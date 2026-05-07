Das Wichtigste in Kürze

Das technische Setup von Bitcoin zu Beginn der Konferenzwoche zeigt einen Markt in kontrollierter Konsolidierung statt in Bedrängnis.

Der Preis hat sich über der psychologischen Unterstützung von 80.000 USD gehalten, einem Niveau, das in Analysten-Modellen als Basis nach dem Halving fungiert, während 85.000 USD der unmittelbare Widerstand und die am häufigsten genannte Schwelle für einen erneuten Test des Allzeithochs bleibt.

Arthur Hayes erschien auf der Consensus Miami 2026 mit einer weiteren Schlagzeile für die Krypto-Nachrichten: 125.000 USD. Der Mitbegründer von BitMEX und CIO von Maelstrom nutzte seinen Keynote-Slot auf der Flaggschiff-Konferenz von CoinDesk, die vom 5. bis 7. Mai in Miami stattfindet, um eine liquiditätsgetriebene Bullen-These für Bitcoin darzulegen, die dem vorsichtigen Ton widersprach, der die breiteren Märkte in diesem Jahr dominiert.

Bitcoin notiert seit geraumer Zeit in einer Konsolidierungsspanne um die Marke von 70.000 bis 80.000 USD, wobei Analysten diese Niveaus als unmittelbares Schlachtfeld zwischen Bullen und Bären beobachten.

Hayes argumentierte, dass das erste Quartal 2026 eine von ihm so genannte „No-Trade-Zone“ darstellte, die durch einen Rückgang bei US-Tech-Aktien, insbesondere SaaS-Werten, und eine Schockwelle im KI-Sektor geprägt war.

🔥 BIG: At #Consensus2026, Arthur Hayes says Bitcoin is heading to $125,000 soon.@CryptoHayes pic.twitter.com/4eXtzIGgHk — The Crypto Times (@CryptoTimes_io) May 5, 2026

Die Wende kam seiner Schilderung nach am 28. Februar: Ein Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran löste eine geldpolitische Lockerung aus, und Bitcoin hat seit diesem Datum sowohl den Nasdaq als auch Gold übertroffen. Hayes warnte zudem, dass 99 % der Altcoins auf Null fallen könnten, während er gleichzeitig deren langfristige Rolle verteidigte – eine scheinbar widersprüchliche Haltung, die gezielte Fragen aus dem Publikum hervorrief.

Sein breiterer makroökonomischer Rahmen verknüpft Militärausgaben, Gelddrucken und die Nachfrage nach Sachwerten auf eine Weise, der sich Mainstream-Analysten tendenziell verschließen. Ob diese These Bestand hat, ist die zentrale Frage vor dem zweiten Tag der Consensus.

Krypto-News: Kann der Bitcoin-Preis nach Hayes‘ Consensus-Prognose 125.000 USD erreichen?

Das technische Setup von Bitcoin zu Beginn der Konferenzwoche zeigt einen Markt in kontrollierter Konsolidierung statt in Bedrängnis. Der Preis hat sich über der psychologischen Unterstützung von 80.000 USD gehalten, einem Niveau, das in Analysten-Modellen als Basis nach dem Halving fungiert, während 85.000 USD der unmittelbare Widerstand und die am häufigsten genannte Schwelle für einen erneuten Test des Allzeithochs bleibt.

Das Handelsvolumen ist während der Konferenz selbst dünn, was typisch ist; größere Richtungsbewegungen folgen tendenziell auf hochkarätige Events, anstatt sie zu begleiten.

Das Ziel von 125.000 USD von Hayes deckt sich lose mit makroökonomisch getriebenen Bullen-Szenarien, die rund um die Erwartungen einer Fed-Wende kursieren, obwohl sein spezifischer Auslöser – eine kriegsbedingte fiskalische Expansion – weniger konventionell ist. Aus dem aktuellen Setup erscheinen drei Szenarien plausibel:

Das Bullen-Szenario sieht vor, dass sich die Fiat-Liquidität in der zweiten Jahreshälfte 2026 massiv ausweitet, BTC die 85.000 USD und dann die 90.000 USD mit entsprechendem Volumen überwindet und in den folgenden Wochen in Richtung eines neuen Allzeithochs bei 125.000 USD steuert.

Sollte eine geopolitische Waffenruhe die Lage entspannen, könnte dies die bullische These hinfällig machen. 80.000 USD werden zur Referenzmarke nach unten, falls diese Unterstützung bei nennenswertem Volumen bricht.

Bitcoin Hyper strebt größere Gewinne als Bitcoin an – ist das möglich?

Hier ist die unbequeme Arithmetik für Spot-BTC-Käufer auf aktuellem Niveau: Selbst ein glatter Durchlauf bis auf 125.000 USD entspricht einem Gewinn von etwa 25–35 % ausgehend von der Konsolidierungsspanne. Das ist beachtlich, es ist jedoch die Art von Rendite, die Infrastruktur-Projekte in der Frühphase in Tagen statt in Monaten erzielen können – mit den entsprechenden Risiken, die das mit sich bringt.

Für Investoren, die das Risiko-Rendite-Verhältnis von Spot-BTC bei fünfstelligen Preisen weniger überzeugend finden, stellt Bitcoin Hyper einen strukturell anderen Einstiegspunkt dar.

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich als das erste Bitcoin Layer 2, das die Solana Virtual Machine (SVM) integriert – eine Kombination, die laut Projektangaben einen höheren Durchsatz als Solana selbst liefert, während das zugrunde liegende Sicherheitsmodell von Bitcoin erhalten bleibt.

Der Presale hat bereits 32.618.815,37 USD bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0136797 USD eingespielt, wobei Staking mit hoher APY für frühe Teilnehmer verfügbar ist. Zur Kerninfrastruktur gehören eine dezentrale kanonische Brücke für BTC-Transfers und eine Transaktionsausführung mit extrem niedriger Latenz – also jene Art von Programmierbarkeit, die der Basisschicht von Bitcoin historisch fehlte.