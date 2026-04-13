Allzeithoch für Ethereum: Aktivität explodiert – folgt der Kurs?

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum-Aktivität erreicht beim Transaktion Count ein neues Allzeithoch.

Onchain-Daten zeigen weiterhin Expansion des Netzwerks, obwohl der ETH-Kurs schwächelt.

Der nächste Bullenmarkt könnte von Stablecoins und RWA angetrieben werden.

Der Kryptomarkt startet schwach in die neue Woche. Nach den gescheiterten geopolitischen Verhandlungen am Wochenende gerieten riskante Assets erneut unter Druck – auch Ethereum blieb davon nicht verschont. Der Kurs fiel wieder unter die Marke von 2.200 US-Dollar und zeigt kurzfristig klare Schwäche.

Vom Allzeithoch ist Ethereum weiterhin über 60 Prozent entfernt. Entsprechend bleibt die Stimmung verhalten. Doch während der Preis stagniert, senden fundamentale Daten zunehmend positive Signale. Die Netzwerkaktivität entwickelt sich deutlich stärker als der Kursverlauf vermuten lässt – ein potenziell bullisches Ungleichgewicht in der Ethereum Prognose.

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Ethereum: Rekordaktivität trotz schwachem Kurs

Während der Kurs von Ethereum zuletzt wenig Dynamik zeigte, liefern On-Chain-Daten ein völlig anderes Bild. So erreichte das Netzwerk jüngst ein neues Allzeithoch bei den täglichen Transaktionen. Mit rund 3,62 Millionen Transaktionen an einem einzigen Tag wurde erstmals die Marke von 3 Millionen deutlich überschritten. Das ist ein klares Signal für steigende Nutzung und zunehmende Relevanz im Alltag.

Noch spannender ist dabei der Trend: Seit November 2025 steigt die Aktivität kontinuierlich an. Die durchschnittliche Basis hat sich innerhalb von sechs Monaten von etwa 1,5 Millionen auf rund 2,5 Millionen tägliche Transaktionen verschoben. Das bedeutet, dass nicht nur einzelne Peaks für Aufmerksamkeit sorgen, sondern sich das Nutzungsniveau insgesamt deutlich nach oben entwickelt hat.

Ethereum mainnet just hit a new all-time high in transaction count! 📈 3.62M transactions in a single day. First time ever above 3.0M. 🔹 Daily transactions trending up since November 2025

🔹 Baseline shifted from ~1.5M to ~2.5M over 6 months

🔹 New ATH set on April 12, 2026… pic.twitter.com/CsNlwRNuV2 — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) April 13, 2026

Parallel dazu wächst auch die Zahl der Nutzer. Allein im ersten Quartal kamen rund 284.000 neue User hinzu. Gleichzeitig erreicht das Stablecoin-Angebot auf Ethereum neue Rekordwerte – ein weiterer Hinweis auf zunehmende wirtschaftliche Aktivität im Netzwerk. Stablecoins gelten als zentraler Baustein für DeFi, Payments und Trading und spiegeln oft reale Nachfrage wider.

Diese Kombination aus steigenden Transaktionen, wachsender Nutzerbasis und hoher Stablecoin-Liquidität deutet darauf hin, dass Ethereum fundamental stärker wird. Besonders bemerkenswert: Diese Entwicklung findet trotz eines schwachen Marktumfelds statt. Während der Kurs unter Druck steht, akkumuliert sich im Hintergrund zunehmend Nutzung.

Genau dieses Auseinanderdriften von Preis und Fundamentaldaten wird von vielen Analysten als bullisches Signal gewertet. Historisch folgten auf solche Phasen oft stärkere Aufwärtsbewegungen, sobald sich die Marktstimmung dreht. Ethereum könnte somit aktuell eine stille Stärke aufbauen, die sich erst zeitverzögert im Kurs widerspiegelt.

Aktive Adressen steigen: Netzwerk zeigt Expansion

Die Metrik „Active Address Momentum“ misst die Dynamik der aktiven Wallets im Ethereum-Netzwerk. Konkret wird der kurzfristige Durchschnitt (30 Tage) mit dem langfristigen Trend (365 Tage) verglichen. Liegt der kurzfristige Wert über dem langfristigen, signalisiert das eine zunehmende Aktivität und damit wachsendes Nutzerinteresse.

Genau das ist aktuell zu beobachten: Der 30-Tage-Durchschnitt ist zuletzt deutlich angestiegen und liegt über dem längerfristigen Trend. Das spricht für eine beschleunigte Nutzung des Netzwerks. Gleichzeitig zeigen die Rohdaten der aktiven Adressen immer wieder starke Ausschläge nach oben – ein Hinweis auf steigende Nachfrage.

Diese Entwicklung deutet klar auf eine Expansion des Ethereum-Ökosystems hin. Mehr aktive Adressen bedeuten mehr Transaktionen, mehr Kapitalbewegungen und letztlich mehr reale Nutzung – ein fundamentales Signal, das langfristig bullisch gewertet wird.

Fundamentaler Investmentcase: Neue Nachfrage treibt Ethereum

Die langfristige Kursentwicklung von Ethereum zeigt ein klares Muster: Jede große Rallye wurde von einem dominanten Anwendungsfall getragen. 2017 waren es ICOs, die massive Kapitalzuflüsse generierten. 2021 folgte die nächste Welle durch DeFi und NFTs, die Ethereum als führende Smart-Contract-Plattform etablierten.

Ethereum Price History: Three Demand Eras, 2015–2026 Each major price cycle has been anchored by a dominant use case. ICO fundraising drove the 2017 peak; DeFi & NFT activity drove the 2021 peak; stablecoin settlement and real-world asset tokenization define the current era. pic.twitter.com/i4a4hktvtC — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) April 4, 2026

Aktuell entsteht eine neue Phase. Stablecoins und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWAs) entwickeln sich zum zentralen Nachfrage-Treiber. Immer mehr Kapital wird on-chain abgewickelt, insbesondere über Stablecoins, die als Brücke zwischen traditionellem Finanzsystem und Krypto fungieren. Gleichzeitig ermöglicht Ethereum die Abbildung von realen Assets wie Anleihen oder Immobilien auf der Blockchain.

Das Entscheidende: Diese Nutzung ist deutlich nachhaltiger als frühere Hypes. Während ICOs und NFTs stark spekulativ geprägt waren, basiert die aktuelle Nachfrage auf realen wirtschaftlichen Anwendungen. Genau das stärkt den fundamentalen Investmentcase. Ethereum wird zunehmend zur Infrastruktur für digitale Finanzmärkte – und genau diese strukturelle Nachfrage könnte langfristig den nächsten großen Zyklus antreiben.

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