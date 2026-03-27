Das Wichtigste in Kürze

Laut der Ankündigung von Kalshi wird ARK die Daten des Prognosemarktes in drei verschiedenen Funktionen nutzen: zur Einschätzung von Echtzeit-Markterwartungen, zur Verfolgung von Business-KPIs – einschließlich Handelsvolumen, behördlicher Genehmigungen und technogolischer Meilensteine – sowie zur Untermauerung von Hedging-Entscheidungen.

Die Daten-Feeds sind kontinuierlich und wahrscheinlichkeitsgewichtet, was bedeutet, dass sie sich mit jedem auf der Plattform getätigten Handel aktualisieren, statt einem vierteljährlichen oder monatlichen Berichtszyklus zu folgen.

ARK Invest hat angekündigt, Daten des Prognosemarktes Kalshi in seinen Investmentprozess zu integrieren. Dabei sollen Echtzeit-Wahrscheinlichkeitssignale genutzt werden, um die makroökonomische Forschung zu unterstützen, Leistungsindikatoren zu überwachen und Risikomanagement- sowie Hedging-Strategien zu begleiten. Dieser Schritt positioniert ARK innerhalb einer kleinen, aber wachsenden Gruppe institutioneller Manager, die Event-Kontraktmärkte als legitime alternative Datenquelle und nicht als spekulative Randerscheinung betrachten.

ARK-Gründerin und CEO Cathie Wood bezeichnete die Einführung als logischen institutionellen Schritt. „Die Einbindung von Prognosemärkten in institutionelle Arbeitsabläufe ist ein natürlicher nächster Schritt für Innovationen in der Finanzmarktanalyse“, so Wood in einer Erklärung am Donnerstag. ARK-Research-Direktor Nick Grous fügte hinzu, dass Prognosemärkte „einige der reinsten Risiko-Aussagen in Bezug auf wichtige wirtschaftliche und unternehmensspezifische Ergebnisse bieten“.

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Mechanik der ARK-Kalshi-Integration: Wie die Daten-Pipeline aussieht

Laut der Ankündigung von Kalshi wird ARK die Daten des Prognosemarktes in drei verschiedenen Funktionen nutzen: zur Einschätzung von Echtzeit-Markterwartungen, zur Verfolgung von Business-KPIs – einschließlich Handelsvolumen, behördlicher Genehmigungen und technogolischer Meilensteine – sowie zur Untermauerung von Hedging-Entscheidungen. Die Daten-Feeds sind kontinuierlich und wahrscheinlichkeitsgewichtet, was bedeutet, dass sie sich mit jedem auf der Plattform getätigten Handel aktualisieren, statt einem vierteljährlichen oder monatlichen Berichtszyklus zu folgen.

Kalshi-CEO Tarek Mansour bestätigte auf X, dass ARK aktiv an der Gestaltung der Märkte beteiligt war, die es zu nutzen beabsichtigt. „Einige davon sind bereits auf Kalshi live, darunter Märkte für Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls), Märkte für das Verhältnis von Defizit zu BIP, Business-KPIs und mehr“, schrieb Mansour. Wood merkte separat an, dass ARK mit Kalshi zusammengearbeitet habe, um Kontrakte für makroökonomische Daten und wissenschaftliche Meilensteine zu listen – Bereiche, die für ARKs thematischen Investment-Rahmen in den Feldern Genomik, Energiewende und künstliche Intelligenz zentral sind.

As institutional adoption of prediction markets grows, Kalshi is seeing increased demand for a formal market request pipeline to help investors leverage the wisdom of the crowd.@ARKInvest is now working with Kalshi through this pipeline to list markets used in investment… — Tarek Mansour (@mansourtarek_) March 26, 2026

Die strukturelle Logik ist simpel. Prognosemärkte für Non-Farm Payrolls beispielsweise fassen die wahrscheinlichkeitsgewichteten Erwartungen von Tausenden von Marktteilnehmern in einer einzigen, kontinuierlich aktualisierten Zahl zusammen. Für einen Fonds wie ARK, der konzentrierte Positionen in langfristigen Technologiethemen eingeht, kann ein solches Echtzeit-Makrosignal als Frühwarnsystem gegen zinssensitive Positionierungen fungieren – oder als Bestätigung dafür, dass Konsenserwartungen falsch eingepreist sind.

Institutionelle Akzeptanz: Kalshis Daten erhalten einen Platz am Analysetisch

Die Integration durch ARK erfolgte nicht isoliert. Im vergangenen Monat argumentierten Forscher der US-Notenbank Federal Reserve, dass Kalshi-Daten in den Entscheidungsprozess der Fed einbezogen werden sollten. Sie schrieben, dass „Kalshi-Märkte eine hochfrequente, kontinuierlich aktualisierte und verteilungsreiche Benchmark bieten, die sowohl für Forscher als auch für politische Entscheidungsträger wertvoll ist.“ Die Cornell University hat Prognosemarktdaten ebenfalls als Input für Politik und Forschung untersucht. Die Befürwortung durch die Fed, selbst wenn sie informell bleibt, verleiht dem, was Kritiker gelegentlich als organisiertes Spekulieren abgetan haben, bedeutende institutionelle Glaubwürdigkeit.

Prediction markets are on fire 🔥 Polymarket just surpassed Kalshi in weekly volume and is reportedly valued around $20B. Largest platforms by weekly volume:

1.Polymarket — $1.93B

2.Kalshi — $1.87B

3.Probable — $133M

4.Opinion — $132M

5.Predict Fun — $55M pic.twitter.com/oJljYfU2IN — Car (@CarOnPolymarket) March 7, 2026

Prognosemärkte überschritten 2024 und bis ins Jahr 2025 hinein ein monatliches Handelsvolumen von 10 Mrd. USD – ein Meilenstein, der die Wahrnehmung von einer Spielerei hin zur Infrastruktur verschob. Wettbewerber wie Polymarket haben mit eigenen strukturellen Investitionen reagiert, indem sie DeFi-Infrastrukturen erworben haben, um Abläufe zu vertikalisieren und das Nutzererlebnis für institutionelle Teilnehmer zu verbessern. Das Differenzierungsmerkmal von Kalshi ist regulatorischer Natur: Es operiert unter der Aufsicht der CFTC als „Designated Contract Market“. Dieser Status macht seine Daten und Kontrakte für US-regulierte Asset Manager direkter nutzbar, ohne Compliance-Hürden auszulösen.

Der ARK Venture Fund beteiligte sich bereits Anfang 2026 an der Serie-E-Runde von Kalshi, einer 1-Milliarde-USD-Spritze, die die Bewertung von Kalshi zusammen mit den Lead-Investoren Sequoia Capital und CapitalG auf 11 Mrd. USD hob. Diese finanzielle Beteiligung macht die Datenpartnerschaft sowohl zu einer Absicherung des Portfolios als auch zu einem Forschungs-Upgrade.

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