Bitcoin-Comeback an der Wall Street? Das erwarten Experten 2026

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin könnte schon bald das Comeback an der Wall Street feiern.

Morgan Stanley startet günstigen Bitcoin-ETF, Vertriebspotenziale wirken gigantisch.

Bitcoin Hyper könnte Bitcoin via L2 deutlich vielseitiger machen.

Institutionelle Adoption bleibt eines der spannendsten Narrative im Kryptomarkt. Bitcoin ist längst kein Nischenthema mehr, sondern wird immer stärker in den traditionellen Finanzsektor integriert. Spot-ETFs, Verwahrungslösungen und die Öffnung großer Vermögensverwalter haben den Zugang für professionelle Anleger deutlich vereinfacht.

Gleichzeitig steckt der Markt zuletzt wieder in einer Schwächephase: Bitcoin notiert klar unter früheren Höchstständen, viele Altcoins verharren im Bärenmarkt, und auch an der Wall Street ist die Risikobereitschaft begrenzt. Genau deshalb stellt sich jetzt die Frage nach dem nächsten Comeback. Denn wenn Kapital zurückkehrt, dürfte es vor allem dort ansetzen, wo Bitcoin endgültig im finanziellen Mainstream verankert wird. Das wäre bullisch für die Bitcoin Prognose für 2026.

Bitcoin Analyse: Experten bleiben bullisch, das steckt dahinter

Matthew Sigel und Anthony Pompliano vertreten weiter einen grundsätzlich bullischen Blick auf Bitcoin, klingen kurzfristig jedoch deutlich disziplinierter als in früheren Marktphasen. Beide argumentieren sinngemäß, dass man den klassischen Vierjahreszyklus des Bitcoin-Marktes weiterhin respektieren müsse. Daraus folgt kein pessimistischer, sondern ein taktischer Ansatz: nicht blind maximales Risiko aufbauen, sondern geduldig auf bessere Chancen warten. Sigel macht dabei deutlich, dass er zwar konstruktiv bleibt, die Positionierung zuletzt aber nicht aggressiv ausgebaut hat. Gerade in schwächeren Marktphasen wolle er selektiver werden und eher niedrigere Kursniveaus für zusätzliche Allokationen nutzen.

Spannend ist vor allem Sigels Blick auf den Derivatemarkt. Dass Investoren aktuell extrem viel für Absicherung nach unten zahlen, wertet er als konträren Long-Indikator. Wenn fast jeder Schutz sucht, ist der Markt oft bereits stark vorsichtig positioniert. Hinzu kommt, dass der Verkaufsdruck älterer Marktteilnehmer, die ihre Coins seit mehreren Jahren halten, nachgelassen habe. Damit könnte ein wichtiger Belastungsfaktor für Bitcoin allmählich verschwinden.

Sehr kritisch sehen beide hingegen börsennotierte Firmen, die über Fremdkapital aggressiv Bitcoin auf die Bilanz nehmen. Sigel warnt davor, Hebel auf einen ohnehin volatilen Basiswert zu legen. In Drawdowns könne das Portfolios massiv beschädigen. Pompliano erkennt hier ebenfalls einen Reifeprozess: Weg von „maximalem Risiko um jeden Preis“, hin zu mehr Risikomanagement, Kapitaldisziplin und Aktienrückkäufen.

Zusätzlich verweist Sigel auf einen wichtigen Strukturwandel bei Minern. Wall Street bewerte diese Unternehmen zunehmend danach, ob sie ihre Energieinfrastruktur auch für KI-Rechenzentren nutzen können. Das zeige: Der Markt zahlt nicht mehr automatisch Prämien für bloße Bitcoin-Bestände, weil Anleger Bitcoin inzwischen immer leichter direkt kaufen können.

Morgan Stanley startet Bitcoin-ETF: Neuer Katalysator?

Heute bekam genau diese These neuen Rückenwind. Morgan Stanley geht mit dem Morgan Stanley Bitcoin Trust an den Start und setzt laut SEC-Unterlagen auf eine jährliche Sponsor Fee von nur 0,14 Prozent. Damit liegt das Produkt unter BlackRocks IBIT mit 0,25 Prozent, unter Fidelitys FBTC mit 0,25 Prozent und sogar knapp unter dem Grayscale Bitcoin Mini Trust mit 0,15 Prozent. Zugleich soll der Fonds Bitcoin direkt halten. Das ist relevant, weil damit nicht irgendein weiterer Nischenanbieter in den Markt drängt, sondern ein globaler Finanzriese mit enormer Vertriebsreichweite.

Morgan Stanley just launched the cheapest Bitcoin ETF on the market. 0.14% annual fee. BlackRock charges 0.25%. Fidelity charges 0.25%. Every major competitor charges more. The largest wealth manager in the US just entered the Bitcoin ETF race and opened with the lowest price… — Nic (@nicrypto) April 8, 2026

Der potenzielle Beschleuniger für Adoption liegt auf der Hand: Wenn ein Haus wie Morgan Stanley Bitcoin noch günstiger in klassische Vermögensallokationen integriert, sinkt die Einstiegshürde für Berater, Vermögensverwalter und traditionelle Anleger weiter.

Genau das kann den Wettbewerb bei Gebühren, Distribution und Produktplatzierung verschärfen. Der Schritt dürfte Bitcoin stärker als „normale“ Portfolio-Komponente legitimieren und den Druck auf andere Finanzhäuser erhöhen, ihre Kryptoangebote ebenfalls auszubauen. Institutionelle Adoption wird dadurch nicht nur größer, sondern alltäglicher.

Bitcoin-L2 als nächster Wachstumstreiber für institutionelle Adoption

Während Spot-ETFs Bitcoin bereits in den finanziellen Mainstream gebracht haben, könnte die nächste Evolutionsstufe über Bitcoin-Layer-2-Lösungen erfolgen. Denn bislang bleibt Bitcoin in seiner Funktion stark auf „Store of Value“ und einfache Transaktionen beschränkt.

Genau hier setzen neue L2-Projekte an: Sie erweitern das Netzwerk um zusätzliche Funktionen wie DeFi, schnellere Transfers, günstigere Gebühren und programmierbare Anwendungen. Für die Wall Street ist das besonders spannend, da sich damit völlig neue Anwendungsfälle erschließen – von tokenisierten Assets bis hin zu komplexeren Finanzprodukten direkt auf Bitcoin-Basis.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Projekt, das aktuell besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt mit rund 32,5 Millionen US-Dollar eine klare relative Stärke – gerade im aktuellen Marktumfeld ein bemerkenswertes Signal für Nachfrage. Technologisch verfolgt Bitcoin Hyper einen innovativen Ansatz: Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) sollen Entwickler schneller und effizienter Anwendungen bauen können, während gleichzeitig die Sicherheit von Bitcoin genutzt wird. Eine Bridge verbindet Layer 1 und Layer 2, sodass Bitcoin flexibel im erweiterten Ökosystem eingesetzt werden kann. Ergänzt wird dies durch zk-Proofs, die für zusätzliche Skalierbarkeit und Sicherheit sorgen.

Auch aus Investorensicht wirkt das Modell attraktiv: Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY sowie ein strukturierter Presale mit regelmäßigen Preiserhöhungen schaffen Anreize für frühe Beteiligung und ermöglichen erste Buchgewinne bereits vor dem offiziellen Marktstart.

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