Analyst warnt vor Ripple: Warum die schwache Liquidität eine XRP-Rallye verhindern könnte

Das Wichtigste in Kürze

Sinkende Zuflüsse bei börsengehandelten Indexfonds und massive Abhebungen von Handelsplattformen signalisieren derzeit ein schwindendes Interesse institutioneller sowie privater Anleger an XRP.

Die aktuell geringe Marktliquidität macht den Kurs anfällig für gezielte Manipulationen durch Market Maker und birgt das Risiko heftiger Rücksetzer bei negativen makroökonomischen Nachrichten.

Trotz des kurzfristig bärischen Ausblicks mit einem potenziellen Kursziel von 1,20 US-Dollar bleibt die langfristige Erwartung eines neuen Bullenzyklus bei einer Rückkehr des Handelsvolumens bestehen.

Die Liquiditätsfalle: Ripple steht trotz Kursstabilität am Scheideweg

Die aktuelle Marktsituation von XRP gleicht einem Balanceakt auf dünnem Eis. Laut einer detaillierten Analyse des Krypto-Experten Zach Rector ist das größte Problem derzeit nicht etwa ein massiver Preissturz, sondern das schiere Fehlen der Tiefe im Orderbuch.

Wenn das Handelsvolumen versiegt, verlieren Kursbewegungen ihre Aussagekraft, da bereits kleine Orders unverhältnismäßig große Auswirkungen haben können.

Rector betont, dass Market Maker in solchen Phasen der Marktleere leichtes Spiel haben, die Preise künstlich nach oben zu treiben, was bei unerfahrenen Anlegern oft eine falsche Euphorie auslöst.

Diese scheinbaren Aufwärtsbewegungen stehen jedoch auf einem instabilen Fundament, da sie nicht durch echte, nachhaltige Kapitalzuflüsse gestützt werden. Besonders gravierend ist der Blick auf die börsengehandelten XRP-Fonds.

Die Daten der letzten zwei Wochen offenbaren einen deutlichen Trend: Rund 50 Millionen XRP flossen aus jenen Finanzprodukten ab!

Auch wenn diese Transaktionen häufig über den außerbörslichen Handel (OTC) abgewickelt werden und somit den täglichen Spot-Preis an den Börsen nicht unmittelbar unter Druck setzen, fungieren sie dennoch als wichtiger Stimmungsindikator.

Wenn institutionelle Anleger ihr Kapital abziehen oder zumindest keine neuen Positionen aufbauen, fehlt dem Markt der nötige Treibstoff für einen echten Ausbruch aus der aktuellen Seitwärtsphase, in der sich das Asset momentan befindet.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der XRP-Kurs bei rund 1,52 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,56 Prozent in 24 Stunden und 10,66 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht.

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Der trügerische Glanz stabiler Kurse und die Gefahr der Marktleere

Parallel dazu zeigt sich auf den großen zentralisierten Handelsplattformen wie Binance, Coinbase und Bybit ein ähnliches Bild.

Millionenbeträge in XRP verlassen die Börsen-Wallets, was in anderen Marktphasen oft als bullisches Signal für eine langfristige Verwahrung gewertet wird, in der aktuellen Phase geringer Liquidität jedoch eher auf eine allgemeine Abkehr vom aktiven Handel hindeutet.

Ohne eine signifikante Rückkehr der Käufer bleibt XRP in einer engen Handelsspanne gefangen, die zuletzt zwischen 1,40 und 1,50 US-Dollar oszillierte.

Rector warnt davor, dass bei Eintreten negativer Schlagzeilen auf makroökonomischer oder geopolitischer Ebene ein schneller Absturz droht.

Ein sogenannter Liquidity Sweep könnte den Kurs zügig in Richtung der Marke von 1,20 US-Dollar drücken, bevor sich der Markt fangen kann.

Interessant ist hierbei die historische Einordnung. XRP hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass es sich gegen allgemeine Markttrends stemmen kann, insbesondere nach rechtlichen Erfolgen gegen die US-Börsenaufsicht.

Doch rechtliche Klarheit allein reicht nicht aus, um einen Bullenmarkt zu befeuern, wenn die globale Liquidität in sicherere Häfen wie Bitcoin oder Stablecoins abwandert.

Um die für Krypto-Rallyes typische Dynamik wiederzuerlangen, müsste das Handelsvolumen massiv ansteigen.

Erst wenn die Zuflüsse die Abflüsse nachhaltig übersteigen, kann von einer echten Trendwende gesprochen werden, die XRP über seine bisherigen Widerstände katapultiert. Bis dahin bleibt das Risiko eines Rücksetzers ein ständiger Begleiter für jeden Investor.

Das Fazit fälltsomit zweigeteilt aus: XRP befindet sich in einer klassischen Warteposition. Die schwache Liquidität ist ein Warnsignal, das nicht ignoriert werden darf, da es die Anfälligkeit für Volatilität drastisch erhöht.

Dennoch ist die fundamentale Struktur des Netzwerks intakt, und die langfristige Prognose bleibt optimistisch, sofern die makroökonomischen Bedingungen eine Rückkehr des Risikokapitals erlauben.

Für die Branche bedeutet dies eine Phase der Konsolidierung, in der sich zeigt, ob XRP seine Rolle als Brückenwährung behaupten kann oder ob das Kapital dauerhaft zu liquideren Alternativen abwandert.

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