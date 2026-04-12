4 Mega-Upgrades, die 2026 den Kryptomarkt neu definieren könnten

Das Wichtigste in Kürze

Kryptomarkt bleibt dynamisch, diverse Upgrades und Hardforks folgen in den nächsten Monaten.

Mit Glamsterdam und Firedancer stehen wichtige Änderungen bei Ethereum und Solana an.

Hyperliquid und Zcash bekommen ebenfalls umfassende Upgrades.

Protokoll-Upgrades, Hard Forks und technische Weiterentwicklungen sind im Kryptomarkt weit mehr als nur Pflichttermine für Entwickler. Sie entscheiden oft darüber, ob ein Netzwerk langfristig konkurrenzfähig bleibt, neue Nutzer gewinnt und zusätzliche Anwendungsfälle erschließen kann.

Gerade in einem Umfeld, in dem Geschwindigkeit, Skalierung, Kosten und Sicherheit immer wichtiger werden, sind solche Updates zentrale Kurstreiber.

In den kommenden Monaten stehen bei mehreren großen Netzwerken spannende Veränderungen an. Einige davon zielen auf mehr Effizienz im Basissystem, andere auf neue Produktkategorien oder auf einen technologischen Vorsprung bei Datenschutz und Zukunftssicherheit. Vier Upgrades stechen dabei besonders hervor, weil sie jeweils an einer sehr grundlegenden Schwachstelle ihrer Netzwerke ansetzen.

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Ethereum: Glamsterdam soll Ausführung und Gebührenmodell modernisieren

Bei Ethereum rückt mit Glamsterdam das nächste große Upgrade in den Fokus. Dabei geht es nicht nur um kleinere Optimierungen, sondern um mehrere tiefgreifende Änderungen an der Architektur. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält das Thema Parallel Execution. Dahinter steckt der Versuch, Transaktionen nicht mehr so strikt nacheinander abzuarbeiten, sondern Teile der Verarbeitung effizienter zu parallelisieren. Das ist deshalb so wichtig, weil Ethereum trotz seiner Dominanz weiterhin unter hohen Anforderungen an Skalierung und Effizienz steht. Parallelisierung könnte helfen, die verfügbare Rechenleistung besser zu nutzen und die Basisschicht leistungsfähiger zu machen.

Finally, the block building pipeline. In Glamsterdam, Ethereum is getting ePBS, which lets proposers outsource to a free permissionless market of block builders. This ensures that block builder centralization does not creep into staking centralization, but it leaves the… — vitalik.eth (@VitalikButerin) March 2, 2026

Ein zweiter zentraler Punkt ist das sogenannte Gas Repricing. Bestimmte Operationen im Ethereum-System sollen neu bepreist werden, damit die tatsächlichen Kosten für Netzwerkressourcen sauberer abgebildet werden. Das ist technisch relevant, weil falsche Preisrelationen zu Ineffizienzen, Spam-Anfälligkeit oder ungewollten Anreizen führen können. Zusätzlich bleibt auch die Einbindung weiterer tiefgreifender Änderungen komplex, weil mehrere Teile des Stacks zusammenspielen müssen. Genau deshalb gilt Glamsterdam zwar als sehr wichtig, aber auch als anspruchsvoll in der Umsetzung. Für Ethereum ist dieses Upgrade damit vor allem ein Infrastruktur-Update: weniger spektakulär an der Oberfläche, aber potenziell sehr bedeutend für Leistung, Kostenstruktur und die nächste Skalierungsphase.

Solana: Alpenglow und Firedancer sollen das Netzwerk auf ein neues Geschwindigkeitsniveau heben

Solana arbeitet gleich an zwei besonders wichtigen Bausteinen. Der erste ist Alpenglow, ein neuer Konsensansatz, der die Finalität drastisch beschleunigen soll. Statt dass Nutzer mehrere Sekunden oder deutlich länger auf endgültige Bestätigung warten müssen, zielt Alpenglow auf eine mediane Finalität von rund 150 Millisekunden. In manchen Fällen soll sie sogar noch schneller erreichbar sein. Das wäre ein massiver Fortschritt, weil Finalität für Handelsanwendungen, Payments und hochfrequente Onchain-Aktivität entscheidend ist. Je schneller ein Netzwerk final bestätigt, desto eher kann es mit klassischen, sehr schnellen digitalen Systemen konkurrieren.

Solana Alpenglow Upgrade Status In the final testing/activation phase right now. Recent reports (from March 12–16, 2026) describe it as "edging closer to reality," entering final testing, or with the "upgrade path now visible." Expected rollout/activation: Likely in H1 2026… — MartyParty (@martypartymusic) March 16, 2026

Der zweite große Punkt ist Firedancer. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Validator-Client, der Solana robuster und leistungsfähiger machen soll. Für ein Netzwerk ist Client-Diversität enorm wichtig, weil nicht alles von einer einzigen Softwarebasis abhängen sollte. Firedancer bringt genau diese zusätzliche Sicherheitsebene und soll zugleich die Performance erheblich verbessern.

Nachdem Solana lange stark von einer dominanten Client-Struktur geprägt war, ist der Schritt zu echter Multi-Client-Infrastruktur strategisch bedeutend. Zusammengenommen zielen Alpenglow und Firedancer damit auf zwei Kernprobleme gleichzeitig: geringere Latenz und höhere Resilienz. Solana versucht also nicht nur schneller zu werden, sondern auch strukturell belastbarer.

Hyperliquid: HIP-4 erweitert das Netzwerk um neue Handelsklassen

Hyperliquid ist bislang vor allem als besonders starke Infrastruktur für Perpetual Trading bekannt. Mit HIP-4 soll das Netzwerk nun den nächsten Schritt gehen und seine Produktpalette deutlich verbreitern. Im Kern geht es darum, native Prediction Markets und optionsähnliche, begrenzte Derivate direkt in die eigene Handelslogik zu integrieren. Das ist deshalb spannend, weil Hyperliquid damit nicht nur mehr Märkte listet, sondern die Art der Onchain-Exponierung erweitert. Nutzer könnten künftig nicht mehr nur auf klassische Perpetuals setzen, sondern auch auf klar definierte Ereignis- oder Auszahlungsstrukturen.

HyperCore will support outcome trading (HIP-4). Outcomes are fully collateralized contracts that settle within a fixed range. They are a general-purpose primitive that are useful for applications such as prediction markets and bounded options-like instruments. There has been… — Hyperliquid (@HyperliquidX) February 2, 2026

Technisch ist das relevant, weil solche Instrumente andere Anforderungen an Abwicklung, Preisstruktur und Risikoarchitektur haben als klassische Perps. Besonders wichtig ist, dass die angedachte Konstruktion auf vollständig besicherte, begrenzte Auszahlungsprofile abzielt. Dadurch entfällt ein Teil der typischen Komplexität rund um Liquidationen und Margin-Dynamiken, die bei stark gehebelten Produkten auftreten. Für Hyperliquid wäre HIP-4 deshalb mehr als nur ein Feature-Update. Es wäre eine Ausweitung des eigenen Netzwerks von einem Spezialisten für Perpetuals hin zu einer breiteren Onchain-Handelsinfrastruktur.

Genau darin liegt die strategische Bedeutung: Wenn neue Märkte nativ und performant abgebildet werden können, wächst die Chance, dass sich mehr Handelsvolumen und neue Nutzergruppen dauerhaft an das Protokoll binden.

Zcash: Project Tachyon verbindet Skalierung mit post-quantenfester Privatsphäre

Bei Zcash steht mit Project Tachyon eine Entwicklung im Raum, die gleich mehrere Grundprobleme auf einmal adressieren soll. Das Ziel ist nicht nur mehr Skalierung, sondern eine grundlegende Modernisierung der privaten Zahlungsarchitektur. Besonders auffällig ist der Anspruch, Transaktionen massiv zu verkleinern und zugleich das ungebremste Wachstum des Zustands für Validatoren zu entschärfen. Dadurch könnte das Netzwerk wesentlich effizienter werden, ohne seinen Fokus auf Datenschutz aufzugeben. Im Gegenteil: Gerade die Privatsphäre soll langfristig sogar robuster werden.

Tachyon has many crucial components, but they're all centered around this new technique that allows Zcash's nullifiers (and everything else about a shielded transaction) to be *pruned* by validators for the first time *without* privacy issues. Huge unlock for scale. https://t.co/yTRPi4B7xE — Sean Bowe (@ebfull) November 11, 2025

Ein zentraler Aspekt ist die Ausrichtung auf post-quantenfeste Privatsphäre. Das Thema gewinnt an Bedeutung, weil in der Branche zunehmend darüber diskutiert wird, welche heutigen kryptografischen Verfahren in einer Zukunft mit leistungsfähigeren Quantencomputern angreifbar sein könnten. Tachyon will genau hier ansetzen und die Schutzmechanismen so umbauen, dass sensible Informationen nicht mehr in derselben Weise langfristig verwundbar bleiben. Gleichzeitig soll die Synchronisation von Wallets und die Interaktion mit der Blockchain deutlich effizienter werden.

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