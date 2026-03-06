5 Gründe, warum Profis auf Krypto UND KI setzen

Das Wichtigste in Kürze

Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen haben zahlreiche Synergien.

Identität und dezentrale Sicherheit sind wichtige Pfeiler von KI.

AI Agents könnten die Blockchain für Payments nutzen.

In den vergangenen Monaten wurde an den Finanzmärkten vor allem ein Thema gespielt: künstliche Intelligenz. Auch der Kryptomarkt blieb davon nicht unberührt. Viele Anleger zogen Kapital aus digitalen Assets ab und fokussierten sich stärker auf KI-Unternehmen oder Infrastruktur-Plays rund um künstliche Intelligenz.

Doch laut führenden Analysten von a16z crypto könnte genau diese Trennung ein strategischer Fehler sein. Denn aus ihrer Sicht sind Blockchain-Technologie und KI keine konkurrierenden Trends, sondern komplementäre Technologien. In einer aktuellen Analyse nennen die Experten fünf Gründe, warum Blockchains gerade im KI-Zeitalter wichtiger werden könnten und warum man deshalb Kryptowährungen kaufen könnte.

Blockchains erhöhen die Kosten für KI-Imitation

Mit der rasanten Entwicklung generativer KI wird es zunehmend einfacher, digitale Identitäten zu imitieren. Stimmen, Gesichter, Schreibstile oder ganze Social-Media-Profile können heute mit relativ geringem Aufwand nachgebildet werden. Dadurch entsteht ein neues Risiko für digitale Plattformen: Ein einzelner Akteur kann mithilfe von KI tausende scheinbar echte Accounts erstellen und so Diskussionen, Bewertungen oder sogar politische Debatten manipulieren.

Das eigentliche Problem liegt dabei weniger in der Existenz von KI, sondern darin, dass das Internet bisher keinen zuverlässigen Mechanismus besitzt, um zwischen Menschen und Maschinen zu unterscheiden. Klassische Methoden wie CAPTCHAs verlieren zunehmend an Wirksamkeit, da KI-Systeme diese Tests immer schneller überwinden.

Hier kommen Blockchains ins Spiel. Durch sogenannte Proof-of-Personhood-Systeme kann eine Person eine eindeutige digitale Identität nachweisen, ohne ihre Privatsphäre aufzugeben. Technologien wie biometrische Verifikation oder dezentrale Identitätslösungen sorgen dafür, dass es leicht ist, einmal als Mensch verifiziert zu werden – aber extrem schwierig, viele Identitäten zu erzeugen.

Damit erhöhen Blockchains die Kosten für großflächige KI-Imitation erheblich. Während KI weiterhin Inhalte generieren kann, wird es deutlich schwieriger, massenhaft falsche menschliche Identitäten zu erschaffen.

Dezentrale Identitätssysteme stärken digitale Selbstbestimmung

Digitale Identität ist ein zentraler Baustein des Internets. Nutzer authentifizieren sich über Benutzernamen, Passwörter, PINs oder Drittanbieter-Verifizierungen. In den meisten Fällen werden diese Identitäten jedoch von zentralen Plattformen kontrolliert.

Das führt zu einem strukturellen Problem: Wer die Identitätsinfrastruktur kontrolliert, kontrolliert letztlich auch den Zugang zu digitalen Dienstleistungen. Plattformbetreiber können Accounts sperren, Gebühren verlangen oder Nutzerdaten auswerten. Für eine Welt, in der KI-Agenten zunehmend im Namen von Menschen handeln, wird diese zentrale Kontrolle noch problematischer.

Blockchain-basierte Identitätssysteme verfolgen einen anderen Ansatz. Sie ermöglichen es Nutzern, ihre Identität selbst zu verwalten und zu kontrollieren. Statt auf zentrale Gatekeeper angewiesen zu sein, besitzen Menschen ihre digitalen Identitätsnachweise direkt in einer Wallet oder einem kryptografischen Identitätsprotokoll.

Gerade im Kontext von KI könnte diese Architektur entscheidend werden.

Portable digitale “Pässe” für KI-Agenten

KI-Agenten werden zunehmend autonomer. Sie können E-Mails schreiben, Transaktionen ausführen, APIs nutzen oder komplexe Aufgaben über verschiedene Plattformen hinweg koordinieren. Doch bisher fehlt eine standardisierte Möglichkeit, die Identität solcher Agenten über mehrere Systeme hinweg eindeutig zu verifizieren.

Ein KI-Agent kann heute zwar innerhalb einer Plattform agieren, doch außerhalb dieses Ökosystems existiert seine Identität oft nicht. Das erschwert Interoperabilität und schafft Sicherheitsrisiken.

Blockchain-basierte Identitätslayer könnten hier eine Lösung bieten. Sie ermöglichen sogenannte portable digitale Pässe, die sowohl für Menschen als auch für KI-Agenten funktionieren können. Diese Identitäten lassen sich über verschiedene Plattformen hinweg nutzen und enthalten Informationen über Berechtigungen, Fähigkeiten oder Zahlungszugänge.

Ein solcher Ansatz würde es ermöglichen, dass ein Agent in verschiedenen Anwendungen mit derselben Identität operiert. Gleichzeitig wäre klar nachvollziehbar, wer den Agenten kontrolliert und welche Rechte er besitzt.

Blockchain ermöglicht Zahlungen im Maschinenmaßstab

Mit der zunehmenden Automatisierung durch KI entstehen neue Formen wirtschaftlicher Aktivität. KI-Agenten könnten künftig selbstständig Dienstleistungen einkaufen, Daten beziehen oder digitale Ressourcen nutzen. Diese Interaktionen finden oft in sehr kleinen Beträgen statt – sogenannte Micropayments.

Traditionelle Zahlungssysteme sind für solche Szenarien jedoch kaum geeignet. Hohe Transaktionskosten und langsame Abwicklung machen Mikrotransaktionen wirtschaftlich unattraktiv.

Blockchain-Netzwerke bieten hier eine alternative Infrastruktur. Durch Layer-2-Lösungen, Rollups und neue Finanzprotokolle lassen sich Transaktionen mit sehr geringen Kosten durchführen. Dadurch können auch extrem kleine Zahlungen effizient abgewickelt werden.

In einer KI-getriebenen Wirtschaft könnten solche Systeme beispielsweise automatisierte Zahlungen für Datenzugriffe ermöglichen. Wenn ein KI-Agent Informationen aus verschiedenen Quellen nutzt, könnten automatisch kleine Beträge via Krypto-Wallets an die jeweiligen Datenanbieter verteilt werden.

Smart Contracts ermöglichen zudem transparente und programmierbare Zahlungsstrukturen. Damit entsteht ein Finanzsystem, das speziell für Maschinen-zu-Maschinen-Transaktionen ausgelegt ist.

Datenschutz wird zum zentralen Sicherheitsmechanismus

Ein paradoxes Problem moderner Sicherheitssysteme besteht darin, dass sie immer mehr Daten sammeln, um Nutzer zu schützen. Biometrische Informationen, Social-Graph-Daten oder Verhaltensanalysen sollen Identitätsdiebstahl verhindern.

Doch genau diese Daten können von KI genutzt werden, um Menschen immer realistischer zu imitieren. Je mehr Daten verfügbar sind, desto einfacher wird es für KI-Modelle, glaubwürdige digitale Doppelgänger zu erzeugen.

Blockchain-basierte Systeme kombinieren daher Identitätsnachweise häufig mit Zero-Knowledge-Proofs. Diese kryptografische Technik erlaubt es, bestimmte Informationen zu verifizieren, ohne die zugrunde liegenden Daten offenzulegen.

Ein Nutzer könnte beispielsweise nachweisen, dass er volljährig ist oder eine bestimmte Berechtigung besitzt, ohne sein Geburtsdatum oder andere persönliche Daten preiszugeben.

Damit wird Datenschutz nicht mehr nur zu einer Zusatzfunktion – sondern zu einem zentralen Bestandteil der Sicherheitsarchitektur im KI-Zeitalter.