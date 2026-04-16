Das Wichtigste in Kürze

Bei dem fraglichen Muster handelt es sich um ein aufsteigendes Dreieck – eine Formation, die durch eine flache obere Widerstandsgrenze und eine steigende untere Trendlinie definiert ist.

Dies deutet darauf hin, dass die Käufer zunehmend höhere Tiefststände verteidigen, während sich die Verkäufer um eine feste Obergrenze konzentrieren.

Der Bitcoin (BTC)-Kurs notiert über 74.000 USD und zeigt dabei auf dem Tages-Chart eine aufsteigende Dreiecksformation, die von technischen Analysten als strukturell bullish charakterisiert wird.

Die analytische Frage lautet nicht mehr, ob Bitcoin eine kritische Unterstützung zurückerobert hat; es geht darum, ob das Chartmuster eine ausreichende Bestätigung für das implizierte Kursziel von 90.000 USD liefert oder ob der Ausbruch eine taktische Erholungsbewegung ist, der es noch an der On-Chain- und Makro-Basis fehlt, um eine nachhaltige Fortsetzung zu gewährleisten.

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Das aufsteigende Dreieck: Was die Bitcoin-Kurschartstruktur tatsächlich zeigt

Bei dem fraglichen Muster handelt es sich um ein aufsteigendes Dreieck – eine Formation, die durch eine flache obere Widerstandsgrenze und eine steigende untere Trendlinie definiert ist. Dies deutet darauf hin, dass die Käufer zunehmend höhere Tiefststände verteidigen, während sich die Verkäufer um eine feste Obergrenze konzentrieren.

Im Fall von Bitcoin konsolidierte sich die Struktur Anfang der Woche über 73.000 USD, bevor die Ausbruchsbewegung den Kurs über die Marke von 76.000 USD hievte und damit Regionen zurückeroberte, die seit Anfang Februar 2026 nicht mehr erreicht wurden.

Das Lehrbuchsignal eines aufsteigenden Dreiecks ist eindeutig: Das Muster impliziert, dass der Kaufdruck im Verhältnis zum Angebot am Widerstandsniveau zunimmt. Ein klarer Ausbruch über diese Decke projiziert eine kalkulatorische Bewegung, die der Höhe des breitesten Punktes des Dreiecks entspricht.

Auf die aktuelle Formation angewandt, liegt das Ziel dieser Bewegung bei etwa 90.000 USD – was mit dem Widerstands-Cluster übereinstimmt, das Bitcoin während der Rallye-Phase Ende 2025 begrenzte. Diese Unterscheidung ist wichtig, da 90.000 USD hier nicht einfach nur eine runde Zahl ist; sie stellt eine frühere strukturelle Obergrenze dar, die, wenn sie in eine Unterstützung umgewandelt wird, einen bedeutenden Wandel in der Marktarchitektur bedeuten würde.

Historische Präzedenzfälle im Bitcoin-Chart legen nahe, dass aufsteigende Dreiecke, die sich nach einem zweistelligen prozentualen Rückgang bilden und oberhalb eines mehrmonatigen Widerstandsniveaus auflösen, in der Regel anhaltenden Richtungsbewegungen vorausgingen und nicht unmittelbaren Umkehrungen.

Die entscheidende Bedingung ist jedoch, dass der Ausbruch auf Basis des Tagesschlusskurses über dem vorherigen Widerstand halten muss – eine Schwelle, die Bitcoin bisher noch nicht überzeugend verteidigen konnte. Bis ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über 76.000–80.000 USD bestätigt ist, wird das Muster eher als sich entwickelndes Setup denn als bestätigter Ausbruch charakterisiert.

On-Chain-Übertragung: Netzwerkaktivität stützt die Muster-These

Das technische Setup existiert nicht isoliert. Nach Daten von CryptoQuant erreichte die tägliche Transaktionszahl von Bitcoin zum 5. April 2026 einen Wert von 765.130 – ein 17-Monats-Hoch, das die Aktivitätsniveaus mehrerer früherer Hochpreisphasen übersteigt und auf ein anhaltendes Netzwerk-Engagement statt auf spekulativen Exzess in Derivaten hindeutet.

Daten von Glassnode untermauern dieses Bild und zeigen, dass das gesamte On-Chain-Gebührenvolumen im Vergleich zur Vorwoche um etwa 4 % auf rund 153.700 USD gestiegen ist. Dies deckt sich mit der Kurserholung und deutet darauf hin, dass der Aufschwung von realer wirtschaftlicher Aktivität im Netzwerk begleitet wird.

Dieser Übertragungsmechanismus ist für die Bewertung der Validität des Musters von Bedeutung: Aufsteigende Dreiecke, die bei geringer Netzwerkaktivität ausbrechen, waren in der Vergangenheit anfälliger für sofortige Retests, während Ausbrüche bei gleichzeitig expandierenden Transaktionszahlen und Gebührenvolumina eine stärkere strukturelle Unterstützung aufweisen. Die aktuellen On-Chain-Werte liefern die fundamentale Ebene, die das Chartmuster benötigt – wenngleich sie zwar die Partizipation, nicht jedoch notwendigerweise die weitere Richtung bestätigen.

Institutionelle Preisprognosen bleiben divergent, was eine weitere Ebene der Interpretationskomplexität hinzufügt. Standard Chartered revidierte seine Bitcoin-Prognose für das Jahresende 2026 von 200.000 USD auf 100.000 USD nach unten und begründete dies mit einer langsameren Einführung in Unternehmensbilanzen und einer stärkeren Abhängigkeit von ETF-Zuflüssen – eine Revision, die das Ziel von 90.000 USD immer noch als Zwischenmeilenstein und nicht als Obergrenze ansieht.

Bernstein hingegen hob sein Kursziel für 2026 auf 150.000 USD an und charakterisierte den aktuellen Zyklus aufgrund anhaltender institutioneller Käufe als strukturell losgelöst vom Vier-Jahres-Muster. Für einen breiteren Kontext zur Entwicklung institutioneller Prognosen illustriert die Historie der Bitcoin-Kursvorhersagen von Standard Chartered, wie schnell sich der institutionelle Konsens verschoben hat.

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