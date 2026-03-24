24/7 Börse ohne Pause: New York Stock Exchange setzt auf Krypto

Das Wichtigste in Kürze

NYSE treibt die Tokenisierung von RWA mit Securitize voran.

Real World Assets bleiben der große Krypto-Trend 2026.

Auch die Nasdaq intensiviert ihre Bemühungen, zuletzt mit Kraken.

Der Trend rund um Real World Assets (RWA) erreicht eine neue Dimension: Mit der geplanten Tokenisierung von Aktien durch die New York Stock Exchange in Zusammenarbeit mit Securitize könnte der klassische Aktienhandel schon bald rund um die Uhr stattfinden. Blockchain-basierte Abwicklung, Instant Settlement und Stablecoin-Finanzierung zeigen klar: Die Grenzen zwischen Krypto- und TradFi-Welt verschwimmen zunehmend – und könnten den globalen Kapitalmarkt nachhaltig verändern. Doch welche Kryptowährung wird explodieren? Bei dieser Frage spielen auch RWAs zunehmend eine Rolle.

NYSE setzt auf Blockchain: Tokenisierte Aktien im 24/7-Handel

Die Nachricht sorgt aktuell für Aufsehen im Finanz- und Kryptomarkt: Die New York Stock Exchange arbeitet gemeinsam mit Securitize an einer Plattform, die den Handel von Aktien als tokenisierte Vermögenswerte ermöglichen soll – und das rund um die Uhr.

Kern dieser Initiative ist die Übertragung klassischer Wertpapiere auf die Blockchain. Statt wie bisher über zentrale Börsenzeiten und Clearingstellen gehandelt zu werden, sollen Aktien künftig als digitale Token existieren. Diese können theoretisch jederzeit transferiert werden, wodurch sich der Handel von festen Öffnungszeiten entkoppelt.

Ein zentraler Vorteil liegt im sogenannten „Instant Settlement“. Während klassische Börsentransaktionen oft mehrere Tage benötigen, bis sie final abgewickelt sind (T+2), ermöglicht die Blockchain-Technologie eine nahezu sofortige Abwicklung. Das reduziert nicht nur Gegenparteirisiken, sondern erhöht auch die Effizienz des gesamten Systems.

🚨BREAKING: NYSE TEAMS UP TO BRING 24/7 TOKENIZED STOCK TRADING The New York Stock Exchange is partnering with Securitize to build a platform where stocks can trade as blockchain tokens around the clock. The system aims to enable instant settlement and stablecoin-based funding,… pic.twitter.com/D9Q3LZwIeQ — Coin Bureau (@coinbureau) March 24, 2026

Darüber hinaus plant das Modell den Einsatz von Stablecoins als Finanzierungsbasis. Das bedeutet, dass Anleger tokenisierte Aktien direkt mit digitalen Dollar-Äquivalenten handeln könnten – ohne den Umweg über traditionelle Bankensysteme. Dies würde insbesondere internationalen Investoren einen deutlich einfacheren Zugang zu US-Aktien ermöglichen.

Die Rolle von Securitize ist dabei entscheidend: Das Unternehmen gilt als einer der führenden Anbieter für die Tokenisierung von Real World Assets und verfügt bereits über Erfahrung in der Emission regulierter digitaler Wertpapiere.

RWA im Fokus: Auch Nasdaq und weitere Player treiben Tokenisierung voran

Die Initiative der NYSE ist kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Trends. Auch die Nasdaq beschäftigt sich zunehmend mit der Tokenisierung von Vermögenswerten und der Integration von Blockchain-Technologie in bestehende Marktstrukturen.

In den vergangenen Monaten hat Nasdaq mehrfach betont, dass digitale Assets und insbesondere Real World Assets (RWA) eine zentrale Rolle in der Zukunft der Finanzmärkte spielen könnten. Dabei geht es nicht nur um Aktien, sondern auch um Anleihen, Fondsanteile und andere traditionelle Finanzinstrumente.

🚨 JUST IN: Nasdaq is partnering with Kraken to push tokenized stocks trading. BULLISH FOR RWA 🚀 pic.twitter.com/wYHiwQyesp — Real World Asset Watchlist (@RWAwatchlist_) March 9, 2026

Ein wesentlicher Treiber hinter dieser Entwicklung ist die steigende Nachfrage nach effizienteren, transparenteren und global zugänglichen Märkten. Tokenisierung ermöglicht es, Vermögenswerte in kleinere Einheiten zu fragmentieren (Fractional Ownership), wodurch auch Kleinanleger Zugang zu bisher schwer erreichbaren Assets erhalten.

Zudem arbeiten immer mehr Finanzinstitute an der Integration von Blockchain-Infrastruktur. Ziel ist es, bestehende Systeme nicht vollständig zu ersetzen, sondern schrittweise zu modernisieren. Dabei entstehen hybride Modelle, in denen traditionelle Börsen mit dezentralen Technologien kombiniert werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die regulatorische Entwicklung. Während die USA bislang eher vorsichtig agierten, zeigt die aktuelle Bewegung rund um NYSE und Nasdaq, dass sich auch etablierte Institutionen zunehmend für tokenisierte Lösungen öffnen – allerdings unter klaren regulatorischen Rahmenbedingungen. Langfristig könnte dies zu einer vollständigen Transformation der Kapitalmärkte führen: Handel ohne Öffnungszeiten, sofortige Abwicklung, globale Liquidität und neue Anlageformen durch programmierbare Assets. So bleiben RWAs der große Krypto Geheimtipp für 2026.