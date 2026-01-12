[Live] Bitcoin: Charts, On-Chain-Daten und News im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin ringt mit der 91.200-USD-Marke, wobei wiederholte Ablehnungen das Risiko weiterer Rücksetzer bis in den Bereich von 86.500 USD erhöhen.

Die Liquidationsdaten deuten auf ein fragiles Marktumfeld hin, in welchem bereits kleine Kursimplsule starke Volatilität auslösen können.

Parallel zeigt ein neuer Report von Chainalysis, dass illegale Krypto-Aktivitäten zwar gestiegen, in Relation zur Gesamtökonomie jedoch weiterhin verschwindend gering sind.

Der Bitcoin-Chart im Überblick

Während Bitcoin in der Nacht von Sonntag auf Montag einen steilen Anstieg auf 92.500 US-Dollar vollzog, setzte in den folgenden 8 Stunden ein bedeutender Abverkauf ein.

Daher notiert der Bitcoin-Preis zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei 90.600 USD, was einem Rückgang von 0,1 Prozent in 24 Stunden und 2,15 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Es scheint, als hätte Bitcoin ernsthafte Schwierigkeiten, über die historisch relevante 91.200-USD-Marke (grün) zu klettern, da jeder Versuch eines Durchbruchs „im Keim erstickt“ wird. Für mich steht somit fest:

Je länger der Preis an jenem Widerstand abprallt bzw. darunter verweilt, desto höher ist auch das Potenzial für weitere Abverkäufe – mit Kurszielen bei 89.500 USD (21-Tage-EMA), 88.000 USD und schließlich 86.500 USD.

Sollte es Bitcoin jedoch gelingen, über den grünen Widerstand zu steigen, ihn positiv zu bestätigen und dann das letzte Hoch bei 94.800 USD (orange) zu überbieten, wären Kurssprünge auf bis zu 98.000 USD (türkis) möglich.





Die Liquidations-Heatmap von Coinglass verdeutlicht das fragile Marktumfeld und zeigt, dass es sowohl bei 91,600 USD als auch 89,800 USD zu erhöhter Volatilität kommen könnte, da dort allein auf Binance gehebelte Positionen im Wert von jeweils 50 Millionen USD liquidiert werden.

Chainalysis-Bericht 2025: Ist Bitcoin ein Werkzeug für Kriminelle?

Einer der hartnäckigsten Kritikpunkte an Krypto ist die Behauptung, dass digitale Währungen wie Bitcoin meist nur für illegale Aktivitäten genutzt werden und damit vor allem ein Instrument krimineller Geldflüsse seien.

Zwar ist es unbestritten, dass Bitcoin in seiner frühen Phase auf illegalen Online-Marktplätzen als gängiges Zahlungsmittel diente. Allerdings greift diese historische Einordnung zu kurz und bildet nur einen Teil der Realität ab.

Daher lohnt ein Blick auf den aktuellen Crime Report von Chainalysis, einem führenden Blockchain-Analyseunternehmen. In diesem beleuchtet das Unternehmen die tatsächliche Nutzung digitaler Währungen deutlich differenzierter:

Ihren Erkenntnissen zufolge ist die Zahl der Krypto-Flüsse auf Wallet-Adressen, die im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten stehen, im Jahr 2025 um satte 162 Prozent auf mindestens 154 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Fakt ist jedoch, dass dieser drastische Anstieg übergeordnet auf eine Sparte zurückzuführen ist, nämlich die erhöhte Aktivität im Zusammenhang mit sanktionierten Organisationen.

Ich persönlich differenziere zwischen Drogen- bzw. Darknet-Handel und sanktionierten Entitäten und finde deshalb, dass der von Chainalysis festgestellte Anstieg sehr viel dramatischer wirkt, als er letztendlich ist.

Unmittelbar im nächsten Satz setzt auch Chainalysis die Kennzahlen in den Kontext und erklärt, dass die „illegalen Transaktionsvolumina im Vergleich zur gesamten Krypto-Ökonomie nach wie vor verschwindend gering sind und weit unter 1 Prozent liegen.“

Darüber hinaus stellt das Unternehmen eine kontinuierliche Verschiebung bei den bevorzugten Coins fest, die im Zusammenhang mit Kriminalität zum Einsatz kommen:

In den letzten Jahren haben sich vor allem Stablecoins als beliebtestes Mittel für illegale Transaktionen entwickelt. Tether und Co. machen rund 84 Prozent des von Chainalysis identifizierten illegalen Transaktionsvolumens aus, Tendenz stetig steigend.

Das liegt vor allen an den fundamentalen Eigenschaften: einfache globale Übertragbarkeit, geringere Volatilität und breitere Nutzbarkeit.

Ich persönlich finde diese Entwicklung dahingehend interessant, als dass Alternativen wie Bitcoin zwar „nur pseudonym“ und volatil, aber dafür wirklich zensurresistent sind. Bei Stablecoins wie USDT ist letzteres Szenario wegen des zentralen Herausgebers deutlich größer.

Bitcoin Hyper: Layer 2-Presale mit Kurspotenzial?

Bitcoin wurde nie mit dem Ziel entwickelt, schnell, skalierbar oder programmierbar zu sein. Die Transaktionen sind im Sinne der Sicherheit langsam und teuer, was kleine Zahlungen schlichtweg unpraktisch macht.

Mit einer Kapazität von nur etwa 7 Transaktionen pro Sekunde ist BTC den Anforderungen moderner Finanzsysteme nicht gewachsen. Zudem fehlt die Unterstützung für Smart Contracts und dApps, was Entwickler dazu zwingt, auf fragmentierte Lösungen auszuweichen.

Diese Einschränkungen halten Bitcoin von DeFi, Gaming und Web3-Anwendungen fern. Bislang diente Bitcoin eher als zuverlässiges und krisensicheres Wertaufbewahrungsmittel, nicht aber als Plattform für Innovation.

Bitcoin Hyper möchte dies ändern und führt ein Layer 2-Ökosystem ein, das skalierbar, schnell und programmierbar ist, ohne die Sicherheitsgrundsätze von Bitcoin zu beeinträchtigen.

Diese neue Lösung ermöglicht eine Echtzeit-Skalierung von Bitcoin und arbeitet als leistungsstarke, schnell reagierende Layer 2-Blockchain. Sie bietet hohe Transaktionsvolumen und kostengünstige Abwicklungen.

Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht Bitcoin Hyper die blitzschnelle Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen, was zuvor auf Bitcoin nicht möglich war. Erfahre hier mehr!

