoin) الإجمالية المتاحة للتداول عبر المنصات بأرصدة العملات المستقرة المقوّمة بعملة الدولار الأمريكي -كعملة تيثر (Tether) وعملة يو إس دي سي (USD Coin)- كما يُعَد مؤشراً رئيسياً للسيولة، وتراجعه عادةً ما يشير إلى تزايد احتياطيات العملات المستقرة مقارنةً بنظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin)، أي أنّ المتداولين يحتفظون بالسيولة ترقباً لظهور فرص الشراء.

من جانبهم، يشير المحللون إلى أن ظروفاً كهذه غالباً ما تسبق انطلاقاتٍ سعرية قوية، مثلما حدث خلال مراحل التجميع عامي 2023 و2024، فإذا بقيَ هذا المعدل عند هذه المستويات المنخفضة وواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استقراره ضمن نطاق 108,000$-110,000$، فقد تكون عملة بيتكوين (Bitcoin) هي العملة المنتظر مرورها بموجة ارتفاعات قوية.

شركتاTether و Circleتصدران معروضاً جديداً من العملات المستقرة بقيمة 7 مليار دولار

قبل ساعاتٍ فقط من الآن، أصدَرت شركة Tether معروضا جديداً من عملتها المستقرة تيثر (Tether) بقيمة 1 مليار دولار، ليصل المعروض الإجمالي من العملات المستقرة حديث الإصدار لشركتي Tether وCircle إلى 7 مليار دولار منذ انتكاسة السوق الأخيرة، ما يعني استمرار ازدياد الطلب على الأصول المقوّمة بالدولار.

تزامن ذلك مع تحقيق شركة Tether إنجازاً محورياً بوصولها إلى 500 مليون مستخدم، وتقول الشركة إن هذا الرقم يعكس عدد المستخدمين الحقيقيين لا عدد عناوين المحافظ، ما يعني تفاعل أكثر من 6% من سكان العالم مع عملتها المستقرة تيثر (Tether).

وشهدت اقتصادات ناشئةٌ مثل كينيا تبنياً ملحوظاً لعملة تيثر (Tether)، إذ تستخدمها المشاريع التجارية الصغيرة والأفراد كأداة تحوّطٍ من التضخم وتراجع قيمة العملة الرسمية للبلاد.

فتبعاً لبيانات موقع CoinMarketCap، تبلغ القيمة السوقية لعملة تيثر (Tether) نحو 182 مليار دولار، أي 58.4% من القيمة الإجمالية لقطاع العملات المستقرة، تليها عملة يو إس دي سي (USD Coin)التي تُصدرها شركة Circle بقيمة سوقية توازي 76 مليار دولار.

مجموعة Citi تتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية لقطاع العملات المستقرة 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2030

تنبأ محللو مجموعة سيتي Citi أنه بحلول عام 2030 ستصل القيمة السوقية لقطاع العملات المستقرة إلى 1.9 تريليون دولار، وأوضحت المجموعة المصرفية أن العملات المستقرة ما تزال تمثل ما بين 5% و10% من القيمة الإجمالية لقطاع الكريبتو.

وفيما يظل تأثيرها على الخدمات المصرفية التقليدية محدوداً، قارنت Citi العملات المستقرة بفترة ازدهار الصناديق الاستثمارية خلال حقبة الثمانينيات، والتي أعادت تشكيل ملامح توفير السيولة دون الإخلال بأنظمة الإقراض.