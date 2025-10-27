نقاط رئيسية

محفظة كريبتو مجهولة جمّعت أرصدةً من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تجاوزت 350 مليون دولار.

أحد الحيتان (كبار المستثمرين) فتح صفقة مضاربةٍ على ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) باستخدام رافعة مالية قدرها 40 ضعفاً عبر منصة هايبرليكويد ((Hyperliquid بقيمة 16.6 مليون دولار.

محلل كريبتو يُحدد مستوى 116,000$ باعتباره حاجز الاختراق الحرج لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

يبدو أن الحيتان (كبار المستثمرين) متفائلون حيال أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) مع ظهور العديد من الإشارات الإيجابية على البلوكتشين وتحليلات الخبراء رغم استقرارها السعري النسبي مؤخراً، فقد كشفت بيانات البلوكتشين عن شراء محفظة كريبتو مجهولةٍ 3,195 عملة BTC من منصة كراكن (Kraken) لتداول العملات الرقمية تحمل عنواناً غير معروفٍ يبدو أنه تابع لأحد وسطاء مكاتب التداول المباشر خارج المنصّات (OTC).

فتبعاً لموقع Lookonchain، بلغت القيمة الإجمالية لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) التي تم تجميعها 356.6 مليون دولار فجر الأحد 26 تشرين الأول/أكتوبر، لتتبعها تعليقات إيجابيةٌ من أوساط مجتمعات الكريبتو على منشور Lookonchain على منصة X من نوعية: “هذا الحوت على علم بشيء ما”.

علاوةً على ذلك، قام حوت آخر ينشط على منصة هايبرليكويد (Hyperliquid) -منصة التداول اللامركزي للعقود الآجلة المستقبلية- بفتح صفقة مضاربةٍ على ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 16.6 مليون دولار مستخدماً رافعة مالية قدرها 40 ضعفاً.

Whale 0xC50a opened a 40x long on 149 $BTC($16.6M) and a 10x long on 284,501 $HYPE($12.5M) over the past 12 hours.https://t.co/qh4hmDxN4G pic.twitter.com/pdEgDpoaEB — Lookonchain (@lookonchain) October 26, 2025

فيما عمدَ صاحب المحفظة مجهول الهوية بفتح صفقةٍ للمضاربة على سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE) -العملة الأساسية للمنصة- بقيمة 12.5 مليون دولار وبرافعة مالية قدرها 10 أضعاف.

هل سيخترق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حاجز 115,000$؟

أنهت عملة بيتكوين (Bitcoin) تداولها في أشهر تشرين الأول/أكتوبر للأعوام الست الماضية على مكاسب، فيما بقيَ سعرُها هذه المرة على تراجع حتى الآن بنسبة 2.1%، وقد استهلَّ سعرُها هذا الشهر مقترباً من 114,000$.

وفي ضوء مراهنات الحيتان الأخيرة على عملة بيتكوين (Bitcoin)، بدأت مجتمعات الكريبتو مشاركة توقعاتٍ متفائلةٍ على منصة X، حتى أن المؤثر الشهير المعروف باسم “Lucky” علق واصفاً “موجة التفاؤل بأنها حقيقية”.

Whale 0xC50a opened a 40x long on 149 $BTC($16.6M) and a 10x long on 284,501 $HYPE($12.5M) over the past 12 hours.https://t.co/qh4hmDxN4G pic.twitter.com/pdEgDpoaEB — Lookonchain (@lookonchain) October 26, 2025

وتبعاً لمحلل الكريبتو KillaXBT، يتشابه استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) النسبي حالياً دون مستوى 114,000$ مع مسارها خلال دورة السوق الصاعدة لعام 2021، متوقعاً تصحيحاً آخر إذا فشل السعر باختراق حاجز 116,000$ في “المدى المنظور” بسبب الأنماط التاريخية لتحركات سعر العملة.

$BTC BTC keeps consolidating below 114–116K because it’s retesting the weekly trend line, a similar setup to what we saw in the previous cycle. Failure to break above 116K in the near term could lead to a similar pattern unfolding. pic.twitter.com/OYDTb0L1ao — Killa (@KillaXBT) October 25, 2025

كما أضاف المحلل KillaXBT -رداً على مستخدم زعمَ أن القطاع يشهد حالياً اهتماماً مؤسساتياً متزايداً- أن اهتمام شركة بلاك روك (BlackRock) بالعملة لا يعود إلى المؤسسات أو الحيتان وإنما إلى المستثمرين الأفراد، مُوضحاً أن “كل ما فعله صندوقها المتداول في البورصة (ETF) هو تسهيل شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) على الأشخاص الأكبر سناً عبر قنواتهم الاستثمارية المعتادة، حيث تعمل شركة BlackRock ببساطةٍ كجهة حفظ وصائي لهذه الأصول”.

وإذا تسبّبت تحركات كبار الحيتان بإثارة شعور الخوف من فوات فرصة الكسب (FOMO) بين المستثمرين الأفراد مع توفر ظروف الاقتصاد الكلي المواتية، فستزداد احتمالية استمرار أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وبقية عملات القطاع بالتعرّض إلى أنشطة التجميع.