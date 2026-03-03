Das Wichtigste in Kürze

Trader beobachten die Marke von 68.400 USD genau, während Bitcoin versucht, den psychologischen Widerstand bei 70.000 USD zurückzuerobern.

Die BTC-Preisanalyse deutet darauf hin, dass das Halten der Unterstützung über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt entscheidend für eine bullische Fortsetzung ist.

Bitcoin (BTC) notiert bei rund 68.400 USD und verzeichnete in den letzten 24 Stunden ein Plus von 2,6 %, während der Markt versucht, ein herausforderndes erstes Quartal hinter sich zu lassen. Obwohl der Vermögenswert nach dem Halving mit erheblichem Gegenwind konfrontiert war, deuten aktuelle Daten darauf hin, dass erneute institutionelle Zuflüsse den jüngsten Verkaufsdruck effektiv ausgleichen.

Trotz der bärischen Stimmung, die den Beginn des Jahres 2026 prägte, scheint nun professionelles Kapital einzugreifen, um wichtige Unterstützungsniveaus zu verteidigen. Jan van Eck, CEO der Investmentgesellschaft VanEck, argumentiert, dass die Korrektur ihren Lauf genommen hat. Er geht davon aus, dass der Vermögenswert seinem historischen Vierjahreszyklus folgt, anstatt neuen strukturellen Schwächen zu erliegen.

🚨VANECK CEO JAN VAN ECK: „I THINK WE’RE MAKING A BOTTOM“ ON BITCOIN VanEck CEO Jan van Eck stated he believes $BTC is forming a market bottom, marking a notable shift in tone from the asset management giant that launched one of the first spot Bitcoin ETFs in the United States.… pic.twitter.com/rYMecqf1JS — BSCN (@BSCNews) March 2, 2026

Marktbeobachter wägen nun die schlechteste Quartalsperformance seit Jahren gegen die stärkste Kapitalbasis ab, die bisher im Bereich der digitalen Assets zu verzeichnen war. Van Ecks These besagt, dass die Phase des „Krypto-Winters“ endet und die Bühne für eine zyklische Erholung bereitet ist, die durch Knappheitsmathematik und institutionelle Akkumulation vorangetrieben wird.

BlackRocks IBIT und Fidelitys FBTC behaupten weiterhin bedeutende Marktanteile

Das primäre Abwärtsrisiko bleibt die Unterstützungsmarke bei 60.000 USD. Ein deutlicher Schlusskurs unter dieser Zone könnte die Bodenbildungsthese entkräften und die Tür für eine tiefere Korrektur in Richtung der Region um 52.000 USD öffnen. Umgekehrt würde ein nachhaltiger Ausbruch über 72.000 USD eine Trendwende bestätigen und Kapital an den Seitenlinien stark zum Wiedereinstieg in den Markt motivieren.

Bitcoin has been stuck in this range for a month. pic.twitter.com/fzjnjYkmV0 — Velo (@velo_xyz) March 3, 2026

Während die Stimmung unter Kleinanlegern vorsichtig bleibt, zeichnet die institutionelle Aktivität im Hinblick auf den Bitcoin-Boden ein anderes Bild. Daten der Spot-Krypto-ETFs zeigen, dass „Smart Money“ den jüngsten Rücksetzer genutzt hat, um Positionen mit einem Abschlag aufzubauen. Trotz früherer Abflüsse verzeichneten die großen Emittenten eine Umkehr der Flow-Dynamik, wobei BlackRocks IBIT und Fidelitys FBTC weiterhin bedeutende Marktanteile halten.

Diese Akkumulation ist kritisch, da sie in Phasen der Volatilität effektiv als stabilisierende Kraft wirkt und Liquidität absorbiert, die die Preise andernfalls nach unten ziehen würde. Das On-Chain-Analyseunternehmen Glassnode stellt fest, dass das Angebot der Langzeithalter (Long-Term Holder) nahe der 60.000-USD-Marke stabil geblieben ist. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass Einheiten mit hoher Zeitpräferenz Coins an längerfristige institutionelle Depotbanken abgeben, was effektiv die Kostenbasis des Netzwerks erhöht.

Darüber hinaus zeigen Bitcoin-Miner Anzeichen einer strategischen Anpassung anstatt einer Kapitulation. Entgegen der Befürchtung einer „Todesspirale“ nach dem Halving haben sich die Miner-Bestände stabilisiert. Große Mining-Betriebe haben ihre Einnahmequellen diversifiziert und so die unmittelbare Notwendigkeit verringert, Bestände zu liquidieren, um Betriebskosten zu decken. Dieser Rückgang des verkaufsseitigen Drucks durch Miner ergänzt die nachfrageseitige Akkumulation durch ETFs und erzeugt einen strukturellen Engpass beim verfügbaren Angebot.

Miners are not selling. Accumulation trend score is hitting high levels near $60k support. #Bitcoin — Glassnode Alerts (@glassnodealerts) March 3, 2026

Jan van Eck: Flucht in Qualität bildet eine Preisuntergrenze

In einem Gespräch mit Medienvertretern Anfang dieser Woche bekräftigte Jan van Eck die bullische Einschätzung seiner Firma und bezeichnete die aktuelle Kursentwicklung als klassische Bodenbildung. Van Eck gab zu bedenken, dass Analysten die jüngste Bitcoin-Preisentwicklung zu kompliziert dargestellt hätten. Er argumentierte, dass der Vierjahreszyklus der Haupttreiber für den Preisdruck war – und dass dieser Druck nun nachlässt.

„Unsere Ansicht zu Beginn des Jahres 2026 ist, dass Bitcoin durch das auf 21 Millionen begrenzte Angebot bestimmt wird“, stellte van Eck fest. Er betonte, dass der Markt zwar gereift sei, die grundlegenden Mechanismen des Halving-Zyklus jedoch weiterhin makroökonomische Angebotsschocks diktieren. Laut van Eck verdaut der Markt derzeit die letzte Phase dieses Zyklus, was im Einklang mit historischen Mustern früherer Epochen steht.

Andere Stimmen am Markt teilen diese Einschätzung und verweisen auf eine Dynamik der „Flucht in Qualität“ (Flight-to-Quality) inmitten allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheit. Angesichts steigender geopolitischer Spannungen spekulierte Jan van Eck, dass die Erholung von Bitcoin teilweise durch seinen Nutzen als nicht-souveränes System für den Kapitaltransfer ausgelöst wird. Damit sich die bullische These jedoch vollständig materialisiert, muss sich Bitcoin von risikobehafteten Aktien (Risk-on Equities) entkoppeln und seine Korrelation mit Wertaufbewahrungsmitteln wie Gold wiedererlangen.

Während Institutionen akkumulieren, erweitert Bitcoin Hyper das Ökosystem

Während institutionelle Giganten Spot-BTC akkumulieren, beschleunigt sich im breiteren Bitcoin-Ökosystem auch die Layer-2-Entwicklung, um die künftige Nachfrage zu bedienen. Projekte wie Bitcoin Hyper entstehen, um die Skalierbarkeit zu verbessern. Sie zielen darauf ab, die Sicherheit von Bitcoin zu nutzen und gleichzeitig einen hohen Transaktionsdurchsatz für die nächste Welle der Adoption zu ermöglichen.

Bitcoin Hyper verbindet die Ethereum Virtual Machine (EVM) direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk, was es Entwicklern ermöglicht, dezentrale Anwendungen auf der weltweit sichersten Blockchain zu erstellen. Das Projekt hat in seinem laufenden Vorverkauf erhebliches Kapital eingesammelt, wobei die Token aktuell mit 0,035 USD bewertet werden. Das frühe Interesse deutet auf einen wachsenden Bedarf an Lösungen hin, die die Kapitaleffizienz von Bitcoin erschließen.

