تخوض شركة تيثر مباحثاتٍ متقدمة لاستثمار مليار يورو في شركة الروبوتات البشرية الألمانية Neura، في صفقةٍ قد ترفع من قيمة الشركة السوقية الى ما يقارب 10 مليار يورو.

يأتي هذا التوجه ضمن مساعي تيثر لتوسيع رقعة استثماراتها بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية، نحو عوالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والسلع.

يُطل هذا التحرك فيما تستكشف تيثر إمكانية جمع 20 مليار دولار، مُواصلةً هيمنتها على السوق مع نحو 500 مليون مستخدم مُوثق حول العالم.

تشير تقارير نهاية الأسبوع الى أن تيثر تدرس استثمار مليار يورو في شركة Neura الألمانية المتخصصة في الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع تقييم شركة Neura الى 10 مليار يورو تقريباً، في واحدةٍ من أكبر القفزات العابرة للقطاعات التي تُقدم عليها شركةٌ ناشئةٌ من عالم العملات الرقمية باتجاه قطاع الروبوتات البشرية سريع التوسع.

وبحسب تقرير Coindesk، حجزت Neura بالفعل طلباتٍ بقيمة مليار يورو، وتسعى إلى إنتاج خمسة ملايين روبوت بحلول عام 2030. وترتكز إستراتيجيتها على تطوير روبوتات بشريةٍ إدراكيةٍ قادرة على العمل في بيئاتٍ واقعية تشمل الخدمات اللوجستية والتصنيع والأعمال المنزلية.

ومن شأن الاستثمار المرتقب من تيثر أن يُسرّع الجدول الزمني لخطط Neura التجارية مع اقتراب إطلاق منصتها الروبوتية الجديدة التي ستجمَعُ بين قدرات التفكير الإدراكي والتنفيذ الذاتي للمهام؛ وبعدَ تسجيل أرباح بلغت 10 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، تُواصل تيثر الاندفاع نحو بناء حقيبةٍ استثماريةٍ تتجاوز سندات الخزانة الجامدة، لتشمل الذكاء الاصطناعي والبنى الحاسوبية والأتمتة المادية، وهي قطاعاتٌ يُنظر إليها بوصفها الركائز القادمة للإنتاجية العالمية.

وتمتلك تيثر ما يزيد على 12 مليار دولار من احتياطيات الذهب، وهي إحدى أكبر الحيازات الخاصة عالمياً، وقد استقدمت متداولين كباراً من بنك HSBC لتعزيز ذراعها الاستثماري في قطاع السلع.

كما تواصل الشركة ترسيخ هيمنتها في سوق العملات المستقرة مع 500 مليون مُستخدم مُوثق وهوامش ربح تبلغ 99% رغمَ المنافسة المتزايدة من جانب الشركات الناشئة والوافدة الجديدة، كما تدرس داخلياً جولة تمويلية مُحتملة بقيمة 20 مليار دولار قد ترفع قيمتها إلى نحو 500 مليار دولار.

